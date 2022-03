El monopolio de la sucesión presidencial es de Morena: Zepeda. Alianza “es un error”

El Senador Damián Zepeda afirmó que la oposición debe empezar a movilizarse para poder hacerle frente en las elecciones presidenciales de 2024 a Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en caso de no hacerlo, dijo, cualquier proyecto está destinado a fracasar.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Morena cuenta con una amplia ventaja frente a la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, aseguró esta noche el Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales.

“Hay que aceptarlo el monopolio de la sucesión presidencial lo tiene Morena, esa es la verdad. Que si (Claudia) Sheinbaum, que si (Marcelo) Ebrard, que si van a dejar o no a (Ricardo) Monreal y yo digo: ¿Y la oposición dónde está? ¿Dónde están los perfiles? ¿Dónde están los proyectos para que la gente los conozca?”, dijo el exdirigente del partido blanquiazul en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Damián Zepeda, quien en días pasados hizo públicas sus intenciones de competir para ser elegido como el candidato presidencial del PAN en 2024, reiteró su rechazo a la posibilidad de competir en la alianza Va por México, que integra el blanquiazul con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Yo no soy partidario, lo he platicado muchas veces y me mantengo. Me parece un grave error la alianza PAN-PRI. Como institución creo que le han hecho mucho daño al país y hay un rechazo muy grande en la ciudadanía”, expresó.

El Senador afirmó que la oposición debe movilizarse para poder hacerle frente a Morena, pues en caso de no hacerlo, dijo, cualquier proyecto está destinado a fracasar.

“Cada partido tiene sus reglas y esa decisión de si se va en alianza o no se tendrá que tomar por partido a principios de 2024. Si nos esperamos a ese momento en un modelo tradicional se quiere escoger al candidato o candidata del PAN o de cualquier alianza al principio del 24 o finales del 23. Desde ahorita les digo que ese proyecto va a fracasar, se tiene que romper el molde y hacer las cosas distintas”.

El legislador del PAN indicó que gran parte del éxito obtenido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se debe a que se dedicó a viajar por todo el país para exponerle su proyecto de frente a la gente, algo que la oposición no ha hecho.

“Sentados en un escritorio esto no va a suceder. Yo lo que creo que el Presidente ha ganado la narrativa porque ha ido al terreno de dialogar de manera directa con los ciudadanos y en la oposición hemos querido dar toda la lucha desde el centro, que bueno que se den las luchas desde los congresos, pero no es suficiente”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ha llamado a las estructuras blanquiazules a respaldar a los aspirantes presidenciales que él ha mencionado como Ricardo Anaya, Santiago Creel y el mismo Claudio X. González, y al mismo tiempo pidió cuidar la alianza que han fraguado con el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En tanto, Damián Zepeda ha reiterado en diversas ocasiones que el PAN abra el proceso a todos los aspirantes y que pasando las elecciones de 2022 haga una convocatoria informal para generar un proceso en donde los interesados intercambien ideas en foros y debates por todo el país.