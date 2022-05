“El público mexicano es el mejor”: The Hives, preparados para el Corona Capital GDL

Después de tres años y una pandemia, los intérpretes de “Hate to say I told you so” regresarán a México pero ahora a Guadalajara, Jalisco, donde se llevará la próxima edición del Corona Capital, y prometen aterrizar con la energía suficiente para ofrecer uno de sus mejores shows.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- La banda sueca The Hives aseguró estar emocionada por regresar a México para presentarse en la próxima edición del Festival Corona Capital Guadalajara, en el que compartirán escenario con agrupaciones de la talla de The Strokes y Kings of Leon.

“Estamos muy emocionados. Queríamos volver a México durante toda la pandemia. Es una de las cosas que más queríamos hacer, volver y tocar en México. Estamos muy emocionados de que finalmente suceda”, declaró Pelle Almqvist, vocalista de la banda, en entrevista exclusiva para SinEmbargo.

La última vez que la agrupación, conformada por Pelle (voz) y Niklas Almqvist (guitarrista), Christian Grahn (baterista), Johan Gustafsson (bajista) y Mikael Karlsson (guitarrista), pisó tierra Azteca fue en el 2019 donde fungieron como teloneros en el concierto que Arctic Monkeys ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México.

De acuerdo con Pelle dicha presentación se encuentra dentro su Top 5 de “los mejores conciertos” que han dado alrededor del mundo, pues aseguró que el público mexicano siempre se ha portado increíble durante sus presentaciones.

“—El público mexicano— es el mejor. Tocar en México es uno de los mejores espectáculos que recuerdo haber hecho. El Foro Sol está en mi Top 5. Es realmente uno de mis lugares favoritos para tocar y la multitud siempre ha sido increíble para nosotros. Dijeron ‘vengan a México y sí, lo haremos'”.

Ahora después de tres años y una pandemia, los intérpretes de “Hate to say I told you so” regresarán pero ahora a Guadalajara, Jalisco, donde se llevará la próxima edición del Corona Capital, y prometen aterrizar con la energía suficiente para ofrecer uno de sus mejores shows.

LA PANDEMIA Y LA FALTA DE CONCIERTOS

Al igual que muchas agrupaciones, The Hives tuvo que cancelar y posponer varias presentaciones a nivel mundial debido a la pandemia de la COVID-19, sin embargo Pelle destacó que lidiar con la tranquilidad del encierro no fue tan difícil a pesar de que tuvo que dejar de hacer lo que más ama: tocar en vivo.

“Bueno aquí fue un poco fácil pasar la pandemia porque no había muchas cosas cerradas. Ya sabes, el restaurante seguía abierto gran parte del día y esas cosas. Fue extraño no poder hacer shows de rock todo el tiempo, lo que he hecho durante toda mi vida”, compartió el líder de The Hives.

“Fue un momento realmente extraño, pero creo que me mantuve positivo al pensar que era bueno hacer otra cosa en vez de estar en la máquina de rock and roll de movimiento perpetuo durante dos años y ahora estoy saliendo al otro lado. Encontré amor por lo que hago y estoy muy emocionado por volver a hacerlo”, agregó.

La agrupación sueca de garage rock regresará a México el próximo 22 de mayo para presentarse en la tercera edición del Corona Capital Guadalajara, que se realizará en el Valle VFG, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.