“Las mujeres tienen una gran presión”: Adriana Barraza reflexiona sobre el ser actriz

El Festival Internacional de Cine Guanajuato rinde homenaje, en el marco de su edición de plata, a la actriz Adriana Barraza, quien celebra 50 años de trayectoria y 15 desde que su carrera tomó un gran giro con su participación en Babel, de Alejandro González Iñárritu.

León, Guanajuato, 23 de julio (SinEmbargo).- Con 50 años de carrera en el teatro, televisión y cine a cuestas, una nominación al Óscar y siendo una impulsora de nuevas generaciones de actores como maestra, Adriana Barraza celebra su trayectoria en el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) reflexionando sobre la participación de la mujer en la industria cinematográfica en México.

Aunque Adriana Barraza ha tenido la posibilidad de descubrir una diversidad de personajes desde sus primeros años en teatro hasta aún hoy en día, es consciente del escenario para muchas actrices que con la edad van perdiendo oportunidades laborales por los estándares físicos que impone la industria.

“La verdad es que las mujeres tienen una gran presión en cualquier área, porque por ejemplo, si eres una secretaria y terminas un trabajo a los 50 ya no te van a contratar tan fácilmente. No sólo las mujeres, el ser humano. Es una tristeza. Ahora en el área de la actuación, pues sí, las historias tienen pocos personajes de mujeres adultas y menos de mujeres después de los 50, 60, 70, así que la mayoría de las actrices, y también de los actores, pero de las actrices a veces se quedan sin trabajo, afortunadamente le doy gracias a Dios de poder contar todavía con muchas posibilidades de trabajo y propuestas, así será y quién sabe cuándo vaya a dar la vuelta, pero por lo pronto en este momento no tengo más que agradecimiento por eso” comentó la actriz en entrevista exclusiva con SinEmbargo.

Respecto a la industria en México, la actriz reconoce una mayor participación de las mujeres desde diferentes ámbitos como la dirección, la producción, el guionismo o al frente de los festivales de cine más importantes del país, una representación que ha logrado un incremento paulatino.

“Soy votante del Ariel y estoy muy contenta de haber visto simplemente en los cortometrajes que de 41 casi la mitad eran creadoras mexicanas. Imagínate qué lindo, mujeres jóvenes o no que estaban ya poniendo sus cortometrajes y que serán las próximas directoras, a mí eso me hace muy feliz realmente porque como mujer mexicana dentro de la industria me ha costado trabajo a veces mucho más acceder a ciertas cosas que si fuera yo un hombre”, destacó la actriz quien además recordó el movimiento que se lleva a cabo en Hollywood para que las mujeres puedan igual sus sueldos con sus compañeros actores.

“Se seguirá haciendo la lucha en todas las áreas, pero por lo pronto hay que remarcar aquellas mujeres que están haciendo un trabajo estupendo y que todo mundo lo tiene que saber”.

Adriana Barraza fue galardonada con la Cruz de Plata y la medalla de Filmoteca de la UNAM por sus 50 años de trayectoria durante la inauguración del GIFF, pero además ofreció una máster class donde compartió su amor por la actuación a la que describió como esa búsqueda por una comunicación que permite un “ida y vuelta”.

“Yo definiría a la actuación como el evento de poder escucharse uno al otro arriba del escenario, escucharse no aun con los oídos solamente, saber qué le pasa al de enfrente para poder comunicarnos, independientemente de lo que pase a mí porque lo que yo decida del de enfrente tiene un rote en mí, tiene una respuesta en mí y en ese momento se crea el evento dramático, cuando dos personajes tienen esa comunicación y a partir de ahí toda su conflictiva, y algo más, que es lo que nos avocamos nosotros en nuestra escuela, a tratar de encontrar los personajes, inmersos en tres cualidades, que son las cualidades del ser humano: ser naturales, ser deliricos, y ser profundos”, destacó durante su encuentro con el público.

La actriz oriunda de Toluca, Estado de México, y con 66 años de edad inició su carrera en el teatro en 1972, su trayectoria en la televisión destaca sobre todo en la dirección de programas y telenovelas, y en el cine sobresale por títulos como Amores Perros (2000), Babel (2006), Drag Me to Hell (2009), From Prada to Nada (2011), la mexicana Guten tag, Ramón (2013), Cake (2014) o We Can Be Heroes (2020).

VUELTA AL CINE MEXICANO Y DE SUPERHÉROES

La actriz que dedica gran parte de su tiempo a su escuela de actuación en Estados Unidos junto a su pareja, el actor argentino Arnaldo Pipke, se da tiempo de para no soltar el cine y llenar su trayectoria de trabajos contrastes que viajan de México al extranjero.

Barraza anunció que en agosto regresa a trabajar en una cinta mexicana después de su protagónico en Todo lo demás (Natalia Almada, 2016), y ahora lo hará de la mano del reconocido director Ernesto Contreras, ganador del Ariel por su ópera prima Párpados Azules (2007), una noticia que aplaude.

“Estoy muy contenta, conozco a Ernesto desde hace muchos años en un evento que hicieron en Inglaterra en el BAFTA, y en Londres nos conocimos, llevaba Párpados azules […]. Desde que ese momento conocí a Ernesto, un hombre muy sensible, un hombre muy calmado que eso es muy bonito de él y con muchas cosas que contar de una manera muy particular”, cuenta.

“Considero que Ernesto lo que hace es tratar de hablar de lo que le sucede al ser humano de una manera muy bella sin dejar de ver lo que hace el ser humano, profunda pero muy delicada, bella, y creo que El último vagón, la película que vamos a hacer, va a tener eso. Estoy muy contenta de poder trabajar con él, muy muy contenta”, destacó la actriz.

Sin embargo, esta no es la única película que ya tiene en puerta la actriz toluqueña, pues Blue Beetle, una nueva cinta del universo DC que será la primera protagonizada por un personaje latino bajo la dirección del puertoriqueño Ángel Manuel Soto.

“Acabo de terminar [de filmar]. Estuvimos tres meses en Atlanta y un mes en Puerto Rico y terminamos está película que se llama Blue Beetle en donde vamos a ver al primer héroe mexicano. Este es un joven que nació en Estados Unidos pero toda su familia es mexicana, de hecho yo hago a la abuelita, Nana, de este joven”, reveló la actriz a este diario digital.

La cinta, que prevé que estrene en agosto de 2023, además contará con la actuación de otro mexicano: Damián Alcázar, que compartirá créditos con George López y Elpidia Carrillo.

Barraza adelantó a SinEmbargo algunas un poco de la narrativa en la que girará Blue Beetle:

“Es una ‘familia Barrón’, ‘muégano’ que va para allá y para acá juntos, juntos se ríen, bailan, sufren. Nuestro director es Ángel Soto, él es puertorriqueño, y conoce tan bien al mundo mexicano que nos ha dirigido de una manera deliciosa, y se van a dar cuenta los espectadores que Blue Beetle no solamente ensalza al superhéroe, sino ensalza a la familia del superhéroe porque la familia del superhéroe es una familia muy fuerte y que tiene actos heroicos, independientemente de que no tenga poderes. Es muy linda, muy divertida, Yo estoy muy orgullosa de haber patinado en la película”.