El Fiscal Gertz Manero no tiene ideales políticos, ni es de izquierda: J. Jesús Lemus

J. Jesús Lemus habló con SinEmbargo sobre su libro El Fiscal imperial (Harper Collins), una biografía no autorizada sobre Alejandro Gertz Manero en la cual delinea la personalidad del Fiscal General, su ascenso al poder y la relevancia de su linaje.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Alejandro Gertz Manero “siempre ha sido un trapecista político y se ha columpiado sin importar ideologías de diversas administraciones”, lo cual explica que lo mismo estuvo en gobiernos del PRI, como en el sexenio de Vicente Fox como Secretario de Seguridad y ahora como Fiscal General de la República (FGR) en la Cuarta Transformación, expresó el periodista J. Jesús Lemus.

“Gertz Manero no es de izquierda por supuesto, su pensamiento es ultraderechista y conservador, eso es lo opuesto a la cuarta transformación, pero ha sabido tener muy buenas relaciones personales con gente de izquierda”, comentó Lemus en entrevista con SinEmbargo con motivo de su libro El Fiscal imperial (Harper Collins).

J. Jesús Lemus compartió que estas buenas relaciones las ha tenido tanto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador como con otros líderes históricos de la izquierda como Pablo Gómez, Cuaúhtemoc Cárdenas Solórzano, Ifigenia Martínez o Heberto Castillo.

“O sea a toda esa clase política que en algún momento dio todo por transformar a México siempre tuvieron el respaldo y la cercanía de Gertz Manero, que desde arriba desde las cúpulas pues veía y le apostaba ya a estos movimientos, entonces ahí es donde nace también el apreciamiento del Presidente López Obrador hacia la persona de Gertz Manero y eso es lo que hace que venga y que se incruste en una administración de transformación que va contra todo lo que él representa, pero que es parte de la forma en que Gertz Manero puede sobrevivir políticamente”, comentó.

El Fiscal imperial es un trabajo de investigación, con base en documentos sobrevivientes en archivos de la DEA y la CIA, fuentes testimoniales, versiones de algunos estudiosos de la seguridad pública y hasta de miembros del crimen organizado, en el que se logra armar una biografía no autorizada de Alejandro Gertz Manero.

El trabajo además cuestiona cómo durante los primeros tres años de Gobierno no se ha logrado revertir la tendencia al alza de los índices de impunidad y por el contrario el Fiscal, se expone, ha desahogado sus temas personales desde los diferentes cargos que ha tenido en la administración pública.

“Una característica propia (de Gertz Manero) es el tener que estar siempre sujeto al poder para poder resolver su vida personal. No se concibe, estoy seguro, no se concibe él mismo sin poder para poder ser, es decir, lleva implícitamente esa necesidad del poder y eso es una herencia heredada al interior de su familia”, comentó J. Jesús Lemus.

En ese sentido en el texto expone cómo sin la cercanía con el poder su abuelo Cornelius B. Gertz y su padre Cornelio Gertz Fernández “no hubieran podido ser lo que llegaron a ser”.

“El abuelo de Gertz Manero sin la cercanía con el Gobierno de Porfirio Díaz y posteriormente con el Gobierno prerevolucionario o revolucionario inmediato pues no hubiera podido amasar esa gran fortuna que hizo cuando fue suministrador de bienes, obras y servicios al Gobierno Federal a través de la empresa Casa Sommer, Herrmann y Compañía”, añadió.

Cuestionado sobre qué es lo que motiva al Fiscal, J. Jesús Lemus ahondó que sola es una cosa: “lo único que lo motiva es la conservación de la herencia de la que es depositario, la herencia económica me refiero, eso es todo lo que le mueve a Gertz Manero”.

“Gertz Manero no tiene ideales políticos, no tiene ningún tipo de lealtad hacia nadie, no tiene tampoco sesgos personales a favor ni en contra de nadie. Todo lo que mueve a Gertz Manero es la conservación intacta de su fortuna, que nadie la toque su fortuna, que nadie se meta con sus recursos”, sostuvo.

Para el periodista este motivo fue lo que propició el conflicto entre Alejandro Gertz Manero y la familia de su hermano. “Cuando muere Federico, él piensa que una parte de su fortuna se quedaba con la familia de la pareja de su hermano y por eso va contra ellas, por eso lanza la acusación de asesinato contra la señora Laura y contra sus hijas, Laura y Alejandra, que después nada más a Alejadra es a la que lleva al encarcelamiento, pero es eso, por supuesto, que Alejandro Gertz pensó que parte de la fortuna se iba a perder con la familia de su hermano, cosa que siempre estuvo muy alejada de la realidad”.

Para Lemus este caso involucra a Gertz Manero en hechos ilícitos como fue la forma en la que maniobró para operar dentro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) para mantener encerrada a Alejandra Cuevas Morán, hija de la pareja de su hermano.

“Es un hecho para que se le destituya al Fiscal General por simplemente indebido ejercicio de funciones, ya dejemos de lado otros delitos como corrupción, pero simplemente el indebido ejercicio de funciones creo que es suficiente para el Presidente López Obrador pudiera destituir a su Fiscal, que no lo quiere hacer y siempre va a argumentar lo que él quiera pues incluso hasta descalificar este tipo de trabajos está en todo su derecho el Presidente, pero lo que yo digo en el libro es que la historia va a ser implacable con todos incluso con el Presidente López Obrador y un día esto se lo podrá recriminar”.