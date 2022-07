Gertz Manero no está haciendo nada por caminar al ritmo de AMLO: J. Jesús Lemus

El periodista J. Jesús Lemus afirmó que Gertz Manero es “el principal traidor” de la Cuarta Transformación pues representa todos esos vicios contra los que lucha el Presidente López Obrador como la corrupción, la impunidad y el servilismo al poder económico.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, “no está haciendo nada” por caminar al ritmo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su actuar podría provocar el “descarrilamiento” del proyecto de la Cuarta Transformación, afirmó el periodista J. Jesús Lemus, quien presenta su nuevo libro, El Fiscal Imperial (Harper Collins).

“Recordemos que el Presidente López Obrador finca gran parte de su oferta política en dos pilares: el combate a la corrupción y el fin de la impunidad, entonces los mexicanos votamos por el Presidente y desde el 2019 esa propuesta está a cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero y él no está haciendo nada por caminar al ritmo que está caminando el Presidente López Obrador y es lo que puede hacer que se descarrile la 4t, por eso veo que de todos los hombres que están en la administración de la 4T, Alejandro Gertz Manero es el más oscuro, primero, porque no hay mucha información al respecto, porque no es transparente en su ejercicio y es el que puede hacer que se venga abajo este proyecto de Gobierno que propone Andrés Manuel López Obrador”, dijo Lemus en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

J. Jesús Lemus afirmó que Gertz Manero es “el principal traidor” de la Cuarta Transformación pues representa todos esos vicios contra los que lucha el Presidente López Obrador como la corrupción, la impunidad y el servilismo al poder económico.

“Todo eso contra lo que lucha el Presidente López Obrador en este Gobierno de la 4T, todo eso lo encarna el Fiscal, por eso Gertz Manero es el principal traidor de la Cuarta Transformación, su postura de servicio a las élites, lo hemos escuchado hablando en los audios con el papá de Emilio Lozoya de cómo defender al hijo Lozoya de él mismo, de la dependencia que él representa, pues es una traición en donde quiera que lo veamos, el hecho que un Fiscal General de la República que tiene la función de ser el abogado de nosotros los mexicanos pues esté dándole la pauta al acusado para que se defienda de él mismo”.

El periodista indicó que el titular de la FGR no está alineado con la idea de la 4T, pues responde a muchos intereses en otros partidos por su pasado.

“Alejandro Gertz Manero no está completamente alineado con la 4T, tiene muchos intereses en otros partidos, con Vicente Fox fue Secretario de Seguridad Púbica, tiene intereses en el PRD, fue Secretario de Seguridad Púbica de Cuauhtémoc Cárdenas, tiene intereses en Movimiento Ciudadano, fue diputado, tiene intereses en el PRI pues él viene de la administración de Luis Echeverría, tiene toda la posibilidad de comer esa alta traición al movimiento que encabeza el Presidente López Obrador”.

El periodista J. Jesús Lemus presenta su nuevo libro, El Fiscal Imperial, un trabajo de investigación, con base en documentos sobrevivientes en archivos de la DEA y la CIA, fuentes testimoniales, versiones de algunos estudiosos de la seguridad pública y hasta de miembros del crimen organizado, en el que logra armar una biografía no autorizada que muestra la verdadera cara de Alejandro Gertz Manero.

El texto aborda los inicios de Alejandro Gertz Manero en su carrera política y explora a fondo la interrogante del por qué el Presidente López Obrador se ha empeñado en mantenerlo en su puesto pese a los señalamientos en su contra.

“Se hurga en los anales del quehacer público para entender cómo el hoy Fiscal ha columpiado en el trapecio político del país, brincando de un grupo político a otro. También se expone su origen familiar y cómo este pudo este haber marcado su personalidad para convertirlo en el personaje silencioso y oscuro, discreto, casi inexistente”, menciona la sinopsis.

J. Jesús Lemus cuestionó la “autonomía mal entendida” de la FGR, pues a pesar de su soberanía esto no significa que no siga dependiendo del poder ejecutivo.

“Es una autonomía mal entendida porque lo que establece la nueva ley de la FGR es dejarla tomar acciones sin considerar la postura del Presidente de la república, pero es una dependencia que sigue dependiendo del poder ejecutivo, no es independiente, en ningún momento la ley establece que haya una independencia en la ejecución de funciones de la FGR, si fuera así entonces estaríamos hablando de un cuarto poder, que sería la Fiscalía General de la República, por fuera corresponde a obedecer instrucciones del Presidente aún cuando se arca la autonomía”.

Finalmente, el periodista y escritor recalcó que el Presidente de la República es la única figura capaz de destituir a Alejandro Gertz Manero, pues en la ley no existe ningún estatuto que obligue al Fiscal a rendir cuentas por su desempeño.

“El Presidente es el único que lo puede destituir, no existe en la ley un solo párrafo donde se diga que el Fiscal deba rendir un informe como lo hace el propio Presidente, este Fiscal no tiene esa necesidad de rendir cuentas, no hay un organismo jurídico que obligue al Fiscal a que reconduzca su conducta, no hay nadie por encima del Fiscal”.