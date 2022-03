AMLO sobre los audios: Mantengo mi confianza en Gertz, entiendo su situación moral

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana su confianza en el Fiscal Alejandro Gertz Manero, también dijo que entiende su “situación moral y personal”, esto al ser cuestionado sobre los audios atribuidos al funcionario, donde supuestamente criticó un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán, su excuñada.



Este fin de semana al menos cinco grabaciones de conversaciones telefónicas entre el Fiscal General de la República y el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, fueron filtradas en redes. En una de las grabaciones se escucha una voz, presumiblemente de Gertz Manero, decir a Juan Ramos López que el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán prácticamente otorgaría libertad a Alejandra Cuevas, encarcelada bajo la acusación de haber participado en el homicidio de Federico Gertz, hermano del Fiscal General.

El Presidente López Obrador pidió esperar a que el Poder Judicial resuelva el caso. “No los escuché [los audios], pero sí tengo la información de lo básico. Opino que debe resolver la Corte sobre este caso. Entiendo la situación moral, personal, humana del Fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo. Él quiere que se haga justicia, la otra parte está defendiendo su versión de los hechos, de todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver, los audios hablan del Poder judicial pero todavía no se ha resuelto el caso”, expuso el mandatario desde Palacio Nacional.

López Obrador fue cuestionado sobre por qué el Fiscal ha tenido acceso al expediente y la otra parte, la familia de Alejandra Cuevas, no.

“Eso no lo conozco pero está en manos del Poder Judicial resolver, si él habla mal de los ministros es su visión de las cosas, yo también a veces, eh, no es que hable mal pero no les tengo confianza a algunos ministros, dese luego que tampoco le tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud, sobre todo no han entendido que deben hacer justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías y hay muchos que solo actúan como jueces de grupos de intereses creados a favor de minorías, a favor del dinero, no a favor del pueblo, de los intereses generales dela nacional, lo vemos con los jueces que dan los amparos para favorecer a las empresas extranjeras de electricidad”, expuso el Presidente.