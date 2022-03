Litigante, el peso de lidiar con la partida de un ser querido, llega a cines

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El director colombiano Franco Lolli está de estreno en México con Litigante, una emotiva cinta que analiza las relaciones humanas a través de personajes femeninos.

Lolli tiene como protagonista de su cinta a Silvia (Carolina Sanín), una madre soltera y abogada que divide su tiempo entre cuidar su hijo, a su madre enferma de cáncer y su vida profesional que ahora está en medio de un bache, mientras se da la oportunidad de entrar a una relación amorosa que la hace despertar de un algún modo de su trance.

“La película nace primero de mi voluntad de retratar a mi madre o muchos aspectos de mi madre. Yo escribo sólo una primera versión del guión, y acudo a mi guionista de siempre Virginie Legeay, que es también mi ex novia, me conoce muy bien, y empezamos a hablar, y recuerdo una semana de trabajo en la que nos reanimaos al menos cuatro o cinco horas al día y de esas horas yo lloraba un par, porque era una película de contar el dolor que sentí cuando mi madre se enfermó, pero también recordar muchas cosas de niño, recordar cosas de mi madre que me contó sobre su vida”, cuenta el director en entrevista con SinEmbargo.