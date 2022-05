Miami Horror promete poner a bailar al Corona Capital GDL con temas de “Illumination”

A escasos días de su presentación en el Valle VFG, el fundador de Miami Horror aseguró que sus seguidores en México podrán disfrutar del festejo de aniversario de “Illumination” pues gran parte de su setlist estará conformado por temas de este álbum.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Ha pasado poco más de un año desde que la agrupación australiana Miami Horror celebró a lo grande el décimo aniversario de “Illumination”, su primer álbum de estudio, y ahora Benjamin Plant, Josh Moriarty, Aaron Shanahan y Daniel Whitechurch se están alistando para presentarse este sábado en el festival Corona Capital Guadalajara.

“Estamos muy emocionados. Es probablemente uno de los espectáculos más grandes que vamos a ofrecer y definitivamente el espectáculo más grande en casi tres años desde el otro Corona —en Ciudad de México—”, compartió Benjamin Plant, líder y fundador de Miami Horror, en entrevista exclusiva para SinEmbargo.

La publicación de “Illumination” en 2010 definitivamente marcó un antes y un después para la agrupación pues de las entrañas de este material surgieron grandes éxitos como “I look to you”, “Holiday”, “Sometimes” e “Imagination” en un año en el que también sonaban con fuerza rolas como “Tighten Up”, de The Black Keys, y “Pumped Up Kicks”, de Foster the People; por mencionar algunas.

“Fue como un momento único en la música. Nos inspiramos en mucha música genial que había en ese momento como The Rapture y The Strokes. Fue muy inspirador y sí, queríamos crear algo único”, apuntó Plant sobre el éxito del que sigue gozando “Illumination” a pesar de los años.

Con motivo del décimo aniversario de este material discográfico Miami Horror estrenó una nueva versión de éste en el que se incluyen canciones inéditas, b-sides y, remixes de “Sometimes” y otras canciones.

Ahora, a escasos días de su presentación en el Valle VFG, el fundador de Miami Horror aseguró que sus seguidores en México podrán disfrutar del festejo de aniversario de "Illumination" pues gran parte de su setlist, del cual reveló durará una hora y media, estará conformado por temas de este álbum.

“Vamos a tocar la mayoría de las canciones de este álbum, creo que será un show largo de una hora y media. Entonces sí, vamos a celebrar tocando las canciones de ‘Illumination'”.

Durante el 2020, año en el que se desató la pandemia del coronavirus y la industria del espectáculo paró por completo, la agrupación comenzó a trabajar en un nuevo disco, el cual se les ocurrió después de su presentación en la Ciudad de México durante el festival Corona Capital del 2019, pues aseguraron que la respuesta del público mexicano dio pie a que consideraran hacer nueva música.

En tanto, Plant adelantó que el show que prepararon para este fin de semana será espectacular así que los asistentes que tengan pensado ir a bailar con este grupo de dance-pop deberán llevar suela suficiente para aguantar la fiesta de Miami Horror.

El Corona Capital Guadalajara se llevará a cabo los próximos 21 y 22 de mayo en el Valle VFG, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.