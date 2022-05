Andrés Cepeda le canta al sentimiento de estar enamorado en “Lo que había olvidado”

El cantante y compositor colombiano Andrés Cepeda está de visita en México para promocionar su nuevo sencillo “Lo que había olvidado”, una canción que es una oda al amor y que invita a recordar lo maravilloso que es estar enamorado. El músico también se prepara para su próxima presentación en el Teatro Metropólitan.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Andrés Cepeda invita a recordar el sentirse enamorado en su nuevo sencillo “Lo que había olvidado”, una canción muy íntima que marca el regreso al estudio del cantante y compositor colombiano.

La balada romántica cargada de ritmos caribeños puso a Cepeda a indagar en sus propios sentimientos en los que halló la inspiración para escribir este nuevo tema que hace recordar a todo el que lo escucha ese desborde de emociones que recorren el cuerpo cuando te enamoras.

“Nace de la idea de contar cómo después de un tiempo de soltería, fracaso romántico, de una soltería y soledad muy disfrutada, convencido de esa soltería y un poco escéptico con el amor, me sorprende la vida presentándome a quien hoy es mi esposa, y descubro con ella que claro que me puedo volver a enamorar, que me puedo enamorar tan o más intensamente que antes, y que los frutos de ese amor van a llenar mi vida de cosas hermosas”, cuenta Andrés Cepeda en entrevista con SinEmbargo.

El cantante recuerda ese primer encuentro 10 años atrás con Elisa Restrepo, su esposa, una periodista que fue a entrevistarlo una tarde y que lo cautivó a primera vista. Un amor que llegó de golpe, que ninguno esperaba, pero que ambos estaban dispuestos a recibir.

“Ya había olvidado, lo que se siente enamorarse demasiado

Hacer volar mil mariposas contigo a mi lado

La adrenalina que te da un beso robado…”, reza la canción con la que Andrés Cepeda volve a esas primeras citas con su esposa.

“Hay que recordar cómo se conquista, cómo se enamora, cómo se vuelven a sentir toda esas emociones, cómo se vuelve a vivir una vida que se construye en pareja, de eso trata nuestra canción”, declara.

El video de la canción es protagonizado por el cantante y Elisa, un collage de momentos que han pasado juntos como novios y con los cuatro años de matrimonio de celebra. El clip que lleva una semana en YouTube ya suma casi un millón de vistas.

ODA AL ROMANTICISMO

El responsable de éxitos como “Magia” junto a Sebastián Yatra, “Déjame ir” o “Besos usados”, comparte el reconocimiento y la celebración que hace al amor que nos sorprende y mueve nuestro mundo con esta canción, de las más personales que tiene en su repertorio.

“Hay algo curioso, esa posición tan personal, pero al mismo tiempo no es sólo nuestra historia sino la historia de muchas otras personas, gente que seguramente ha sentido lo que sentí yo y que descubrió que se volvió a enamorar, que después de esa separación o de ese fracaso, lo que fuera, el amor regresa y nos sorprende. Sí, es una exposición muy personal, pero al mismo tiempo siento que es la de mucha gente que la comparte conmigo”.

Las canciones de románticas en español se han convertido a través de las décadas en las favoritas a través de las voces de grandes exponentes como José José, Camilo Sesto, Leo Dan, Julio Iglesias, Sandro, Ricardo Montaner, o más recientes, Luis Miguel, Alejandro Fernández o Ricky Martin.

Cepeda se suma a la lista y le canta a su máxima expresión.

“Pienso que los seres humanos somos seres ligados al amor de muchas maneras, el amor es parte de nuestras vidas y le da sentido. La mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos por amor a la familia, a los hijos, a la pareja, al oficio, a la patria. Hay muchas razones que nos pueden llenar amor y aunque queramos pretender que somos superiores a nuestra humanidad, no lo somos, somos seres con un alma, un corazón y unos sentimientos, que nos rigen y que nos mueven, por más que juguemos a que somos unos seres pragmáticos y solitarios, y hedonistas y todas estas cosas, sí también, también como eso, pero somos unos seres sujetos a la emoción y al poder más grande que nos robe, que es el amor”.

Aunque muchos exponentes de esta música han partido y otros están fuera de los escenarios, las letras de amor permanecen a pesar de una ola de nuevos sonidos que prefieren cantarle a los amores fugaces, a los de una noche o invalidándolo para sumergirse sólo en el placer.

Andrés Cepeda suma desde su trinchera y desea seguir aportando a este romanticismo en la música, pero tampoco descalifica quien no lo hace.

“Me parece que es una expresión muy importante porque claro que este tipo de relaciones existen, muchos años de soltería míos también fueron así, pero llega algo que es más importante y que es superior a eso, y eso es una cosa que te da no sola la oportunidad de enamorarte sino también te lo da la madurez, entender que más allá de las secciones más primarias y básicas que tenemos los seres humanos que tienen que ver con nuestros sentidos, que tiene que ver con nuestra piel, que tiene que ver el placer, hay otras dimensiones más profundas y más importantes del amor”.

“Sin dejar de lado lo bonito, lo hermoso y lo placentero que también son las emociones que tienen cierta banalidad y son fugaces, y que también son parte de quienes somos y de nuestra formación y de lo que aprendemos en el camino, no creo que sean la finalidad de la vida, creo que tenemos que imaginarlos la vida más allá, con más profundidad, con más valor, son más raíz, con más sensatez, que solamente lo que tenga que ver con la superficie que es el placer, que además es efímero y que no siempre nos acompaña, hay cosas más profundas que llegan más allá”, agrega.

ANDRÉS CEPEDA EN MÉXICO

El músico colombiano no sólo ha llegado a nuestro país para promocionar su nuevo sencillo, este país también es la sede principal para la grabación de su nuevo disco del que aún sabemos poco y para su próxima presentación del 4 de mayo en el Teatro Metropólitan.

“Feliz de regresar a un país que no había podido visitar desde hace dos años, que me quedé en pausa con presentaciones, con lanzamientos y poder retomar ese camino, regresar a ese lugar al que extrañé durante estos dos años y ver amigos, colegas y a la gente que quiero para mí ha sido satisfactorio, muy satisfactoria”.

El disco fue grabado y terminado en nuestro país, y aunque sin ofrecer muchos detalles, Cepeda habla a este diario de los elementos que no podrán faltar en este nuevo álbum:

“En este nuevo disco va a haber mucho romance, mucho pop, con fusiones con lo acústico, lo electrónico y con el rock, nuestra línea o columna vertebral van a ser esas historias de amor”.

Finalmente ya se prepara para su presentación del próximo miércoles desde el Metropólitan donde se podrán escuchar canciones como “Me estás haciendo falta” y “Trece”, canciones surgidas en medio del confinamiento, pero además los asistentes serán testigos de su recientes colaboraciones como “Lo que se va” con Ximena Sariñana y “Mi Pesadilla” con “Morat” entre otras sopresas.

“Es uno de los primeros conciertos con el nuevo montaje, con músicos nuevos, repertorio nuevo, estrenando canciones como esta. Vengo haciendo un show muy lindo que es el que me ha de acompañar en la gira que me resta del año y los primeros escenarios donde lo voy a poder presentar es aquí. Vengo con show muy hermoso, con un recorrido extenso por todo mi repertorio y con unas ganas tremendas de poder juntarme con el público que me sigue”.