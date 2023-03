Los relatos recobrados del archivo de Elena Garro: dos cuentos y un capítulo inédito

La obra de Elena Garro abarca piezas teatrales, cuentos y novelas. Historias en las que está latente la exploración sobre el tiempo. Ediciones del Lirio y la Emérita Universidad de Puebla acaban de publicar tres textos inéditos de la escritora mexicana. Sobre esto, la escritora Olivia Teroba, quien prologa esta edición, habló con SinEmbargo.

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– Los cuentos Nunca mates a nadie, siempre hay dos ojos que te ven y Martín, así como un capítulo inédito de la novela Testimonios sobre Mariana, son los tres textos recuperados de la narrativa de la escritora mexicana Elena Garro que Ediciones del Lirio y la Emérita Universidad de Puebla publican en Relatos recobrados de Elena Garro.

“Este libro es muy valioso por varias cuestiones, entre ellas, que es parte de una distribución que se está haciendo ahora de la obra Elena Garro. Es una invitación a conocerla desde otro punto de vista que son manuscritos y pues eso, creo que es muy importante tener a la mano la escritura de las figuras que forman parte esencial de la historia de la literatura mexicana del siglo XX”, comentó en entrevista con SinEmbargo la escritora Olivia Teroba, quien es la encargada de prologar esta obra que recién circula.

Teroba compartió cómo la editorial llegó a un acuerdo con los herederos de Elena Garro para poder publicar estos textos inéditos que llevaban mucho tiempo resguardados en la biblioteca de la Universidad de Princeton. “Ellos tienen estos escritos, los tienen muy bien guardados, catalogados y almacenados, pero no se pueden compartir porque todavía están bajo los derechos de los herederos”, quienes accedieron a que vieran de nuevo la luz.

Esta edición ofrece las transcripciones de estos tres manuscritos de Garro, así como los originales mecanografiados con algunas precisiones señaladas por ella misma. Para el cuidado editorial —de acuerdo con la nota del editor— se consideraron los manuscritos y versiones mecanuscritas de Elena Garro.

Nunca mates a nadie, siempre hay dos ojos que te ven es un cuento sobre Raquel y Rafael, una pareja acomodada, quienes reciben la inesperada visita de un amigo que es buscado por la justicia. Martín, el segundo relato, “sin duda, fue escrito como parte del volumen Andamos huyendo, Lola, y después descartado”, escribe Teroba en el prólogo, la historia sigue los pasos de Rosa, al cuidado de su hija y sus tres sobrinos, quien debe lidiar con la intromisión de su suegra; y el tercer inédito Katrín y María apunta a ser un capítulo descartado e inédito de Testimonios sobre Mariana, que aporta la visión del librero Jean sobre Mariana.

Teroba señala en el prólogo que acompaña esta edición cómo la cuestión del tiempo está latente en cada uno de estos textos, incluso en uno de los relatos empieza a hablar sobre el tiempo como una construcción social.

“Ella está indagando constantemente cómo expresar simplemente una idea que va recorriendo su obra, que el tiempo es una percepción personal y social y que si cambia nuestra percepción, si cambian nuestras circunstancias, el tiempo va a ocurrir de forma distinta y donde más podemos ver esto expresado, donde está más instaurado es en Los recuerdos del porvenir que es precisamente la historia de un objeto que narra la historia de un pueblo. Hay momentos ahí donde también el tiempo se extiende como cuando ocurre esta fiesta que no tiene fin y entonces ella lo va explorando de distintas maneras, también con la influencia de temas tan difíciles como el budismo y la física cuántica que ella leía y estaba muy interesada en entender, una manera de explorarlos era a través de su narrativa”, comentó.

Para ella este tema atraviesa toda la obra de Elena Garro y por otro lado está el retrato que hace de las mujeres inconformes con su papel en la sociedad. “En mi opinión, es más paulatino. Creo que ocurre más después de que se va de México que en los setentas y tiene que ver también con muchas circunstancias, con el hecho de ya no vivir en México y empezar a tener una vida mucho más incómoda de la que tenía acá, o sea, aquí tenía una vida acomodada y este esos factores, pues también influyen en su escritura y ahí hay inconformidades que se van expresando y son muy constantes, como el desencanto del matrimonio”.

Olivia Teroba señala además cómo la época no le dio el debido reconocimiento a la obra de Elena, algo en lo que escudriña a partir de diversos factores. “Creo que lo más importante es tomar en cuenta que Elena Garro pues fue una persona y dentro de sí había muchas contradicciones, así como nosotros también somos interpelados por nuestra época y hay cosas que nos favorecen y otras que no nos favorecen, con ella pasó lo mismo”.

“Ella creció en una familia de españoles que vinieron a vivir a México y tuvo una educación muy culta, ilustrada, liberal. Deja de vivir en la casa de sus padres y se inserta al campo cultural y entonces entra esta contradicción, este choque, porque ella fue educada para expresar libremente sus ideas, también para expresar sus desacuerdos y cuando se enfrenta al medio cultural se da cuenta de que está dominado por ideas, por estructuras que sí son muy machistas, también son muy patriarcales y jerárquicas”, señaló.

En ese sentido, Teroba dijo que “el nunca quedarse callada fue gran parte de lo que ocasionó que se relegara su obra y también tiene mucho que ver con el género, con que ella fuera mujer”.

No obstante, dijo que no solamente fue eso, “es algo tan sencillo como decir ‘no, como era mujer no la leían’ sino que era una mujer que confrontaba a su tiempo y que ponía en crisis muchas veces las ideas ya establecidas de las personas que ya estaban instituidas en el poder, en el campo cultural, entonces esta figura incómoda, mezclada con otras circunstancias de su vida, de los medios editoriales fue lo que hizo que su obra que fuera relegada”.

—¿Qué nos dicen estos escritos originales sobre el proceso creativo de Elena Garro? —se le preguntó.

—Yo creo que tener acceso a los escritos es algo muy íntimo, es algo muy personal entonces cuando nos acercamos a ellos podemos sentirnos muy cerca de Elena Garro, incluso sentados junto a ella viéndola escribir. Estos requieren de una observación muy atenta porque precisamente podemos encontrar detalles, como la dirección hacia la que escribía, su caligrafía, cómo se inclinaba sobre el papel, un poco de su proceso: esto por ejemplo, desmiente algunas ideas hechas en torno a Elena como que ella no revisaba sus escritos y aquí podemos ver que sí, que primero había un manuscrito a mano, después se pasaba a máquina de escribir, se hacían varias copias; entonces eso lo podemos ir viendo con las digitalizaciones que incluye el libro.

Eso por un lado, por el otro se da cuenta de un proceso creativo bastante delicado y bastante minucioso y también de una escritura que es constante y que va siendo constante a lo largo de su vida, porque también otra cosa importante de esos manuscritos, es que hay varios, no solamente existen estos cuentos, esta fue una selección que se hizo para publicar, pero también existen novelas cortas, apuntes de diario, poemas, cartas, entonces también dan cuenta de cómo la estructura era una forma de vivir para Elena Garro.

—¿Se rescatarán otro tipo de textos?

—Ediciones del Lirio está planeado publicar todavía otras novelas cortas y algunas obras dramáticas de Elena Garro, eso ya está acordado y va a salir próximamente.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.