Damián Alcázar llama a la “unión de México”, inspirado en El poderoso Victoria

Damián Alcázar cierra el 2022 con un llamado a la “unión de México” después de verse inspirado en el filme que protagoniza El poderoso Victoria sobre un pueblo que se une ante la adversidad para poder salir adelante. La cinta del director Raúl Ramón llega al cine este próximo 24 de noviembre.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La fortaleza de la unión es un valor que destaca el actor Damián Alcázar al hablar de El poderoso Victoria, filme dirigido y escrito por Raúl Ramón, que muestra la lucha de un pueblo por su mayor sustento, un tren que amenazan con quitar.

El filme viaja a 1936, en un México Posrevolucionario. En un pueblo llamado La Esperanza ubicado en medio del desierto al norte del país. Los pobladores de aquel lugar reciben la noticia del cierre de la mina, su principal motor económico, y con esto, la cancelación de la ruta del ferrocarril, la única vía de comunicación con la civilización.

Pero los pobladores deciden no darse por vencidos, Durán (Gerardo Oñate), un joven mecánico, y su abuelo Don Federico (personaje de Alcázar), deciden resistir y construir su propio tren de vapor para salvar al pueblo y convocan a más personas para lograrlo.

“Es normal que en cualquier conglomerado de personas surjan los líderes naturales, a veces es personalidad, a veces es sabiduría implícita en cada persona, a veces es un acto voluntario. […] Mi personaje es un líder natural porque es uno de los más viejos, uno de los que tiene su familia ahí, le encanta su tierra donde nació, donde creció, donde ve a su familia crecer. Ha perdido junto con todos su subsistencia económica, pero sabe por dónde podría menguar los daños”, cuenta Damián Alcázar en entrevista con SinEmbargo.

Don Federico parece haber heredado sus sueños por superarse a Durán, su nieto. Entre ambos animan a sus más cercanos para no quedarse conformes y luchar por salir adelante.

“Es un personaje simple, por lo tanto casi que hay puras virtudes en él. Es un hombre generoso, es un hombre amoroso, es un padre y un abuelo generoso, es un hombre que ha trabajado duramente como mecánico ferrocarrilero, es un hombre que entiende la situación, no arma la revolución ni se va a la violencia para nada, sino que dice ‘vamos a conseguirlo’, ‘vamos a hacerlo, nosotros podemos’, se da cuenta qué es lo necesario y lo intenta junto con todos”.

El actor, de 69 años, protagonista de cintas como El infierno (2010), La delgada línea amarilla (2015), Un mundo maravilloso (2005) o La ley de Herodes (1999), por mencionar algunas, destaca el sentirse agradecido de haber actuado en la ópera prima de Raúl Ramón por el poder del trabajo en equipo que logran sus protagonistas, algo, que asegura, debería suceder más en la realidad:

“Principalmente que deberíamos trabajar en equipo, deberíamos tratar en voz de mejorar la situación del país. Todos. En lugar de estar jaloneando y negando lo que hace ahora nuestro Presidente, deberíamos apoyarle y ayudar, ahorita ya se hubiera terminado perfectamente el Tren Maya y ya estaríamos haciendo el tren para la Baja California, y el Felipe Ángeles ya estaría con vuelos, que es un lugar extraordinario, y ya estarían arreglando lo que vaya ser el aeropuerto de la Ciudad de México, o sea trabajando en equipo”, cuenta.

“Se están recuperando cosas, eso es con lo que me quedo de la película, que trabajando en equipo nos permite lograr nuestros objetivos, eso por lado, y por otra, que la película visualmente me llena nuevamente la fantasía que yo tenía desde niño, yo veía cine desde los tres años y me acuerdo de las películas que veía, o sea hay cine mexicano de muy buena factura”.

El pasado 13 de noviembre, líderes opositores, militantes de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano marchara y miles de ciudadanos marcharon en supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) por la Reforma Electoral que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, en contraste, López Obrador convoca a una nueva marcha para el próximo 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México con motivo de sus cuatro años al frente del Gobierno, el partido Morena y sus seguidores manifestaron su apoyo.

Los hechos anteriores son ejemplo claro de un país dividido y polarizado. Damián Alcázar reflexiona al respecto, y llama a la unión, más en estos tiempos, además de refrendar su apoyo por el Gobierno de Obrador y criticar a la oposición.

