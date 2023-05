Yahritza y su esencia suman al regional mexicano con un sello distintivo

Yahritza y su esencia es una agrupación que creció rodeada de influencias mexicanas y el género de regional se ha vuelto su bandera. “Soy el único”, su primer sencillo, acumula más de 73 millones de reproducciones en YouTube.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- En 2021 la vida cambió para Yahritza, Jairo y Armando, tres hermanos de ascendencia mexicana que crecieron en el valle de Yakima en el estado de Washington, en Estados Unidos. Hace dos años trabajaban recogiendo fruta del campo junto a su padre y ahora celebran una colaboración con Grupo Frontera en su nuevo sencillo llamado “Frágil”.

Yahritza y su esencia, como nombraron a su grupo, viven ahora “un sueño grande” que nunca imaginaron cuando subieron un cover a TikTok por el puro gusto y que pronto se volvería viral llamando la atención de millones de personas que comenzaron que reproducir la música que ahí compartían.

La joven de ahora 16 años escribe las letras de sus canciones junto a sus hermanos que la acompañas desde sus instrumentos, para ella su inspiración en este arte siempre fue su padre y su hermano mayor “Mando”, como le dicen a Armando, quienes desde pequeña le enseñaron a acercarse a la música.

“Ellos fueron los que me inspiraron a cantar y ‘Mando’ sobre todo a escribir música”, cuanta la joven entrevista con SinEmbargo.

“A Yahritza siempre le ha gustado cantar desde los cinco o seis años. Yo vi que tenía una voz muy bonita, pero al principio sólo le gusta gritar (ríen), y ahí fue donde yo le enseñé humildemente lo que yo sé. No sé mucho, pero lo que yo sé se lo inculqué a ella, y ahí fue donde empezó todo. También Jairo, una vez compré un bajo y ahí le gustó, y se lo regalé. También a Yahritza le regalé su primera guitarra. A mí me da mucho gusto que mis hermanos quieran seguir esos pasos”.

El grupo creció rodeado de influencias mexicanas y el género de regional se ha vuelto su bandera. “Soy el único”, su primer sencillo, acumula más de 73 millones de reproducciones en YouTube. Yahritza escribe sus propias letras desde los 13 años.

“Cuando escribo, la mayoría de mis canciones vienen de la inspiración que tengo de otra gente de lo que está pasando en su relación. Me gusta escribir mucho de lo que veo y así es como viene la mayoría de mis canciones”, explica.

Jairo, el bajista, explica que su inspiración viene de intérpretes como Iván Cornejo y Eslabón Armado, agrupaciones estadounidenses de música regional mexicana, aunque ahora eso parece ir cambiando:

“Ahora nos estamos abriendo a más tipos de canciones como con Grupo Frontera, que ha hecho canciones más movidas y eso nos inspira a ya no ir tan despacio como antes”.

Sin embargo, a pesar de disfruta el éxito a tan sólo año y medio de iniciar con este sueño con el que han logrado debutar en el No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y en el No. 20 en el Billboard Hot 100, y obtener dos nominaciones a la prestigiosa entrega 23 de los Latin GRAMMY, comparten que el camino no ha sido fácil a ser señalados por su origen y doble nacionalidad.

“Vamos formando nuestra identidad por ser nosotros, no queremos ser como nadie más. Algunas personas nos critican por hablar inglés y por ser mexicanos, pero no saben que casi toda nuestra vida hemos vivido en Estados Unidos. Tenemos raíces mexicanas, pero también somos personas que vivimos allá.Aunque muchas personas que son de Estados Unidos que tienen la misma raíz, como nosotros, nos apoyan”, señala “Mando”.

“Nosotros le seguimos echando ganas y a los que nos apoyan, les agradecemos; y las que no, pues que sigan escuchando nuestras canciones para que les guste”, dice en medio de una sonrisa.

Aunque el género del regional mexicano crece y llama la atención de cada vez más personas en el mundo gracias al trabajo de sus exponentes. Yahritza no se ve intimidada, piensa que no ve esta esta escena como competencia, sino cree firmemente que “hay espacio para todos”.

Canciones como “Esta noche”, “Cambiaste” y “Déjalo ir” que se han posicionado en el gusto de la gente, son la muestra que Yahritza y su esencia llegando pisando fuerte y aunque todo ha sido demasiado rápido, ellos están firmes en mantener sus ideales y valores.

“La verdad la familia (nos define), hay que mantener nuestra humildad siempre. Lo que nos enseñaron nuestros papás, que seamos humildes y que nos olvidemos de donde venimos”, indica la vocalista.

Por ahora los planes de esta agrupación radican en seguir creando música, trabajar para su primer álbum y este año poder lograr una gira, y por supuesto disfrutar del éxito que trajo su reciente colaboración con Grupo Frontera con “Frágil”.

¿CON QUÉ CANCIÓN EMPEZAR A ESCUCHARLOS?

Yahritza, Jairo y “Mando” recomiendan para los lectores de SinEmbargo que aún no se han acercado a su música, con qué canción empezar a escucharlos.

Yahritza: “Para mí sería “Nuestra canción” porque creo que es única y la gente se puede relacionar con esa canción”.

Jairo: “Para mí sería ‘Inseparable’, pienso que en esta generación hay mucha gente que está dolida, y pienso en una pareja que cree no puede estar el uno sin el otro, esa canción queda bien para ellos”.

“Mando”: “La que me encanta y quiero repetir y repetir es la de ‘Déjalo ir’, pienso en las mujeres que andan en una relación muy tóxica y que no quieren dejar a esa persona, pues más por la costumbre de estar juntos, es como una persona hablándole a otra, diciéndole que deje a la otra persona ir, que él es mejor que es persona y que la va tratar mejor, pero la chica no quiero dejarlo ir porque está acostumbrada”.