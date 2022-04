Aczino presenta El G.O.A.T., tema que muestra su experiencia en el freestyle

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Mauricio Hernández, mejor conocido en el mundo del Hip hop como Aczino, es considerado por muchos como el mejor freestyler de habla hispana de todos los tiempos. Ahora, el rapero originario de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, busca impulsar su carrera musical y presenta, “El G.O.A.T.”, un tema en el que muestra la experiencia y habilidades que ha adquirido en las batallas de rap.

Aczino es uno de los máximos referentes del freestyle a nivel mundial. Ostenta más de 30 títulos internacionales y además, destaca por ser el primer y único bicampeón hasta el momento en la historia de la Red Bull Batalla de los Gallos, la competición más importante de batallas de rap, al conquistar las ediciones de 2017 y 2021: un hito que lo refrenda como el auténtico G.O.A.T (Greatest Of All Time, por sus siglas en inglés).

La canción, que ya supera el millón de reproducciones, ha tenido buena aceptación por parte del público y se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Amazon, Deezer y Claro Music.

“La gente le está dando mucho empuje, mi público lo está recibiendo muy bien, lo están compartiendo un montón, la verdad es que se está hablando mucho de la canción en el mundo del hiphop y estamos muy contentos con todos los resultados”.

Mau, como también es conocido, destacó el gran crecimiento que ha tenido en años recientes el movimiento del freestyle en México, y aseguró que este florecer en la escena es producto del trabajo y esfuerzo de raperos que han luchado porque esto suceda desde hace más de 10 años.

“Yo creo que es el resultado de tantos años de trabajo, yo veo a todos los raperos que están ahorita en el top y ya llevan más de una década trabajando fuerte todos los días para sacar su música adelante y no queda más que trabajar igual de duro que todos ellos, yo también he trabajado mucho, tanto en las batallas como en mi música, ahora vamos a esperar que todo esto vaya fluyendo siempre hacia arriba”.

UN EJEMPLO DE CONSTANCIA

Pese al paso de los años y a la irrupción de nuevos talentos, Aczino ha logrado mantenerse vigente dentro de la escena y no solo eso, compite al más alto nivel y continúa sorprendiendo por el ingenio que tiene en cada una de las respuesta para sus rivales.

“En el freestyle somos muy de mejorar cara a cara, el hecho de tener una batalla con alguien te hace que mejores mucho, entonces yo creo que es eso, que el nivel va subiendo tanto todos los días, que siempre hay chicos nuevos, que traen trucos nuevos y a mi me dan ganas de aprenderlo, cuando veo que hay un chico que tiene un flow muy loco, digo ‘qué puedo hacer yo con esa técnica’ nos vamos retroalimentando y el hecho que suba tanto el nivel hace que yo también crezca”.

Mauricio asegura que no existe una fórmula secreta o alguna especie de clave para mantenerse en el top del circuito del freestyle, pues dice, todo se trata de practicar para mejorar día a día.

“No es como una fórmula secreta, más que nada es estar practicando, estar entrenando, eso en cuanto a las batallas de freestyle, ver qué se está haciendo nuevo y tratar de mejorarlo […] Siempre he creído que no todo es práctica y no todo es don, creo que se necesita un poquito de ambas para llevar al nivel supremo.”.

Las batallas de freestyle han servido como plataforma para muchos competidores que ahora tienen exitosas carreras musicales como Paulo Londra, Tiago PZK, Wos, Trueno, Akapellah, entre otros. Ante la posibilidad de dejar de manera definitiva las competencias, Aczino aseguró que se trata de un “paso natural” y que al igual que los artistas ya mencionados, ha comenzado a dejar de asistir a algunos torneos para concentrarse en proyectos personales.

“La verdad es que a mí me dolería mucho dejar las batallas, pero creo que es un paso natural, en mi caso creo que se han estado despidiendo un par de competencias como BDM como God Level, como Supremacia, son competencias donde no voy participando y dudo mucho si vuelva a participar ya, ya me queda Red Bull, tengo Batalla de Campeones que es un proyecto donde yo trabajo directamente entonces tengo el espacio para hacer freestyle, si es lo que quiero hacer, y no tener que estar metido en el mundo de la competencia que era algo de lo que yo quería salir desde hace tiempo”.