“Siempre [hace falta la unión], pero en estos tiempos más todavía porque hay otra versión, acabar con la corrupción. Deberíamos estar todos felices de acabar con la corrupción, todos, de todos los partidos, deberíamos estar felices, pero pues la gente de la política anterior estaba acostumbrada a medrar del presupuesto del país y hacer sus negocios y entonces convencerlos de que eso ya no sirve, que vale la pena mejor construir un nuevo país, limpiar al país para darle a las nuevas generaciones mejores condiciones, está difícil conseguirlo porque la conciencia es personal y más está difícil cuando perteneces a un grupo que le vale enteramente la conciencia y lo que quieren es conseguir sus privilegios, o sea ‘si yo soy rico por qué tengo que competir mi riqueza’, cuando un ser humano debería compartir”.

El poderoso Victoria, filmada en Durango, Jalisco, Las Vegas y Guanajuato, ha tenido un paso fortuito por festivales de cine como el de Guadalajara, donde estrenó, y en Morelia, en el que tuvo una proyección especial. Ahora, el filme llegará a salas de cine este 24 de noviembre.

La cinta cuanta con un gran elenco además integrado por Joaquín Cosío, Édgar Vivar, Roberto Sosa, Luis Felipe Tovar, Adal Ramones, entre otros.

¡QUE VIVA MÉXICO!, DE LUIS ESTRADA, EN PAUSA

El humor, el sarcasmo y la sátira que distingue el cine de Luis Estrada arribaría a Netflix con llegada de la película ¡Que viva México!, producida por la plataforma. Sin embargo, a punto de su estreno el pasado 16 de noviembre, esto se frenó.

El filme, que logra ser “una metáfora de todo un país y que cuestiona nuestros valores, anhelos, y, sobretodo a nuestra idiosincrasia”, como lo adelantó anteriormente su director, se separó de Netflix en busca que la cinta tenga un paso fuerte en cines, Luis Estrada compró los derechos de su cinta y ahora busca un nuevo distribuidor.

En entrevista para el periódico Reforma, Luis Estrada aseguró que no es la única dificultad que atravesó con ¡Que viva México!, pues para poder realizarla no logró contar con el apoyo del Estado y se enfrentó el rechazo de las instancias públicas del Gobierno de López Obrador.

“A mí me aplican la Ley de Herodes a cada rato”, resaltó para el periódico. “Pues resulta que en este Gobierno dizque progresista, dizque de izquierda, cinco veces me rechazaron esta película, punto final. Pónganle la etiqueta que quieran: censura preventiva. No quiero jugar a eso. Yo sí me he enfrentado de veras a la censura, sobre todo con La Ley de Herodes“, dijo Luis Estrada al Reforma.

Protagonizada por Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín, Angelina Peláez y Damián Alcázar, éste último reviró a la supuesta censura por parte del Gobierno y deslindó a Obrador.

“Yo creo que no hay censura por parte del Gobierno. No sé bien qué dijo Luis. No le apoyó IMCINE. Pero creo que fueron las personas que están en IMCINE, me imagino, o que están en Cultura. El Presidente no tiene absolutamente nada que ver con eso. Nada. Ni el Secretario de salud, ni el Secretaría de Energía, ni la de Educación, es la gente que está ahí [en el IMCINE]”, destacó para este diario.

“Si hubieran sido otras personas que están en el IMCINE, te aseguro que le dan el presupuesto, porque Luis Estrada evidentemente va a hacer una gran película. No hay manera de que no hará una gran película. Luis es el mejor director de cine en México y además cada película que hace es un éxito y la gente lo está esperando. Los detractores de Luis y míos, incluso, y los admiradores del cine que hacemos Luis y yo. Y ahora evidentemente con Poncho Herrera que esta maravilloso, Anita de la Reguera que está formidable, mi amigo Joaquín Cosío que está muy bien, realmente te va a sorprender”.

No obstante, a pesar de los cambios en su estreno, la cinta podrá verse posteriormente en Netflix después de su paso en cines, aunque aún no hay fecha de estreno y el tráiler de la película ya no se encuentra disponible en le canal de YouTube del servicio de streaming.