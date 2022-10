“Él es el mejor Presidente”: Damián Alcazar responde a AMLO su elogio de mejor actor

Morelia, Michoacán, 28 de octubre (SinEmbargo).– “No, yo nada más le mando un abrazo, y yo sí creo que él es el mejor Presidente que ha tenido México”, así respondió ante medios de comunicación Damián Alcazar al elogio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves al calificarlo como el “mejor actor mexicano”, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El mandatario López Obrador había elogiado a Damián Alcázar al hablar durante su conferencia matutina sobre El Infierno, película de Luis Estrada, y en la cual, el actor interpreta a Benjamín “El Benny” García en una historia sobre cómo el crimen organizado ha atravesado a México.

“Una vez vi una película. Muy buena, de estas de actores independientes, de primera, pero sólo no me gustó una cosa, que no tiene que ver con los actores, sino con el que escribió el guión”, señaló, y agregó: “Actúa como actor Damián Alcázar que es, no sé si, no, mejor no lo digo porque lo voy a perjudicar, sí lo digo, para mí es el mejor actor mexicano. O sea, como profesional del cine y como ciudadano”.