Luisito Rey, “un villano de la vida real y en muchas cosas peor que en la serie”

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Luis Gallego Sánchez o Luisito Rey, como es mejor conocido, se convirtió en uno de los villanos favoritos a partir del estreno de la serie Luis Miguel, en la cual “El Sol” compartió con sus seguidores su infancia hasta el mismo momento en que decide dar a conocer los pormenores de su vida personal.

La actuación de Óscar Jaenada tuvo un impacto en la discusión pública al igual que su famosa frase ¡Coño, Micky! se volvió material de memes y de interlocución entre la audiencia de la autobioserie que transmitió Netflix en toda Latinoamérica.

Sin embargo, el verdadero Luis Gallego “es en muchas cosas es peor de lo que muestra la serie”, comentó en entrevista con SinEmbargo Luisa Oceguera, autora de La historia detrás de Luisito Rey (Planeta).

El texto muestra a Luisito Rey desde su infancia, su constante búsqueda del éxito, el cual alcanzaría de la mano de Luis Miguel. Para la autora de su biografía no oficial, “como guitarrista era extremadamente virtuoso, tenía mucha capacidad. Pero le puso un límite, un pie para no poder seguir adelante, su propio carácter”.

“Lo que tenía, y no sabíamos, era un don maravilloso para utilizar el talento de alguien más, ser su productor musical y manager, y ser el dueño y señor de su vida, como lo hizo con Luis Miguel. Para eso sí tenía talento, porque no podemos negar que le escogió los mejores compositores, que lo produjo de una manera muy exitosa, que le consiguió tratos muy ventajosos con las disqueras”, comentó.

Luisa Oceguera reconoció que indagar en la vida de un hombre del que sólo se conoce lo que él decidió que se conociera fue todo un reto ya que tuvo que indagar en cada uno de los aspectos que se decían sobre Luisito Rey e identificar los hechos de las mentiras.

El libro además ahonda en distintos aspectos como su relación con el polémico jefe de policía Arturo “El Negro” Durazo, sobre los cuestionamientos sobre si era el verdadero padre de Luis Miguel y sobre todo en lo que le ocurrió a Marcela Basteri, un tema recurrente en la serie Luis Miguel y en el cual Oceguera llega a sus propias conclusiones.

—¿Quién es Luisito Rey, el personaje que vimos en la autobioserie de Luis Miguel —como la llamas en tu libro— o su verdadera imagen escapa a esta caracterización?

—Es una excelente caracterización la que hicieron. Los comentarios que me dio la gente que conoció al verdadero Luisito Rey fueron más en el sentido de que les hubiera gustado ver un poco más de la parte que tenía encantadora. Para poder lograr todo lo que logró alguna gracia tenía que tener.

Finalmente la serie es la visión de Luis Miguel acerca de su vida, de su padre y demás. Tampoco se iba a poner a profundizar demasiado en los detalles de su papá, pero es justa, por ponerle un calificativo, la manera en que se presenta en la serie. Este libro es si quieres conocer al personaje completo, es una lectura que a pesar de tratarse de una persona muy desagradable es una lectura agradable que puedes aventarte rápido y en la que puedes descubrir quién era la persona completa que estaba detrás de este personaje. Es un villano de la vida real y en muchas cosas es peor de lo que muestra la serie. Ese sería el punto de hacer este libro, dar la perspectiva de lo que no se pudo mostrar por completo en la serie de televisión.

—¿Cómo fue indagar en la vida de un personaje del que sólo se conoce lo que él decidió que se conociera?

—Es muy complicado, porque internet te arroja historias que son totalmente falsas. Si ves su página de Wikipedia dice que le hizo canciones a Edith Piaf o Picasso le hizo un retrato, que fue un éxito en Nueva York. Cuando indagas en lo que fue su vida, te das cuenta de que mucho de eso son creaciones de su mente, creaciones que hizo a su voluntad para crear a un personaje falso sobre un tipo muy exitoso.

No tuvo ningún tipo de límite para inventar. Se aprovechó que vivía en la época donde no había redes sociales ni internet. Era sencillo si tenía barrio. Y él tenía mucho barrio. Era conocer a unos cuantos reporteros en un país y hacer que le hicieran un escándalo como si hubiera llegado un dios a México, Puerto Rico o cualquiera de los países a los que fue, cuando en realidad era un don nadie. Se decía a sí mismo como un artista internacional.

—¿Luisito Rey tenía talento artístico o eso se lo inventó?

—Hay que usar una palabra muy ruda aquí. Era un talento mediocre como cantante. Como guitarrista era extremadamente virtuoso, tenía mucha capacidad. Pero le puso un límite, un pie para no poder seguir adelante, su propio carácter.

Más allá de su talento él se negaba rotundamente a que lo vistieran con el traje típico de cómo los gringos ven a un español. No quiso seguir ese camino, nunca tuvo una claridad en cuanto a qué estilo era el que quería cantar. En aquel tiempo estaba de moda la canción melódica. Un tiempo, cuando era niño, lo suyo fue imitar a Joselito, después fue imitar a Rafael cuando era joven y después cantar ‘Frente a una copa de vino’ una y otra vez, pero fue su único éxito.

Eso en cuanto a su carrera personal, pero lo que tenía, y no sabíamos, era un don maravilloso para utilizar el talento de alguien más, ser su productor musical y manager, y ser el dueño y señor de su vida, como lo hizo con Luis Miguel. Para eso sí tenía talento, porque no podemos negar que le escogió los mejores compositores, que lo produjo de una manera muy exitosa, que le consiguió tratos muy ventajosos con las disqueras.

Eso resultó que era su talento, el servirse de un tercero como su hijo. Eso mucho más que el talento personal que pudo haber tenido como cantante.

—¿Qué tan cierta esta premisa de Luis Rey de que Luis Miguel llegó a la cima en la que se encuentra gracias a él?

—Tiene mucho de cierto. Es muy desagradable, pero Luisito Rey sí supo mover las instancias adecuadas en el momento adecuado —lo pueden ver en el libro— para que su hijo llegara a ser una gran estrella. Supo cómo y en dónde manejar influencias y no descansó hasta que lo convirtió en una super estrella.

Por ese lado es cierto, totalmente, que sin Luisito Rey no habría Luis Miguel. No hubiera llegado hasta donde llegó. Fue su descubridor, su impulsor, su manager, su director musical durante muchos años. Sin Luisito Rey no hay Luis Miguel y sin Luis Miguel no hay Luisito Rey.