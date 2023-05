Juan Ingaramo rinde homenaje al extinto amor a primera vista con el tema “Anímate”

Si se escucha con atención el repertorio de Juan Ingaramo, se pueden destacar sonidos que apuntan a la cumbia, el merengue, y otros géneros urbanos hegemónicos de la música latina.

Ciudad de México, de mayo (SinEmbargo).- El extinto amor a primera vista, en una época donde no existían redes sociales para stalkear, fue lo que llevó al artista argentino Juan Ingaramo a lanzar “Anímate”, su más reciente sencillo.

En entrevista para SinEmbargo, el músico compartió que para el video de dicho single se inspiró en Anímate, un programa de radio que él solía escuchar; y en el look noventero de la boy band Backstreet Boys.

“Es una especie de homenaje al amor a primera vista, que ahora justamente ya no existe. No hay primera vista porque ya lo viste en las redes o ya lo stalkeaste, entonces ya sabes todo esa persona”, expresó entre risas.

“Musicalmente es una una especie de evocación a la música que yo escuchaba en los 90, en los 2000, cuando era chiquito, esta cosa del merengue, el cuarteto pop, Chino & Nacho; y la canción se llama ‘Anímate’ porque había un programa de radio en mi ciudad, en donde yo escuchaba las canciones pop”, explicó.

Para el videoclip de “Anímate”, Juan contó con la participación de la actriz argentina de 39 años Marcela Kloosterboer.

Sumergidos en un escenario noventero, a ambos personajes se les puede observar disfrutando de los juegos mecánicos en una feria local mientras el amor fluye por sí solo al ritmo de “Ánimate”

Al ser cuestionado por el siguiente paso después del lanzamiento de este tema, Juan Ingaramo adelantó a este medio que, en efecto, dicho sencillo formará parte de un disco de larga duración, que aún tardará en llegar.

“Siguen muchos sencillos que adelantan mi próximo material discográfico. No tengo apuro por sacar el disco, creo que esto del camino del single es muy provechoso para mí, para la canciones, para el público, como que cada canción tiene su espacio y su tiempo”, detalló.

“Después sí va haber un álbum al que le sumen más canciones, pero creo que por ahora estoy contento con desarrollar el concepto a través de sencillos. Así que siguen muchas canciones, siguen más giras, nos vamos para Europa el mes que viene, después tenemos los shows de cierre de año en Argentina”, abundó.

LA ATRACCIÓN POR LOS GÉNEROS URBANOS

Si se escucha con atención el repertorio de Juan Ingaramo, se pueden destacar sonidos que apuntan a la cumbia, el merengue, y otros géneros urbanos hegemónicos de la música latina.

Sin ir más lejos, el cantautor cordobés colaboró junto a los mexicanos Julieta Venegas y Jay de la Cueva en “Acaríñame”, tema de Los Ángeles Azules que se dio a conocer en el 2020 con el lanzamiento del álbum “De Buenos Aires para el mundo”.

“Yo disfruto mucho de la fiesta, de la música en vivo, me pasaba que necesitaba que mis shows fueran fiestas porque me gustaba estar de fiesta. Entonces, un poco también, me hice adicto a esa cosa de la música arriba, de la cumbia, del cuarteto, del merengue, del house y la verdad que es cuando más satisfacción recibo del público y propia, cuando la música es fiestera. Es la música que me representa”, apuntó Ingaramo sobre su atracción a estos ritmos.

“Lo que me pasó con esa canción [“Acaríñame”] fue que ellos me ofrecieron la posibilidad de hacer cumbia. Yo antes no había hecho, sí me lo había imaginado o de alguna manera tenía en mente, pero ahí fue que sucedió y a partir de ahí, me sentí capaz de hacerlo, entonces fue como que me abrieron un portal muy importante en mi vida y en mi música. Estar de golpe cantando con Ángeles Azules y con Julieta fue un regalo de la vida”, añadió.

Finalmente, Juan Ingaramo compartió a este medio que hay muchos artistas mexicanos con los que le gustaría colaborar como Matisee, con quienes, según el músico, ya tiene muchas canciones en puerta; Caloncho, Cristian Nodal, Carín León, entre otros.