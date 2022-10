La Evaluación: La búsqueda de la justicia más allá de la “verdad histórica”

La evaluación tendrá su estreno nacional en la edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), a ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que sigue sin obtener respuestas y la necesidad por la verdad está latente.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Con la frente en alto, Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República de México, se sienta frente a la cámara. Bajo su mando estuvieron a cargo las investigaciones iniciales sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en las que determinó la llamada “verdad histórica”, una versión que rechazaron los familiares de los normalistas, pero que el exfuncionario, ahora detenido, sigue sosteniendo para el cortometraje documental La Evaluación, del periodista y cineasta Diego Enrique Osorno.

A través de entrevistas y de videograbaciones judiciales, el cortometraje documental analiza y cuestiona la “verdad histórica” que dio el entonces Gobierno priista de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

El reportero, periodista y director, Diego Enrique Osorno, explica que con la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se “abrió una exceptiva”, pues se prometió una revisión al caso, “más seria de la cuestionada ‘verdad histórica'”, en ese contexto se vio motivado para emprender este filme.

“Empecé a revisar documentos, pero sobre todo empecé a ver esta evaluaciones psicológicas que había hecho la PGR de los principales inculpados del caso, empecé a revisar las diligencias y comencé a generar con mi equipo de trabajo una serie de preguntas, acerca de lo que estaba yo viendo”, cuenta Osorno en entrevista con SinEmbargo.

Sentados, tres jóvenes, los principales implicados en el caso, son sometidos a una evaluación. Sus piernas no dejan de moverse, sus manos juegan nerviosamente entre sí, la mirada permanece baja y en sus palabras parecen no concebir lo que sucede mientras el uno al otro contradicen sus versiones. Son Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, Jonathan Osorio Gómez apodado “El Jona” y Agustín García Reyes, conocido como “El Hereje”.

“¿Cuál es su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014?”, se les pregunta.

“Recuerdo mucho que me impactó cuando vi los testimonios del ‘Pato’, ‘Jona’ y ‘El Hereje’ que según la ‘verdad histórica’ son los principales operadores de la desaparición de los estudiantes y me impresionó mucho ver su juventud y ver sus contradicciones. Esa experiencia que tuve, que es una experiencia visual y sonora, me parecía importante de documentar y de desarrollar, entonces durante estos años, con la asesoría de John Gibler, que es uno de los periodistas que más ha investigado el caso, fuimos armando este documental que trata de contribuir a la búsqueda de la verdad y de la justicia que siento que no han llegado en el caso de Ayotzinapa que siento que sigue habiendo una gran necesidad todavía de verdad y de justicia y yo espero que este este documental contribuya en este búsqueda”, destaca.

La Evaluación, como menciona su director, tuvo el apoyo del periodista y escritor estadounidense John Gibler, autor de Una historia oral de la infamia (2016), y la investigadora mexicana Salma Abo Harp.

El documental de 30 minutos de duración cuenta con una entrevista exclusiva de Jesús Murillo Karam, previo a su detención el pasado 19 de agosto, y vinculado a proceso cinco días después por un Juez federal en el Reclusorio Norte por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los 43 normalistas.

Su “verdad histórica” sostenía que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados la misma “Noche de Iguala” en el basurero de Cocula, Guerrero.

“Pedí la versión de él de manera directa, o sea no quería tenerla yo a través de un experto que me dijera la ‘verdad histórica’ de Murillo Karam, o un especialista o un archivo, sino que el propio Murillo ratificara su ‘verdad histórica’ a cámara, en ese contexto la buscamos y él accedió”.

“Él en buena medida defiende la ‘verdad histórica’ aunque hay unas cosas que sí matiza después, pero creo que era para mí importante que en el documental estuvieran todos estos testimonios de los interrogatorios, que estuvieran las diligencias, pero que también estuviera el testimonio directo a cámara y digamos, y cinco años después de haber presentado la ‘verdad histórica’, Murillo Karan, para que el espectador tuviera la posibilidad de laborar una reflexión directa y crítica de ello, que se volvió también un asunto muy político, más allá de conocer los detalles de la investigación, hay gente que cree o no creo en la ‘verdad histórica’, pero en mi opinión este documental está más allá de creer o no creer la ‘verdad histórica’, este documental trata de meter al espectador a elementos directos para que pueda tener una reflexión crítica y directa, y no filtrada a través de la manipulación política”, indica Enrique Osorno.

Diego Enrique Osorno quien ha dirigido los documentales Los cuadros negros (2015), Vaquero de mediodía (2019) o la miniserie 1994 (2019) retratando algunas realidades duras de México, vuelve apropiarse de los recursos cinematográficos para sensibilizar a través de su cine.

“Creo que ésta es una de las mayores tragedias que hemos vivido en México en los últimos años. Yo creo que después de Tlatelolco, Ayotzinapa es la mayor tragedia humana social y política que hemos vivido, y ahora estamos también con una participación militar”.

El director desea que el espectador forme su propia opinión a partir de los testimonios de primera mano, lejos de dimes y diretes políticos.

“Estos años ha habido una discusión política sobre el caso y esa discusión política ha dejado alejado a una parte de la ciudadania, por eso era importante para mí el abordaje desde una perspectiva más judicial, o sea para mí, el tema de la justicia es un tema fundamental, y lo que traté de hacer en el documental es tener un punto de vista judicial que pudiera ayudar a que la gente se acerque a la investigación que se ha hecho sobre el caso y se descubra de manera directa, las inconsistencias, las fallas, las características que tiene esta ‘verdad histórica’ que se construyó, pero que lo viva de manera directa no que le diga alguien, ¿es la ‘verdad historia’ una mentira o es cierta?”.

La evaluación tendrá su estreno nacional en la edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), a ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que sigue sin obtener respuestas y la necesidad por la verdad está latente.