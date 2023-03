La primera novela se escribió el día que la serpiente entró al paraíso: Alonso Cueto

El escritor Alonso Cueto habló con SinEmbargo sobre la reedición de Deseo de noche, una novela que lo ha acompañado desde que salió hace 30 años. “Desde que salió publicada por primera vez en 1993, siento que no entiendo a ninguno de sus personajes. Por eso sigue conmigo”.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– “La narrativa empieza con la transgresión”, planteó en entrevista el escritor peruano Alonso Cueto que acaba de reeditar Deseo de noche, publicado por primera vez en 1993, en el Fondo de Cultura Económica. “O sea, la primera novela se escribió el día que la serpiente entró al paraíso porque Adán y Eva no tienen nada qué contar, todo va bien, comen bien, duermen bien, descansan, gozan del paisaje, pero cuando llega la serpiente e instaura el dilema y ellos tienen que decidir entre obedecer la ley, o transgredirla y optan por transgredirla, bueno, ahí empezó la narración, ahí empezó la historia, la literatura”.

Cueto compartió cómo esta historia entre Julián y Laura en realidad podría haber ocurrido en cualquier gran ciudad de América Latina: un profesor de Literatura de colegio, mediocre, cumplidor en su trabajo, que una noche después de ir a ver una película decide dar una vuelta y tomar un café en en este en el barrio en el que estaba para encontrarse con una mujer que después de conversar con él, le pide sin más que le ayude a deshacerse del cadáver de un hombre al que ella acaba de matar.

“Lo que está detrás de esta historia es buscar a personajes capaces, en este caso Julián, capaz de romper con la identidad que él había construido y pues ser capaz de tomar una decisión que lo proyecte a un universo nocturno, inesperado, arriesgado, que en este caso está representado por esta mujer llamada Laura, una invitación a romper las reglas, a romper las identidades, a romper los moldes, a buscar en lo desconocido, en lo arriesgado, pues una cierta forma de la plenitud, esta tentación de la transgresión que creo yo que nos define a todos, cuando se define a todos este cumplir con las reglas y violar las reglas al mismo tiempo, es una característica de una u otra manera de todos nosotros”, señaló en la plática.

Cueto expuso que de algún modo el amor también es una transgresión cuando se trata de una historia de amor verdadero, “porque el amor altera el sentido de la realidad altera el sentido de lo que percibimos y entonces este viaje hacia el amor es también un viaje hacia la posible destrucción, un viaje hacia hacia la noche, así como también creo que en todo crimen hay una historia de amor, creo que en toda la historia de amor hay también una historia de crimen y este es un poco el contexto en el que en el que ocurre esta novela”.

En ese sentido, indicó que el amor está muy ligado a la necesidad de explorar a la otra persona, de conocerla y, refirió, mientras más difícil es conocer a una persona, pues el amor es más fuerte. “En la vida y en la literatura siempre me han parecido más interesantes las personas que no podemos comprender del todo, que no podemos reducir del todo a una sola fórmula”.

“O sea me interesan en los personajes llenos de contrastes, llenos de conflictos, llenos de de contradicciones, que es un poco el personaje de Julián, que rompe con sus límites, pero sobre todo Laura, que es un personaje que nunca termina de conocerse incluso hasta el final cuando hay esta gran revelación sobre ella tampoco terminamos de conocerla del todo, así que este siempre me ha parecido eso como como una manera de explorar hasta qué punto el amor es una búsqueda siempre, es una búsqueda del otro, es una búsqueda de la otra persona, en la cual siempre hay obstáculos”, puntualizó.

Cueto apuntó que la literatura, particularmente la novela, tiene que ver con dos movimientos fundamentales que son tensión y disolución: “uno va construyendo una serie de tensiones, apunta a una serie de intrigas y luego pues se disuelven y se vuelven a construir, que es algo creo yo parecido lo que hace la música, en el mundo musical también hay tensiones y distensiones o disoluciones si uno se pone a ver, o sea, la música y la literatura pues tienen muchas relaciones, ambas ocurren en el tiempo y comparten vocabulario como frases, ritmo, tono, así que tal vez la vida, tal vez a veces la vida es una serie de tensiones, es una serie de de distinciones y de comodidades, pero me parece que una obra literaria tiene que construirse en base a estos dos impulsos: tensar y disolver la trama”.