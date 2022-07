Gertz Manero no ha cometido delitos graves, por eso no pido su remoción, dice AMLO

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió una vez más al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pues aseguró que “no ha cometido delitos graves”, situación por la cual “no pide su remoción“.

Durante su rueda de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre el Fiscal, por lo que señaló que él puede solicitar su destitución si considera que ha cometido delitos graves, aunque afirmó que Gertz Manero no ha incurrido en ellos. “Y ese es mi criterio”, añadió.

“Tienen que probarse nada más que se tratan de delitos que se han cometido […] Se puede denunciar y somos libres, pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar”, sostuvo.

“Todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados. En el caso del Presidente una de las reformas a la Constitución es que pueda ser juzgado por cualquier delito, ya no hay el fuero constitucional”, recordó.

“El fiscal no ha cometido delitos graves (…) hasta donde tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves” dice AMLO

Claro, porque meter a una mujer a la cárcel por venganzas personales no importa. pic.twitter.com/KueYNHwyw8

