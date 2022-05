Te nombré en el silencio, la “entereza frente a la tragedia” de desaparecidos

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– El 14 de julio de 2014 la vida de Mirna Nereida cambió por completo cuando su hijo Roberto Corrales desapreció. Su peregrinar comenzó cuando las autoridades le negaron apoyo, fue ahí donde se dio cuenta que había más madres en la misma situación que ella y así fundaron El Fuerte, un grupo de rastreadoras en Sinaloa en busca de sus familiares.

El filme Te nombré en el silencio, dirigido por José María Espinosa, sigue la lucha de estas madres de El Fuerte en un estado donde imperan la inacción de las autoridades, las amenazas de grupos del crimen organizado y la indiferencia de la sociedad.

“La motivación por hacer este documental es algo que he traído adentro como Sinaloense, culiacanense, desde hace mucho tiempo, de crecer rodeado de esta vorágine de violencia que te afecta directa o indirectamente, estar acumulando casos de amigos que no volvieron, de gente cercana, creo que va construyendo como esa preocupación en ti. Yo tengo un oficio que es el cine donde podemos ir construyendo vehículos para poder hacer conciencia, entonces esas dos cosas se unieron para poder crear este producto”, cuenta el realizador en entrevista con SinEmbargo .

La idea para esta película nació pensada para un cortometraje sobre la normalización de la violencia a través de los ciudadanos en el que José María entrevistó a periodistas, activistas y a víctimas, y fue cuando tuvo su primer acercamiento con Mirna Nereida. La firmeza de su voz en medio del dolor lo impresionó y supo que un cortometraje era poco para contar su historia.

Mirna le contó sobre la desaparición de su hijo y el dolor de experimentaba por esta pérdida, pero también sobre su fuerza para salir a buscarlo.

“Esta entrevista a mí me dejó patinando emocionalmente unos días y reflexioné que no era suficiente un cortometraje o cinco minutos de un corto que se tratara de muchos temas y pensé en el vehículo del largometraje documental para tratar de poner de alguna manera todos los matices necesarios para profundizar en la situación, mostrar a detalle, se lo propuse a Mirna y así nació Te nombré en el silencio“.

El documental es la entrada a la vida de Mirna y otras madres, esposas y hermanas que han tenido que dejar sus casas y salir a buscar con sus propios medios a sus familiares ante un estado que le niega apoyo y cuidándose las espaldas seguir con su lucha a pesar de las amenazas de grupos organizados.

Pero también, este filme se convierte en esa ventana que nos permite mirar en una cara pocas veces vista de estas mujeres que con su dolor a cuestas tratan de seguir con sus vidas acompañarse en su peregrinar que es lo que les da el aliento necesario para levantarse cada mañana y mantener su búsqueda de justicia.

“Lo que más me gusta de la película es lo que encontré en la realidad, una dualidad, luz y sombra dentro del grupo. Sí tienen este dolor profundo, sí tienen esta perdida, esta angustia que nos las deja vivir, pero al mismo tiempo tienen una entereza frente a la tragedia, una resilencia, una valentía, son mujeres empoderadas, echadas para delante que hay que mostrar. Para mí era importante eso, mostrar esa dualidad, creo que hay ciertos productos dentro del cine nacional que son muy respetables pero están tirados a un lado, que es lado de la sombra y yo lo que encontré dentro del grupo, es esta luz y sombra y juego entre las dos”.

“Muchas veces tenemos la idea de la víctima como la víctima abnegada que de todo ve todo a través de un velo negro, es cabizbaja, llorosa cuando no, ellas son mujeres empoderadas, vitales, que van hacia adelante, que empujan, que luchan y para mí eso era lo esencial, ser auténticos a lo que vi yo en el rodaje”.

Te nombré en el silencio se convierte en un instrumento que permite al espectador echar una mirada a este grupo de rastreadoras en Sinaloa, una mirada que no aparece en las notas periodísticas llenas de cifras que convierten cada caso en un número más. Este documental permite sensibilizar al público de una realidad dolorosa de nuestro país y a todo el amor que desborda en medio del dolor.

“Creo que el cine es un vehículo para romper con el entumecimiento y con la indiferencia que yo veo con esos dos patrones a la gente, o es indiferente y no quiere voltear a ver porque le duele o porque le vale madre o están tan estumidos, como en el caso de Sinaloa. Estamos tan entumidos de tener la violencia a nuestro alrededor que estamos como atorados en cuanto a que no vemos ninguna salida dentro de la ciudad, dentro del estado, de todas la problemáticas que nos rodean”.

“Para mí, como dice Mirna dentro del documental, este proyecto puede romper esta burbuja, abrirnos el panorama dentro de lo que realmente está pasando dentro de Mexico, todos los estados de nuestro país, y bueno, hacer conciencia, hacer empatía y reflexionar y ver cómo podemos entre todos ir entretejiendo soluciones y empujar hacia delante junto con el Estado, junto con los grupos, las sociedad para llevarle justicia a los grupos de madres de todo México, no solamente en Sinaloa”.

El documental fue ganador del premio José Rovirosa a Mejor documental mexicano del 2021, galardón organizado por DGAC y la ENAC. Te nombré en el silencio También ha dado una gira por importantes festivales como DocsMX, Ambulante, Festival Internacional de Cine Documental Zanate y el Ciclo Internacional sobre Justicia Transicional y Paz.

El filme está disponible en salas de cine tanto del circuito independiente como en el comercial.

“Te nombré en el silencio es una lección de vida, para mí esta película cambió mi visión del mundo, yo creo que era una persona antes y otra después de terminar el documental. Son muchos aprendizajes de cómo vivir y creo que las rastreadoras saben cómo vivir, y yo me llevo esta entereza frente a la tragedia, cómo no dejarse caer, cómo seguir adelante cuando todo alrededor está en contra, encontrar esa fuerza interior para empujar, empujar y empujar, y eso es con lo que me quedo, con ese empuje que tiene el grupo y Mirna”.