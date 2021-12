El silencio del topo: Elías Barahona, testigo de las matanzas en Guatemala

El silencio del topo forma parte de la gira documentales de Ambulante que llega a su recta final y donde se exhibirá éste y otros títulos de forma totalmente gratuita y online en su página hasta este 15 de diciembre.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– El 31 de enero de 1980 tuvo lugar una de las peores matanzas registradas en Guatemala en la que fueron quemadas vivas 37 personas en la Embajada Española, estudiantes y lideres campesinos que se refugiaban ahí. El autor del crimen: Donaldo Álvarez Ruiz, Ministro de Gobernación durante la presidencia de Kjell Eugenio Laugerud García.

Testigo de las de las matanzas y secuestros en contra de todo aquel que incomodara el Gobierno de Álvarez Ruiz, estaba el periodista Elías Barahona, alias “El topo”, que se infiltró como su jefe de prensa. Un hombre reservado que fingía serle fiel, pero que informaba al grupo guerrillero izquierdista EGP (Ejército General de los Pobres) sobre los crímenes que preparaba y de los que se llegaba a enterar.

Elías Barahona se vuelve protagonista del documental El silencio del topo dirigido por la politóloga Anaïs Taracena. El hombre de origen humilde en el campo tenía claro que quería cambiar al mundo desde su trinchera, el periodismo, y su convicción fue llevada hasta los últimos días de su vida donde aún pudo declarar en contra de Donando Álvarez por todos los asesinados cometidos.

“Yo ya conocía a Elías, nosotros ya éramos amigos y él me pide que yo lo filme dando su testimonio en el juicio por la quema de la Embajada de España, y lo hago. Filmo nuestra conversación que tenemos y Elias fallece porque estaba enfermo, y fue realmente a raíz de la muerte de Elias que yo decidí a empezar a investigar. No fue que dije ‘voy a hacer este documental’, sino que quería hacer algo y me tocada empezar a investigar porque había muchos vacíos en la historia, muchos silencios, entonces fue a empezar personas que me compartieran sus historias y una búsqueda muy profunda de archivos”, cuenta Anaïs Taracena en entrevista con SinEmbargo.

La directora se vio motivada por ahondar en el tema de la guerra sucedida y la posguerra de Guatemala tras la muerte de de Elias en octubre en 2014 y a tan sólo dos semanas de presentarse en juicio como testigo en contra de Donaldo Álvarez Ruiz.

A Taracena le tomo seis años en recabar material para el documental, que inició con una grabación inédita de Elias de los años 80 que obtuvo incluso antes de conocerlo. Su siguiente paso fue acercarse a otros testigos aunque el que compartieran sus palabras no fue tarea fácil por el miedo aún los alcanza incluso décadas después.

“Habían personas que prefirieron no ser filmadas, otras que preferían no hablar de ciertos temas, pero yo creo que realmente las personas que están, por supuesto, fue primero conocernos, hablar mucho antes de filmar, no fue como de llegar poner la cámara y empezar a filmar, y poner la cámara sino que se trabaja una relación, una relación de confianza, y también las personas estaban conscientes y sí querían salir en el documental porque también cuentas sus historias, y por otro lado también hay otras personas personas que yo ya conocía, ya había una relación, y de pura casualidad también tenía una relación con Elías entonces eso también ayudó. Ha sido un proceso, un trabajo y muy bonito porque yo creo que también para muchas personas es una forma de una necesidad de hablar, de contar y de compartir porque yo siento que fue un trabajo de mucha escucha y de compartir y finalmente eso, por supuesto acompañado de los silencios en general, en Guatemala y lo que respecta a los 36 años de guerra”.

EL PAPEL DEL SILENCIO

Aún una orden internacional, Donaldo Álvarez Ruiz se encuentra prófugo de la justicia por sus crímenes de lesa humanidad, por asesinatos, tortura y terrorismo. Lo último que se supo de él fue en 2004 cuando se aseguró que estaba viviendo en México. Y así, en libertad, las voces aún acallan y temen.

“Yo creo que son diferentes silencios y eso es respecto a la guerra y también hay silencios heredados. Nosotros vamos heredando ciertos como vacíos y silencios que hay en las familias que obviamente se instalaron por miedo, como una forma de sobrevivencia, se instalaron por una represión. Es muy complejo y yo no creo que sea un tipo de silencio, sino como varias formas y que también nos toca a nosotros de cierta forma cuestionarlo, que es algo que hace nuestra generación, pero también tratar de entenderlos y ver dónde vienen para cuestionarlos, tenemos que entender los orígenes”.

Si bien esto no fue el caso de Elías Barahona, que testificó por los hechos violentos cometidos por años después de una vida de silencio para que su verdadera identidad no fuera descubierta, y así poder salvar la vida de muchas personas, poco a poco más voces se suman para hablar.

“Aunque se haya filmado la paz en Guatemala también quedan ciertos miedos, hay traumas y cuestiones que se instalaron digamos a nivel generacional que luego son mu difíciles de cambiar. Creo que algunas personas de nuestra generación quieren como romper con esos patrones de decir ‘ok. todavía es complicado hablar de estos temas, pero es necesario, cuánto tiempo más va pasar para que podamos tocar ciertos temas o que hablamos ciertos temas sin que sea demasiado incómodo y sin que sea siempre con ciertos vacíos

El silencio del topo que en 2022 emprenderá su camino por la difusión en Guatemala, ha tenido un gratificante paso por festivales de cine internacionales como en Hot Docs, Sheffield Doc Fest, el festival de Cine de Lima, y en México en El Festival de Cine de Guadalajara, DocsMX y ahora llega de forma gratuita y en línea a Ambulante, un arribo que aplaude su directora al ser un encuentro más de cine en el país que ha recibido bien a su documental.

“Ha sido una felicidad total que esté en Ambulante, realmente yo creo que era como una las más grandes noticias. El documental se estrenó en México en el Festival de Guadalajara en competencia documental, luego recibimos el premio a Nuestra América en DocsMX y ahora está en la gira de documentales Ambulante. En donde más se ha presentado el documental y en donde más han habido exhibiciones ha sido en México, en donde sentimos que lo ha recibido de manera más calurosa y mucho más receptiva. Se ha presentado en Canadá, Holanda, en Colombia, en Perú, pero la conexión que se hace con la historia de México del 68, peor también del hoy en día, el tema de la violencia, el tema de las desapariciones, hasta incluso también el de los silencios. La conexión, la empatía, ha sido increíble y nosotros esperamos presentar el documental el otro año también en México”.