Adriana Barraza es homenajeada en el GIFF 25, e Iñárritu le dedica unas palabras

Alejandro González Iñárritu dedicó a la distancia unas palabras para la actriz Adriana Barraza por sus 50 años de trayectoria que celebró durante el inicio del marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato en su edición de plata.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) inauguró su edición número 25 de plata con un homenaje a la actriz Adriana Barraza por sus 50 años de trayectoria donde otorgó la Cruz de Plata y la medalla de Filmoteca de la UNAM.

La actriz oriunda de Toluca, Estado de México, inició su carrera en teatro en 1972 y fue reconocida en esta edición por su trabajo al frente de las cámaras de cine y televisión, por su labor como docente y como directora de distintos programas. Una trayectoria que ha logrado extenderse a otros territorios como Estados Unidos y Europa.

“Decir 50 años es mucho tiempo, yo sé que muchos de ustedes no tienen ni siquiera la mitad de edad. Gracias, Sarah a tus colaboradores por considerarme digna de tener este homenaje para ayudarme a cumplir 50 años de carrera, 50 años de carrera donde no me queda más que agradecer, desde el principio, a mis maestros, mis primeros maestros desde Toluca”, dijo la actriz durante su homenaje donde también destacó la labor de sus directores en cintas.

Adriana Barraza se convirtió en 2007 en la tercera actriz mexicana en conseguir una nominación al Óscar gracias a su actuación en Babel de Alejandro González Iñárritu, director que la eligió entre seis candidatas más y con el que previamente había trabajado en Amores Perros (2000).

Las felicitaciones de Iñárritu no podían faltar en este homenaje y a través de un video dedicó un mensaje:

“Adriana Barraza no sabes el gusto que me da que esta noche el Festival Internacional de Cine Guanajuato, la tierra de mi padre, te celebro tus primeros 50 años de carrera artística, y también del inicio de los próximos 50 años que te quedan de darnos”, inició el director a distancia.

“El gozo de verte a sido tu trabajo, esta cruz de plata te la mereces y es algo con lo que espero te sientas muy orgullosa y te aplaudan mucho porque yo he tenido el privilegio de como director de trabajar contigo en dos proyectos que han sido unas experiencias maravillosas profesionalmente y humanamente. En todos los sentidos he aprendido de ti. Eres una persona que tienes una sensibilidad, un músculo emocional, una observación y un bagaje espiritual tan grande que puedes accionar todos los botones que tenemos los seres humanos y puedes observarnos y puedes presentar esa gama que somos”, agregó.

Alejandro González Iñárritu dedicó unas palabras a Adriana Barraza, desde la distancia, por su homenaje en el @giffmx pic.twitter.com/m0n9HCMUjR — Bianka Estrada (@biank_estrada) July 22, 2022

El director reconoció el trabajo en el set de la actriz y lamentó no poder asistir ya que se encuentra en la postproducción de Bardo, su última película filmada en México para Netflix.

La larga trayectoria de Adriana Barraza también se extiende por suma títulos como Drag Me to Hell (2009), From Prada to Nada (2011), la mexicana Guten tag, Ramón (2013), Cake (2014) o We Can Be Heroes (2020).

Hoy la actriz mira hacia atrás y ofrece unas palabras a su yo del pasado:

“A la niña Adriana Barraza que a los 12 años vio morir a su mamá le diría: ‘mira hasta donde llegaste’. Yo creo que mi mamá y mi papá también porque ya murió estarían muy orgullosos de mí, estoy muy segura de eso”.

El GIFF, desde el Teatro Matamoros de la ciudad de León realizó además un video conmemorativo por su carrera que fue presentado por la actriz Arcelia Ramírez y el actor Kristyan Ferrer, con los que trabajara en Guten tag, Ramón de Jorge Ramírez Suárez.

La trayectoria de la actriz se sigue escribiendo, y ya comparte un adelanto de su nuevo trabajos:

“Tengo una película muy maravillosa que acabo de terminar que se llama Blue Beetle, que es el primer DC con el primer superhéroe principal mexicano. Espero les guste mucho y además voy a hacer una película muy hermosa con Ernesto Contreras que se llama El último vagón“, destacó durante su paso por la alfombra roja.

25 AÑOS DEL GIFF

Este 2022, el Festival Internacional de Cine Guanajuato cumple su cuarto de siglo llevando una muestra con lo mejor del cine nacional e internacional al bajío. Hasta el 31 de julio, el festival visitará a lo largo estos días las ciudades de León, San Miguel de Allende e Irapuato.

“Es una noche de agradecimientos. […] Llegamos a estos 25 años muy agradecidos con Guanajuato y quienes han logrado esta historia. Hace 25 años en la industria gritamos ‘¡Más cine por favor!’, con coraje y mucho espíritu, en momentos muy complicados. Hoy 25 años después podemos decir que tenemos una industria cinematográfica y con mucho trabajo”, destacó Sarah Hoch.

Esta fiesta cinematográfica fue fundada por el fallecido Ernesto Herrara de la mano de su pareja Sarah Hoch, dos aficionados al cine que en 1998 bajo el nombre de “Expresión en corto” crearon este encuentro con el objetivo de revitalizar la industria en México que parecía paralizada.

Son muchos los reconocidos en este evento cinematográfico, en lo internacional destacan Tim Burton, David Lynch y Spike Lee, y en lo nacional han desfilado nombres como Felipe Cazals, Angélica María, Damian Alcázar, Ofelia Medina, Paz García Diago, Ignacio Lopez Tarso, Silvia Pinal, María Rojo, y mucho más que han consolidado la fuerza del evento cinematográfico.

Con esta inauguración, el GIFF arranca una edición en la que se han seleccionado 181 cintas provenientes de 47 países, de las cuales, 128 se encuentran en competencia, y también entre los que destacan 30 estrenos mundiales, 28 premieres americanas y 68 estrenos nacionales.

