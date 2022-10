Ruido, de Natalia Beristáin y el “impulso vital” de encontrar desaparecidos

Ruido, película que relata la dura búsqueda de una madre por su hija desaparecida, se estrenará en cines seleccionados el 5 de enero, antes de su estreno global el 11 de enero en la plataforma Netflix.

Morelia, Michoacán, 26 de octubre (SinEmbargo).– Las historias de la realidad dolorosa de México trascienden al cine dentro de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Morelia (FICM). es el caso de Ruido, el filme de Natalia Beristáin, que retrata la búsqueda de una madre por su hija.

La cinta protagonizada por la madre de la directora, la primera actriz Julieta Egurrola, cuenta la historia de Julia, una artista plástica cuya vida da un giro cuando su hija Ger (Nicolasa Ortiz Monasterio) desaparece durante unas vacaciones que pasaba al lado de sus amigas.

El camino en la búsqueda de su hija se vuelve tormentoso y lleno de obstáculos para Julia, pues existe una gran negligencia por parte de las autoridades, encuentra que su caso es uno más entre miles y las amenazas empiezan a salir.

“No es un trance fácil, pero tenemos la fortuna infinita de atravesarlo a través de la ficción, pero no en nuestra realidad. No es mi cotidianidad. Es un tema que me parece ineludible, que me importa, que me interesa acompañar desde mi quehacer como cineasta pero con todos los avatares de dolores, de complejidades que eso significa, también hay un gozo enorme en poder bordar una película así, tejer las redes que la propia película ha hecho. Desde el interior del equipo, y eso me parece importantísimo”, cuenta Natalia Beristáin a SinEmbargo, desde la capital del cine.

Julia no piensa quedarse con los brazos cruzados, han pasado nueve meses de la desaparición de Ger y no hay una sola pista por parte de las autoridades. Es hasta que conoce a la periodista Abril (Teresa Ruiz) que las posibilidades llegan a ella, pues ella la conecta por los caminos que puedan llevarla hasta su hija.

Natalia Beristáin coescribió su guión junto al periodista y cineasta Diego Enrique Osorno, y de la mano de periodistas especialistas en el tema como Daniela Rea y Lydiette Carrión. La directora tuvo que abordar una investigación ardua también acercándose a las víctimas colaterales de la violencia y desaparición en México.

“Es difícil porque las colectivas, las madres, las familias, se han sentido muy utilizadas. Eso me importaba muchísimo que no fuera así, me sigue importando muchísimo que la película sea una acompañamiento, que sea una ronda sonora que se expande para hablar a través de una colectiva de todas las otras colectivas de este país, o a eso aspiraría yo como directora. Investigación mucha, mucha platica, con otras colectivas, con otras madres, con otros familiares, mucha investigación periodística y también estar en el campo. Yo salía al campo con búsquedas con de la Colectiva de Voz y dignidad y y eso fue de las experiencias más significativas de mi vida”, destaca.

La historia de Julia es también la de madres, hermanas, hijas, mujeres a las que la violencia las ha atravesado. Contar una historia tan dolorosa como esta requería de respeto y honestidad con esta realidad.

“Lo que sí me queda claro es que lo hicimos con la mayor honestidad que podemos, con la mayor entrega, con el mayor amor, porque al final esa es la función principal de esa película, la búsqueda de desaparecidos y desparecidas en este país, no se entendería sin un amor absoluto de sus familiares por los suyos y las suyas por la justicia, la memoria y la dignidad de los suyos y las suyas. No es el horror de rascar la tierra, es el impulso vital de encontrarlos, eso siempre fue una guía para no perdernos en los vericuetos de la peli”.

Ruido, película que ganó el Premio de la Cooperación Española en el Festival de Cine de San Sebastián, se estrenará en cines seleccionados el 5 de enero, antes de su estreno global el 11 de enero en la plataforma Netflix.

La directora habló sobre el breve paso que tendrá en cines el filme, tras su estreno nacional en el marco del Festival Internacional de Cine Morelia:

Es la primera vez que estreno una película con Netflix desde el origen. Me siento sumamente afortunada por un lado por que la repercusión, o la onda expansiva que tiene Netflix, es algo que que las salas d cine hace mucho que las salas de cine no tienen, desgraciadamente porque soy una romántica empedernida delas salas de cine, del espacio compartido, místico, mágico donde estás con extraños compartiendo una experiencia, pero bueno ahora creo que nos toca reflexionar sobre las nueva narrativas fuera de la pantalla como encontrar esos públicos, siento que Netflix en ese sentido es un vehículo y que todavía tenemos que aprender cómo trabajar d ella mano.