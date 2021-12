Sedimentos visibiliza a la mujer trans y trasciende de lo local a lo universal

Son Magdalena Brasas, Tina Recio, Saya Solana, Cristina Milán, Yolanda Terol y Alicia de Benito, mujeres trans que desde diferentes generaciones y realidades comparten ante pantalla, y a través de momentos duros, tiernos y de humor, sus historias.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– Un sedimento es aquella señal que queda como muestra de un estado antes de pasar a otro. Como en la tierra, los seres humanos también estamos formados por capas que vamos cubriendo una tras a otra, que conforman nuestro pasado y que nos van definiendo. Bajo esta misma premisa el director español Adrián Silvestre explora en la identidad de trans en su filme Sedimentos.

“Lo que me impulsó como en anteriores trabajos era escoger una comunidad o un grupo de personas, de mujeres, que tuvieran qué contar y que al aparecer no hubiera sido todavía contado en el cine, explorar sus historias de vida en colectivo, ofrecerles formar parte de un proceso participativo para generar un artefacto cinematográfico, sin saber muy bien que acabaría siendo Sedimentos“, cuenta el documentalista en entrevista con SinEmbargo.

Adrián Silvestre entró en contacto con una asociación de mujeres trans en Barcelona llamada Imaginario, ahí pudo conversar con ellas y platicarles de este nuevo proyecto que deseaba desarrollar como algo más orgánico y natural, y en el que las que desearan participar convivirían juntas por un tiempo en el pueblo de León, España, para compartir sus experiencias de vida ante la cámara.

Magdalena Brasas, Tina Recio, Saya Solana, Cristina Milán, Yolanda Terol y Alicia de Benito fueron las que decidieron formar parte de este proceso.

Aunque el documental llevaba como misión que desde el colectivo estas mujeres compartieran sus historias, aún no se tenía concebido bien qué forma tomaría la película, pero la convivencia entre ellas definieron la cinta y dieron sentido hasta la metáfora que también dio pie al título del documental.

“Todo va surgiendo en los viajes que hacemos de preproducción para explorar con Magdalena esos lugares en los que ella se sentía tan arraigada, y de repente empieza a ver como esa metáfora del paisaje humano con el paisaje natural y no fue hasta que hicimos una las improvisaciones frente a esa cantera donde Alicia le explica a Yolanda cuál es la historia de la tierra y como esos sedimentos van marcando y contando esa historia, igual lo que nos pasa a los seres humanos. Al final ese el tema, darnos cuenta que todo lo que somos y lo que proyectamos no es porque sí, sino que es como el resultado de una serie de experiencia vitales que nos van marcando y que nos hacen diferentes, y por eso la diferencia es tan rica, no hay dos personas iguales”.

Estas seis mujeres se sumergen en este viaje donde sus personalidades tan contrastantes se confrontan y se empalman en momentos para mostrar en pantalla que a pesar de los años entre cada una de sus historias aún falta visibilizar a la mujer trans.

“Para mí era muy importante reflejar esa diversidad generacional, también de puntos de vista, de ideología, de manera de entender el mundo, pero yo no hice un casting que respondiera mis expectativas sino que al final fueron las seis las que decidieron comprometerse y así lo acepté, y fue maravilloso, porque yo creo que entre ellas no hay dos que se parezcan demasiado. Me gustaría que cualquier espectador empatizara con las seis, yo no traté de hacer juicios de valor sino ser fiel en lo que yo conocí y el mostrarlas, dignificarías y en ese sentido es muy valioso ver que cuando el público las conoce ver que simpatiza mas con una, con la otra, donde las quieren con sus aciertos, pero también con sus lados más complejos. Al final los seres humanos somos así, nadie es perfecto, ni ejemplar y yo creo que ellas tienen muchos atributos positivos, y estaba convencido en que la gente las iba a querer como son”.

Sedimentos se va entre relatos duros, tiernos y también con gratos momentos de humor. El objetivo de este documental es mostrar un pedazo de la realidad que vive la mujer trans en España para que personas de la comunidad puedan verse identificadas y también quienes no lo son, logren empatizar.

Aunque sus relatos son contados desde un pequeño pueblo leonés, las historias logran trascender de forma universal.

“En España esos obstáculos han estado ahí y los delitos de odio, y la opresión y la violencia han sido lugar común. Es verdad que algo que ahí sorprendió hace años y que a la película también le sorprende gratamente es que como vamos superando, cómo vamos dejándolo atrás, pero sin olvidarnos de las peonas que han luchado”.

“Cada vez hay más personas trans que tienen acceso a los estudios y que por lo tanto tienen una vida mejor, y eso va vinculado con que tú tengas una vida más habitable, más feliz y que puedas sentirte completa en más ámbitos vitales. Eso está pasando y creo que es importante representarlo también con optimismo, fortaleza, sin victimismo e incluso con humor, que está muy presente en la película”.

Sedimentos formó parte de la selección del Festival de Cine Independiente Cuórum Morelia donde fue bien recibido por el público. Este filme que ha estrenado recientemente en salas de España aún planea un futuro en otros festivales de cine para llegar a más pantallas desde diferentes lugares del mundo.

“Ha sido muy sorprendente cómo una historia que yo pensaba que iba a ser más local, y que por supuesto iba a tener una representación dentro del colectivo, pero realmente no tenía certeza de como sería recibida por gente que es más ignorante respecto a estos temas, cómo ha generado una empatía muy sorprendente, y muy universal. La película ha recorrido muchos países afortunadamente y siempre el encuentro con le público ha sido mágico porque evidentemente las personas que ya tienen algo de información sobre esta historia se han sentido tocadas, pero obviamente quienes no sabían nada se han sentido muy beneficiadas por esta carga didáctica que tiene la película, es decir, no pensaba que eso era posible hasta que lo he visto”.