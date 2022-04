“Fracaso tras fracaso”: Molotov presenta #NoOlvidamos, una crítica a los presidentes

“#NoOlvidamos” es el nombre del primer sencillo de lo que será el nuevo disco de Molotov, un tema que recorre los peores momentos de cada sexenio, desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador, y que hace referencia al mexicano que no tiene memoria.

Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, integrantes de esta banda, una de las más importantes en Latinoamérica, hablan en exclusiva con SinEmbargo.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– “¡Que levante la mano si alguien de estos te ha ayudado!”, canta Molotov al consultar a los mexicanos sobre el trabajo de los presidentes de los últimas décadas en su nuevo sencillo que estrena este día y es titulado ‪”#NoOlvidamos“, en el que la banda hace un recorrido crítico desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador.

“No olvidamos, aquí se los recordamos”, sentencia la banda integrada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala que en su regreso al estudio le da duro a los presidentes mexicanos recordando hechos que marcaron sus sexenios como el “defender el peso como perro” de José López Portillo, la inseguridad que dejó Felipe Calderón en el país o “el montaje de telenovela” con el que vendió el PRI a Enrique Peña Nieto en la elección de 2012.

“Hacemos referencia al mexicano que no tiene memoria y precisamente porque no tiene memoria nos han pasado las cosas que nos pasan y nos siguen pasando. Fue como un resumen de todo lo que nos ha tocado vivir desde que nacimos, tal vez unos más viejos que otros, a unos les tocó, pero a mí particularmente me tocó vivir desde el periodo de Luis Echeverría hasta al actual y ha sido, como diría Paco Stanley ‘una tras otra’, fracaso tras fracaso y por más que viene el partido político de uno o del otro, siempre la constante es el fracaso”, cuenta Micky Huidobro, vocalista y bajista de la banda en exclusiva para SinEmbargo.

La agrupación mexicana, que se encuentra entre las más importantes incluso de Latinoamérica, se ha caracterizado porque en sus casi 30 años de estar juntos han cuestionado en varias ocasiones al Gobierno con sus canciones que han abordado temas como la corrupción, la migración, la desigualdad social y el racismo.

Ahora Molotov está de vuelta con el primer sencillo del que será su nuevo álbum de estudio, que aún no tiene nombre, después de ocho años de no salir con un disco inédito.

“Creo que el que tengan una banda de rock que se los recuerde en un momento tan difícil para México, que estamos en el foco del todo el mundo, es importante. Decidimos salir con este tema de ‘No olvidamos’, y el coro básicamente es ‘¡Que levante la mano si alguien de estos te ha ayudado o si te ha perjudicado!’ Es una canción democrática que vamos a hacer en vivo”, agrega Huidobro.

Con ‪”#NoOlvidamos” vuelven a poner “el dedo en la llaga” como anteriormente lo han hecho con canciones como “Gimme the power” que habla sobre el enriquecimiento de la clase política que no vela por intereses comunes, con “Que no te haga bobo Jacobo” señalan de la relación del Gobierno y los medios de comunicación, o “Frijolero” que se volvió un himno en contra del racismo y la política migratoria de Estados Unidos.

Tito Fuentes, voz y guitarra, asegura que no es “adrede” el que ellos busquen incomodar, sino “más bien se incomoda por el contenido”, no es que vuelvan por volver a esos temas sino que son parte de lo que es la agrupación emergida en la Ciudad de México.

La nueva canción que nació durante el confinamiento por la pandemia remite a las raíces de la banda, pues aseguran que recuerda mucho a 1994, con sonidos viajan a esos ritmos y que fueron grabados como se hacía en ese entonces, sin computadoras y con cintas de dos pulgadas, y por supuesto, también haciendo referencias al contexto sociopolítico que exige un cambio.

“Nunca dejamos de componer. Este fue un proceso de depurar todas las canciones, teníamos una lista de más de 40, y teníamos que consolidarlo a 12 temas y fue genial. La verdad es que muy buena vibra con el nuevo equipo de trabajo. Estamos viviendo un momento los cuatro de mucha unión. Fue trabajo muy intenso, pero también muy divertido, es como un jangueo pero haciendo lo que nos encanta hacer”, recalcó Randy Ebright, quien también señaló que Meme, de Café Tacvba, estuvo presente en la producción de este nuevo disco en el teclado, producción de voces y cuidando la “parte latina” del proyecto.

Este nuevo disco que verá la luz este mismo año cuenta con 12 canciones que se irán revelando los próximos meses. Temas que rondarán varios géneros.

“Va a ver de todo porque yo creo que el disco pasa desde ‘pendejearnos’ entre nosotros mismos, hasta darle una bofetada o una cubetada de agua fría al rock and roll hasta el reggaetón, la música que tiene contenidos banales, cosas así, yo creo que por ahí viene un poco el disco”, destacó Micky.

La gira de Molotov seguirá por varios estados del país e Hispanoamérica visitando Chile, Bolivia y España para cerrar en en diciembre en Los Angeles, Estados Unidos.

En lo que tenemos más noticias del nuevo disco, la agrupación aplaude la composición de otros artistas que como ellos no se quedan callados y retratan en sus canciones la dolorosa realidad de México, como Panteón Rococó, que su último disco fue dedicado a los desaparecidos, como lo recalca Paco Ayala:

“Está padre que existan más proyectos, más artistas, más bandas haciendo algo similar, te das cuenta en un festival, te das cuenta en cómo van creciendo esos proyectos hasta que van tomando fuerza. Es música. Está chingón. Yo creo que mundo tiene espacio para manifestar sus rolas como quieran, sus ideas”.

