El toque de animadores mexicanos en Pinocho, la cinta de Guillermo del Toro

Pinocho, película original de Netflix creada junto a la galardonada leyenda de la animación cuadro por cuadro Mark Gustafson, se aleja de la versión del clásico de Disney, siendo un relato más honesto y crudo, y que claro, muestra el mundo de fantasía que siempre ha distinguido a Guillermo Del Toro, pero también con su lado más oscuro.

Morelia, Michoacán, 27 de octubre (SinEmbargo).– El toque mexicano se hace presente en Pinocho, la nueva película de Guillermo de Toro que no sólo cuenta con su talento, sino con el de animadores de este país que aportaron su conocimiento para reinventar el cuento clásico del mítico niño de madera de Carlo Collodi.

Durante el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) tuvo lugar el estreno de Pinocho que aunque no contó con la presencia del oscareado cineasta, que se ausentó debido a “motivos personales de fuerza mayor”, envió un caluroso mensaje para toda su audiencia previo a la proyección:

“Esta película que van a ver, nos tárdanos 14 o 15 años en hacerla, la mitad de mi carrera, porque se quiso hacer demostrando que la animación es arte, la animación es cine y no es un género para niños, sino un género que nos va permitir hablar de cosas profundas, dolorosas, hermosas, de manera más adulta”.

“Se filmó a través de mil días y 65 unidades de trabajo al final, y una gran parte de ella, una parte importante se filmó en el ‘Taller de Chucho’, en Guadalajara, Jalisco, con animadores tapatíos y de varias partes de México. En México hay un movimiento de stop-motion, importantísimo en varias ciudades y en Guadalajara ha sido muy cercano a este movimiento”, destacó el cineasta.

“El taller de Chucho”, llamado así coloquialmente en honor a un personaje del fallecido animador Rigoberto “Rigo” Mora, es el Centro Internacional de Animación (CIA) ubicado en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, que busca convertirse la capital latinoamericana de la animación. Un centro impulsado por el mismo Guillermo de Toro y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y del que los animadores: Rita Basulto, León Fernández, Sofia Carrillo y Sergio Valdivia son parte. Animadores reconocidos en nuestro país que se sumaron a contar esta historia.

“La historia de Pinocho es una historia que todos tenemos presentes dentro de la cultura popular, pero que se puede contar de muchas maneras, así que creo que en este caso tiene un sello muy particular que es la visión que tiene Guillermo de esta historia que además, lo ha dicho en repetidas ocasiones, es una historia que le ha encantado siempre, que siempre ha querido hacer y creo que sí es una historia muy original contada a través de sus ojos. Ha sido todo un honor formar parte de esta historia con nuestras granito de arena”, destacó León Fernández, quien es director, animador y escultor y que ahora fingió jefe del departamento de marionetas en esta cinta, en entrevista exclusiva con SinEmbargo.

En esta reinvención de Del Toro del clásico, que sigue las aventuras y travesuras de Pinocho en su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo, estuvo a cargo de los mejores animadores del mundo desde Portland, en Estados Unidos. Pero director de La forma del agua no dudó un momento para crear un pedacito de su película en México, confiando en el talento de sus paisanos como son: Luis Téllez, René Castillo, Mayrení Senior Seda, Karla Castañeda y los mencionados.

“Me parecían muy refrescantes las reacciones que tenían los personajes como el enfrentarse el uno al otro, para mí fue súper refrescante por ejemplo, como el padre se ve hasta cierto punto abrumado cuando esta marioneta cobra vida. Hay una serie de expectativas no cumplidas y como de miedo cuando te enfrentas a que Pinocho cobró vida que me fascinó y eso es como muy pronto en el guión, y pensé, esto definitivamente va ser una vuelta como algo que yo recuerdo de esta historia, que de por sí ya me encantaba”, destaca la animadora y cineasta Sofía Carrillo, jefa del departamento de costume en la cinta.

“Estaba fascinada con el hecho de que Pinocho es una marioneta de madera y que esta historia estuviera contada con animación stop-motion porque de verdad es dotarla de vida a esta marioneta y a todos los peonajes, entonces me parecía la mejor idea del mundo mundial”, agrega.

La escena encargada para esta tripulación de mexicanos es una que tiene que ver la muerte, con el inframundo donde habitan unos conejos y que es uno de los mundos a los que trasciende Pinocho.

La escena parece venir como anillo al dedo para estos mexicanos que han crecido rodeados con esta tradición con la muerte cada 1 y 2 de noviembre. La directora de animación especializada en stop-motion, arte y fotografía, Rita Basulto, jefa del departamento de cámara en este filme, fue la encargada de pintar los escenarios con luz de los que eligió colores violetas y cian, que recordaban esta tradición mexicana, para llenar este filme con ello:

“En el hecho de iluminar estas escenas en el inframundo, sí sentía muy cerca el Día de Muertos. Me siento muy cercana porque son temáticas recurrentes para el mexicano, no nos da miedo hablar de la muerte, la muerte es parte de la vida misma. Nosotros nos regocijamos con estos temas”, destaca.

Guillermo del Toro asegura que, Pinocho “es una película que busca animar a los muñecos de manera diferente, no es una película que trata de hacerse ligera o simpática, tiene humor, tiene tristeza, tiene momentos de lágrimas, tiene momentos acción, pero no está hecha condescendiendo de manera vertical, hacia el público. Los actores no actúan pantomima sino que realmente actúan, piensan y sienten. Si hicimos nuestro trabajo bien habría un momento en esta película donde ustedes piensen ‘¡qué buenos actores!’”.

Sergio Valdivia, animador especializado en stop-motion originario de Guadalajara, habla de su trabajo al lado de Guillermo del Toro en donde justo reafirma esta idea:

“Lo que coincidimos como animadores fue la libertad que nos daba como de que no nos veía como animadores, sino como actores, tal cual nos ‘briefeaba’ los planos como si fuéramos los actores y nos dejaba decidir, a veces en el momento y tener como gestos, guiños o nos decía mucho que él no quería un tipo de animación que fuera como recargando en la pantomima o cosas más exageradas como la animación más clásica, sino quería un realismo muy específico y creo que fue bien bonito trabajar como poniendo nuestras experiencia como personas en los personajes, y que nos daba libertad de hacer eso. Eso creo que no todos los directores lo tienen y eso creo que fue lio más bonito”, afirma.

El filme de Guillermo del Toro llegará a cines selectos en noviembre y en la plataforma de Netflix llegará el 9 de diciembre. Cada uno de los animadores comparte qué fue para cada uno lo más gratificante:

“Creo que el gran honor de haber trabajado en algo tan grande que en México no había pasado, y que creo que seguimos sin creérnosla por lo mismo”: Sergio Valdivia.

“Ser parte del proyecto con Guillermo con Mark y con nuestros colegas. El trabajo con gente tan talentosa fue lo más gratificante”: Rita Basulto.

“Haber salido bien librado de lo que me tocaba (bromea), haber dado el ancho en lo que se esperaba de nosotros y el trabajo con todos mis amigos y el equipo de chavos talentosos del que acabé aprendiendo mucho”: León Fernández.

“Fue maravilloso poder trabajar con ustedes, eso fue parte del sueño. Creces en conjunto y eso es maravilloso y diría que también la amistad, porque algo padre fue sentir esta unión con la unidad, hacer amistad, fue fascinante”: Sofia Carrillo.

