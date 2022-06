AMLO le pide de nuevo a Gertz más celeridad en la FGR: “la gente quiere soluciones”

El Presidente López Obrador aseguró que siempre mantiene una comunicación de respeto con los poderes que son autónomos, pero manifestó que cuando se “está relajando la disciplina o hay cuestiones irregulares”, se tratan los temas.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que se reunió el pasado viernes con Fiscal Alejandro Gertz Manero para hablar sobre “la necesidad de darle más celeridad” a asuntos públicos que se tienen pendientes, como es el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal fue cuestionado sobre los audios filtrados, en donde se escuchan presuntas negociaciones telefónicas entre el Fiscal General de la República y Emilio Lozoya Thalmann, papá del exdirector de Pemex (Petróleos Mexicanos), Emilio Lozoya Austin.

Pero el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que en su encuentro con Gertz Manero no dialogaron sobre ese tema: “No, no. Hablamos con el Fiscal de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelvan o que pasen al Poder Judicial, sobre este tema. Traté también con él lo de Ayotzinapa que es algo pendiente”, dijo.

Esta es la segunda ocasión en menos de dos semanas que el Presidente pide a Alejandro Gertz Manero ser más expedito en la Fiscalía General de la República (FGR) y dar más celeridad en los asuntos en los que la gente pide prontas soluciones.

Antes, el 15 de junio pasado, López Obrador había urgido a la Fiscalía a que avanzara y sacara todos los temas que tiene pendientes, en particular el del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, caso del que fue cuestionado en ese entonces.

El mandatario federal afirmó que los casos “pendientes” ya están en la Fiscalía y en el Poder Judicial, aunque señaló que evita pronunciarse al respecto “para que no se tenga la excusa o el pretexto de que se les está persiguiendo”. “Desde el principio he dicho que no es mi fuerte la venganza y tengo mi conciencia tranquila y no es hipócrita. No tengo un doble discurso”.

Por ello, exhortó a la FGR a informar y al Poder Judicial a resolver lo más pronto posible. “¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? Informar y el Poder Judicial resolver. Y aquí sí fraternamente, cariñosamente, respetuosamente: que no tarden tanto. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, no se avanza. Hay muchísimas denuncias y no avanzan. Y la justicia tiene que ser expedita y resolver lo más pronto posible”.

“Ya va a terminar nuestro Gobierno en dos años, tres meses y se van a quedar ahí todavía pendientes asuntos y ya están algunos pateando el bote, esperando a que ya se termine el Gobierno porque piensan que van a regresar”, añadió.

El Fiscal Gertz Manero ha sido criticado duramente, incluso desde adentro de la administración federal y desde el movimiento lopezobradorista, por haber resuelto los temas que benefician su fortuna o sus causas personales, pero no así los que tienen que ver con la Nación. Casos como el de Emilio Lozoya Austin o el de Odebrecht están empantanados.