Efímera, una travesía con un toque fantástico sobre la muerte, en el GIFF

La película se encuentra en la selección en competencia de largometraje mexicano dentro de la edición 25 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Una cinta que explora el género fantástico para hallar respuestas sobre la muerte.

San Miguel de Allende, 27 de julio (SinEmbargo).– Los mexicanos tenemos una relación cercana con la muerte a través de nuestras tradiciones, le dedicamos un par de días y nos reímos de ella con calaveritas, ¿pero qué tan conscientes somos de ella?

Efímera, película escrita y dirigida por Luis Mariano García, es una travesía a la aceptación por la muerte que se enfunde en un amor adolescente.

“Creo que nace en general de mi obsesión con la muerte que luego ya de muchas horas de terapia me han hecho como lidiar con eso, pero sí, la verdad creo que soy alguien que piensa demasiado y constantemente en esto”, cuenta el director en entrevista con SinEmbargo.

La inquietud del cineasta morelense por la muerte emergió después del fallecimiento de una de sus compañeras de escuela. Un deceso que le hizo replantearse su propia existencia.

“Era alguien que conocía desde muy chavito, aunque no éramos propiamente cercanos, sí fue alguien que estuvo en varios momentos de mi vida, o sea como una constante y esta cosa no sólo del duelo por el otro sino también de encontrarte con tu propia mortalidad, pues de eso, cuando fallece alguien de condiciones muy cercanas a las tuyas, empezando por la edad, esos fueron como los elementos que echaron a andar esa historia”.

Efímera es protagonizada por la actriz Danae Reynaud en el papel de Emilia, una joven a quien la ha marcado la muerte de su madre y ahora parece tener la habilidad de poder ver quién morirá. Sin embargo este “don” se disuelve entre sus actividades diarias y sus deseos por entrar a una de las mejores escuela de Arquitectura, ubicada en Guadalajara.

La muerte de un compañero de escuela de Emilia, al igual como sucedió al director, la estremece. No puede creer que alguien que reía un día antes en la biblioteca, ahora no esté, así que decide ir a su velorio para encontrar alguna respuesta, pero en su lugar encuentra a Renata (Carla Adell), una chica que parece tener todo más claro sobre la muerte.

EL AMOR SIN DRAMA

Entre Emilia y Renata emerge un cariño inesperado. Una encuentra en la otra el amor puro sin condiciones que va hallando su camino a través de una tarde de películas, de ir a darle de comer a las palomas, en platicas en las que disfrutan su comida…

Su relación se da como cualquier otra heterosexual frente a los ojos de quienes las rodean. No hay señalamientos, no hay prejuicios.

“Creo que relativamente temprano en la escritura, me quedó claro que necesitaba que fuera así de natural todo, por un lado siento que la película ni siquiera se tenga que tratar de eso, tampoco siento que sea mi lugar hablar desde ese ángulo, o sea, que sin duda es importante también hoy. Qué bueno que existan muchas películas que tocan eso de una forma más realista en las condiciones que muchas personas lamentablemente todavía viven esto como un problema o para algunas personas o para su entorno, pero me era muy importante justo que ese no fuera un problema y aprovechando eso”, destaca Luis Mariano.

Efímera se suma a las otras cintas mexicanas que retratan en sus historias diferentes realidades de la comunidad LGBT+, pero ésta lo hace desde la naturalidad, aquí no se concibe una sociedad machista, sino una más aspiracionista, como señala el director.

“El tipo de respuesta que ha tenido la película por parte de la comunidad LGBT+ es muy padre porque dicen que es bien padre ver una historia de amor bonita donde eso no es un problema. Y también por otro lado algo mejor, por parte de públicos más conservadores por como está presentado, también ha habido una recepción más abierta de lo que a lo mejor otro tipo de narrativa sobre el tema les parecería, que quedan de pronto envueltas ahí, y dicen ‘ah, mira’, y luego creo que eso también es importante, o sea, llegarle a las personas que de por sí ya tenemos suficiente criterio para entender que no es un problema. A lo mejor no hay tanta complicación, pero justo para quienes a lo mejor todavía tienen sus dudas o ciertas cosas, poderles llegar también y que se conmuevan y se sientan incluso identificados en una historia de amor de dos chicas porque también es algo bien padre que me he dado cuenta que la película en algunas ocasiones ha logrado”.

Esta historia de amor irrumpida por la idea de la muerte transcurre a través de una exploración del género fantástico, entre canciones originales de Pamela Rodríguez y atardeceres cuidadosamente planteados para la fotografía de la cinta.

“Tratamos que fuera muy natural, como bastante limpia y sobre todo como que la parte estilizada hasta cierto punto recayera más en el diseño de arte, sin duda hay una cuestión como más, no quiero decir artificiosa, pero digamos cuidada, a lo mejor de una forma más cerrada tanto la paleta de color y cosas así, y que la foto muy limpia presentara estos espacios ya construidos”.

Después haber inaugurado con éxito la más reciente edición del Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual México, la película se encuentra en la selección en competencia de largometraje mexicano dentro de la edición 25 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés).

“Muy feliz y orgulloso de estar acá sin duda es una de los festivales más importantes y con más trayectoria con ahora su 25 aniversario. Es muy padre ser parte de esto y sobre todo porque es un festival que me ha acogido en varios momentos de este camino, recuerdo hace muchos años estar presentando mis cortos estar un par de veces en el concurso de guión como finalista entonces es un festival que he sentido muy cercano en todos estos pasos. Ahora estar presentando largometraje en competencia, pues se siente como un punto crucial en este camino”.