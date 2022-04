Abel Pintos y Francisca Valenzuela debutan en la bachata con “Abrazándonos”

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– El cantante argentino Abel Pintos experimenta bajo el género de la bachata una nueva versión de su canción “Abrazándonos” y ha elegido a la artista chilena Francisca Valenzuela para ser su acompañante en esta nueva aventura.

La canción compuesta por Abel y Ariel Pintos, que pertenece al disco “El amor en mi vida”, toma nueva vida con la frescura de la voz de Francisca Valenzuela, de la que el músico siempre vio como su primera opción para esta reversión a pesar de no tratarla antes personalmente.

Sony Music, la disquera con la que ambos trabajan, fue la conexión para llevar la propuesta de Pintos a Valenzuela, quien a “ciegas” aceptó la propuesta.

“Estaba muy contenta y súper emocionada. Soy fan de Abel Pintos. Soy súper fan de su trayectoria, de sus canciones. Cuando llegó la invitación yo dije ‘sí quiero hacer eso’. Me encantaba la canción”, comenta Francisca Valenzuela.

La magia que también se extendió a la filmación del video grabado en Torrepueblo, Buenos Aires, afirman que estuvo en todo momento presente. Para ambos esta nueva versión representó la salida de su zona de confort y adentrarse en nuevos ritmos musicales y líricos.

Francisca Valenzuela, que siempre ha viajado entre el pop-rock con gran éxito con canciones como “Afortunada” o “Quiero verte más”, confiesa que tuvo miedo de debutar este nuevo género para ella:

“Al principio estaba un poco intimidada porque era algo que nunca lo he hecho y no sabía cómo va resultar, pero ya al cantarla con Abel, trabajándolo en el estudio, explorando y construyendo juntos la versión me sentí súper parte, sentí que podía ser dentro de esa versión, entonces ya no me enredé más, dije ‘hay que entregarse y disfrutar el proceso’, y disfrutar esta tremenda canción que es increíble”.