El GIFF llega a su edición de plata con 25 años y homenajes a mujeres del cine

El Festival Internacional de Cine Guanajuato celebrará vigesimoquinto aniversario del 21 al 31 de julio en León, San Miguel de Allende e Irapuato con la programación de 181 películas y homenajes a mujeres dentro de la industria a la par que hace un recorrido por su historia.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) cumple un cuarto de siglo de llevar una muestra con lo mejor del cine nacional e internacional al bajío, y para celebrarlo prepara una selección con grandes invitados del 21 al 31 de julio en León, San Miguel de Allende e Irapuato.

Para esta fiesta cinematográfica, fundada por el fallecido Ernesto Herrara de la mano de su pareja Sarah Hoch, se han seleccionado 181 cintas provenientes de 47 países, de las cuales, 128 se encuentran en competencia, y también entre los que destacan 30 estrenos mundiales, 28 premieres americanas y 68 estrenos nacionales.

“Estoy contenta. Tengo emociones encontradas porque estamos llegando a este momento sin Ernesto y obviamente duele y yo quisiera que él estuviera celebrando esto porque dio su vida por el cine nacional e internacional, pero llegamos bien, llegamos fuertes, con mucha apertura de celebrar y convivir. Va a set un Festival muy divertido del que van a salir con un buen sabor de boca. Siento de GIFF ya está regreso, ya queremos estar juntos, platicar y convivir y esta va a ser una selección oportunidad para hacerlo”, señala Sarah Hoch, directora del festival, en entrevista con SinEmbargo.

En el marco por la celebración de estos 25 años, el GIFF tiene preparado la presentación del libro GIFF 25 aniversario: recuento de los primeros 25 años del festival, una exhibición fotográfica y una muestra de cortometrajes con lo mejor del Festival Expresión en Corto, como se llamaba en un inicio cuando fue fundado en 1998.

El material que será presentado es una recopilación invaluable de fotografías, material gráfico y audiovisual con los mejores momentos del festival que estuvieron recuperándose durante los últimos dos años.

“El libro habla de estos 25 años que nos tocó vivir en el cine nacional, es un retrato del cine nacional y de estos momentos importantes, y emociona mucho cuando lo vez todo en un solo lugar. Todos los invitados, todas las actividades, los rallys. Ver a los cineastas que arrancan con nosotros el primer año con sus cortos y ver dónde están ahora 25 años después es importante y conmueve mucho”.

HOMENAJES A GRANDES MUJERES

Siendo una edición de plata, los homenajes no podían ser menos. La actriz Adriana Barraza será reconocida por sus 50 años de trayectoria artística en televisión y cine. La nominada al Óscar por su actuación en Babel (Alejandro González Iñárritu, 2006) recibirá la Cruz de Plata del Festival.

“Voy a atener el honor de recibir al Cruz de Plata. Muchísimas gracias Sarah, muchísimas gracias a todos porque estás ayudando a festejar este año en el que festejo mi año completo de 50 años desde que comencé a ser actriz y juntar los 25 años del festival, de verdad me alegra mucho y espero que cumplan muchísimos años más”, destacó la actriz durante un mensaje desde Puerto Rico, país donde se encuentra filmando, para la conferencia de prensa en Ciudad de México.

La actriz Adriana Barraza será reconocida por sus 50 años de trayectoria dentro del @giffmx pic.twitter.com/V6cQGtp5ah — Bianka Estrada (@biank_estrada) July 5, 2022

Su larga trayectoria que suma títulos como Amores perros (2000), Drag Me to Hell (2009), From Prada to Nada (2011), Guten tag, Ramón (2013), Cake (2014) o We Can Be Heroes (2020), también será homenajeada en este marco con la Medalla de la Filmoteca de la UNAM.

“A Adriana le hablé porque sí quería un homenaje muy especial. Un homenaje que reflejara esa pasión y ese amor que tiene el Festival, en el que nos ha importando mucho el tema de género. Le dije, ‘por favor, quiero homenajearte en esta celebración de los 25 años’, y me dijo: ‘¡Sarah, yo cumplo 50 y no sabía cómo o cuándo celebrar y para mí es perfecto, ir al GIFF y celebrar mis 50 años!'”.

A la par, la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión realizará también un homenaje a la primera actriz Blanca Guerra y a la reconocida productora Mónica Lozano, ambas recibirán la Cruz de Plata del GIFF y el premio Musa.

“Me llena de orgullo recibir este reconocimiento en el marco de esta gran Festival. Yo no puedo más que agradecer y sentirme honrada porque la organización de Mujeres en el Cine y la Televisión es muy importante para todas nosotras en nuestro quehacer sea la especialidad que sea dentro de un proyecto de cine”, destacó Blanca guerra en el encuentro con medios.

Para Mónica Lozano, la consolidación del GIFF se ha dado a la par de su carrera dentro de la industria. Una trayectoria en la que ha ido sumando más de 70 créditos como productora.

“Me siento profundamente halagada con este reconocimiento y me halaga mucho hacerlo junto a Blanca que es una inspiración para mí. De verdad increíble. Yo creo que hoy hay una participación de mujeres que hay que seguir creciendo, que hay que pisar fuerte, que ha que abrir los espacios para la mayor participación en todos los ámbitos del quehacer cultural y cinematográfico. Me sorprende cómo vamos vamos construyendo esos espacios y definitivamente tiene que haber respeto, no violencia hacia ningún ser humano y garantizar los derechos humanos y por supuesto el de las mujeres es fundamental sobre todo en momentos tan delicados y de tanta violencia de tanto rechazo para estas mujeres que lo único que están queriendo hacer es cambiar los roles de todo el tiempo y crear espacios de participación más igualitaria, mas equitativa y es momento de dialogar sobre estos temas en todos lo ámbitos de la sociedad”, destacó Lozano.

PROGRAMACIÓN

La selección de este año también tuvo una gran convocatoria con 3 mil 200 películas recibidas provenientes de 136 países, de las que se eligió 181 cintas de 47 países.

La selección de largometrajes internacionales está compuesta por:

· A Piece of Sky de Michael Koch

· Klondike de Maryna Er Gorbach

· Met Mes de Sam de Joong

· Ta Farda (Until Tomorrow) de Ali Asgari

· Therapy Dogs de Ethan Eng

· Unicorn Wars de Alberto Vázquez

· Un varón de Fabian Hernández

· Yamabuki de Juichiro Yamasaki

Largometrajes documentales internacionales:

· Excess Will Save Us de Morgane Dziurla-Petit

· Fire of Love de Sara Dosa

· How to Save a Dead Friend de Marusya Syroechkovskaya

· Lo que se hereda de Victoria Linares Villegas

· Naked Gardens de Parick Bresnan e Ivete Lucas

Para la competencia nacional se encuentran:

· Breaking la vida, Dir. Abraham Escobedo-Salas

· Donde duermen los pájaros, Dir. Alejandro Alatorre

· Efímera, Dir. Luis Mariano García

· El encierro vol. 1, Dir. Santiago Fábregas/ Santiago Maza, 2021

· La Vida es un Carnaval, Dir. Fernando Colin Roque

· Lo que dejamos atrás, Dir. Iliana Sosa, 2022

· No vayas a clase mañana, Dir. Diego Barragán

· Oliverio y la piscina, Dir. Arcadi Palerm Artis

· Roza, Dir. Andrés Rodríguez, 2021

· Teorema de tiempo, Dir. Andrés Kaiser