La Biblia encarnada: 25 cuentos terrenales que recuentan algunos versículos

SinEmbargo habló con Danush Montaño Beckmann, ganador del Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri, por su libro La Biblia encarnada, un compendio de historias en donde abundan las perspectivas y géneros como en la misma Biblia.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– Versículos del Génesis, de los Salmos, de los libros de Lucas, Ezequel, Mateo, Isaias y otros más son empleados como base para los 25 cuentos de La Biblia encarnada (FCE), que en 2020 ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri, y el cual ofrece al lector una pluralidad de estilos, visiones, narradores, voces y géneros.

“Simplemente los utilizo (los versículos) como un punto de partida, una inspiración para escribir el cuento. A veces el cuento es muy obviamente referencial al pasaje bíblico como es el caso del primero que hace alusión al pasaje bíblico del Génesis del Arca de Noé, pues ahí sucede una situación similar con animales en el Metro de la Ciudad de México, ahí está muy obvia la relación, pero hay otros cuentos en los que el pasaje bíblico simplemente alude de manera metafórica o abstracta a lo que se ve en el cuento”, comentó el autor Danush Montaño Beckmann en entrevista con SinEmbargo.

Este libro será presentado el próximo miércoles 20 de Julio a las 7 de la tarde en la terraza del Cine Tonalá, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México, por las escritoras Aura García-Junco y Olivia Teroba.

Entre los 25 cuentos se encuentra la peculiar muerte de una mujer que contrasta con el fallecimiento mediocre de un hombre cuya vida fue un éxito, el contacto entre el El disco de oro de las Voyager y una civilización extraterrestre, el primer día de un hombre en su trabajo, el relato de una noche vecinal ante una Luna de Sangre, un zoológico en el Metro de la Ciudad de México, una reunión entre viejos amigos y muchas más historias.

En la plática con este medio, Montaño Beckmann explicó que del total de cuentos que componen La Biblia encarnada, 20 los escribió teniendo el pasaje bíblico que le interesaba, mientras que el resto ya los tenía y los reescribió a partir de la búsqueda de pasajes bíblicos que se relacionaran con ellos.

“Como tuve una crianza evangélica ya tengo ubicados unos (pasajes) que se me hacen interesantes o raros o me gustan o alguna otra cosa, y leyéndolos una y otra vez, reflexionándolos llegó a inspirarme para escribir el cuento”, ahondó en relación al proceso creativo que lo acompañó en los dos meses y medio, en los que se dio a la tarea de darle forma al libro.

—Usas narradores y estructuras muy diferentes, así como entre un libro y otro de la Biblia, ¿por qué optas por está variación de estilos?

—Fue un libro, digamos, con el que me divertí me di oportunidad de experimentar, de arriesgarme con estrategias narrativas distintas, por ejemplo hay cuentos que son simplemente diálogo, no hay acotación, no hay descripción, no hay voz narradora y otros en los que se brincan el tiempo, cosas que no se utilizan normalmente en un cuento, más bien en la novela; cambios de perspectiva dentro de un cuento breve y como bien dices eso como que también hace eco en la misma Biblia. Los evangelios tienes diferentes estrategias también narrativas, es muy distinto leer el Evangelio de Juan que el de Marcos, son completamente distintos y eso me gusta, me gusta que haya diferentes interpretaciones de un mismo hecho.

Danush Montaño también enfatizó sobre las diferentes perspectivas que se abordan en los cuentos, criticó que la literatura escrita por hombres siempre tienda a escribir desde la perspectiva de ser hombres y no explorar en personaje femeninos. “Eso no nada más se me hace un síntoma de machismo sino también se me hace una carencia de habilidad como escritores, porque pues a final de cuentas el hecho es que podamos crear personajes con carnita, no bidimensionales, no chafas, no planos”.

—Cada uno de los cuentos también muestran distintos aspectos de lo que es el ser humano, incluso en el relato que tienes como personajes a extraterrestres…

—A pesar del título que hace alusión a la Biblia y bueno este juego con el libro que es considerado sagrado, los 25 cuentos son muy terrenales, son muy humanos, como grises. Mi interés no está en salirme de la humanidad, sino más bien como que verla desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos y en su diversidad. Creo que tendemos a simplificarla cuando realmente somos muy diversos entre nosotros como los animales que hay en el Arca de Noé. Podemos ser urracas, podemos ser elefantes, somos muy muy distintos los seres humanos entre unos y generalizar y decir: esto es ser un ser humano, me parece no sólo pomposo sino también erróneo.

Danush reconoció que en este libro tuvo una influencia importante su crianza evangélica, ya que compartió que precisamente el primer acercamiento que tivo a un libro y a historias e imágenes fue la Biblia

“Ya después yo me aparte de la iglesia y de la religión por desencantos, también por el carácter prohibitivo en muchos sentidos de la religión y ahorita ya no soy creyente ni nada, pero este libro fue una manera de regresar a esas primeras anécdotas o impresiones literarias que tuve en la Biblia y darles otro sentido, un sentido ya no prohibitivo, ya no religioso, ya no castrante, sino más bien un sentido imaginativo, literario, que puede propiciar crear historias, crear historias de ciencia ficción, de fantasía, de lo que quieras. Entonces, sí fue cómo un regresar a mi pasado y hacer las paces con eso”.