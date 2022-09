El documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga más vigente que nunca

Ayotzinapa, el paso de la tortuga, el documental que logra un íntimo acercamiento con las familias 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, forma parte de la iniciativa Cine para todxs del Festival Internacional de Cine de Morelia, un proyecto que tiene como misión “revitalizar, por medio del cine mexicano, espacios dedicados a la promoción cultural en sus comunidades”.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– Han pasado ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, pero el grito “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, sigue resonando con gran fuerza.

Sin embargo, más allá de contar el pasar de los años, hoy se necesita seguir sensibilizando sobre lo que hace unas semanas el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas aseguró “constituyó un crimen de Estado”. Pero sobre todo se vuelve indispensable atender el dolor de familias enteras que exigen justicia.

El documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, dirigido por el director, guionista y productor mexicano Enrique García Meza, retoma fuerza al convertirse en una ventana hasta el corazón de las familias y los compañeros de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Pues además de también mostrar el orden de los hechos de la noche de Iguala, la producción se sumerge al lugar donde crecieron estos jóvenes.

“La historia la cuentan de adentro hacia afuera. […] La historia siempre la debe contar la gente quien la esté viviendo. Esa fue una mis aferraciones. Hay mucha gente que le gusta que periodistas o analistas se meten en esas cosas, y en los personal no me gusta”, cuenta Enrique García Meza en entrevista con SinEmbargo.

El documental estrenado en 2017 en la plataforma de Netflix fue filmado casi a la par de los hechos ocurridos aquel 2014 bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto. El filme nació en la marcha del 8 de octubre, cuando miles salieron a las calles de la Ciudad de México a exigir justicia por la aparición con vida de los estudiantes.

Esas imágenes históricas de las calles llena y congregadas en un solo grito fueron las primeras para este documental que además viajó hasta Guerrero para contar de primera mano la historia de estos estudiantes.

“Siento que no hacía entrevistas sino más bien platicaba con los alumnos. Hubo entrevistas, pero a mí no me gustaban porque me hablaban muy esquemático, muy cuadrada. Entonces lo primero fue empezar a conocernos para que ellos me hablarán a mí y yo a ellos, y ahí empezó una relación diferente para poder tener a un personaje, no un entrevistado”, destaca en cineasta.

Enrique García Meza logró en ese entonces lo que pocos se atrevieron a hacer: introducirse a la vida de las familias inundadas de dolor, a las que nadie escuchaba. Por meses tuvo que ganarse su confianza como la de los otros estudiantes, para entonces ser testigo de los deseos que tenían estos jóvenes de superarse y recorrer sus humildes hogares llenos de la desesperación, angustia y tristeza de sus familiares.

UN DOCUMENTAL VIGENTE

La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, sentenció Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien además dio a conocer que las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa determinaron que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida”.

A pesar de paso del tiempo y los nuevos informes, Ayotzinapa, el paso de la tortuga no parece perder vigencia, de hecho parece reafirmase con los nuevas noticas que ahora confirma el actual Gobierno.

“Lo que está ahí en el documental es lo que está sucediendo ahorita. Nosotros sí hablamos de que fue el Estado”.

Este filme, a diferencia de otros que se han realizado estos años, es un acercamiento a las familias con duros testimonios que terminan por sensibilizar al espectador.

“Me hubiera gustado que esto nunca hubiera pasado. Me duele mucho. No me hubiera gustado vivir esta experiencia y no lo digo por mí, lo digo por los padres, me duele mucho lo que está pasando con ellos y ellas porque los he visto, y es todos los días, a cualquier hora”.

Ahora este documental forma parte de la iniciativa Cine para todxs, del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), un proyecto que que tiene como misión “revitalizar, por medio del cine mexicano, espacios dedicados a la promoción cultural en sus comunidades”.

Hasta el 25 de septiembre, este filme recorrerá varios puntos de la República.

“Creo que estaría padre que las personas que no lo han visto puedan comprender y redondear un poco lo que sucedió y comprender qué esta pasando en México. Ayotzinapa sigue vivo”.

“Lo que hacen en Cine para todxs está muy interesante porque va a llegar a más personas. Claro que me encanta y me gusta que esté ahí, me parece maravilloso lo que están haciendo el Festival de Morelia!.

El paso de la tortuga fue producido por Guillermo del Toro, Bertha Navarro, Alejandro Springall, Guadalupe Meza, Mónica Lozano en colaboración con TV UNAM.