Tiempo de tiranos.

En los siglos XVIII y XIX, la comunidad internacional se estremeció: estaban muriendo las monarquías y naciendo las repúblicas que negaban diametralmente el origen divino del poder de los reyes, reconociendo como fuente única a la ciudadanía, la cual ejercía sus facultades mediante el voto.

En México, se luchó con las armas en la mano para restablecer una República democrática basada en la no reelección. Fue una revolución anti-dictatorial. Al triunfar en esta lucha y haber liquidado la intentona obragonista de volver a la reelección, quedó consolidado el principio republicano con cambios de Gobierno sexenales.

Así era el México de los primeros años 50, cuando se había elegido a Ruiz Cortines como Presidente de la República. En esos años, adquirí conciencia de que vivía en un país que formaba parte de una gran alianza de repúblicas democráticas, con Estados Unidos al frente, opuesta a otra gran alianza de países dictatoriales: la URSS y China.

Por eso, antes de ingresar a la primaria, ya estaba convencido de que debíamos defender la democracia y evitar caer en dictaduras, porque nuestros padres y abuelos habían derrotado a una, y vivir en democracia era vivir en libertad.

Han pasado 70 años, y, como si entrara en una pesadilla, ahora me encuentro frente a una realidad en retroceso. Las dos repúblicas dictatoriales, ahora inmersas en el capitalismo, mantienen sus regímenes de Gobierno alejados de la democracia, de los derechos humanos y en la limitación de los derechos laborales.

Pero “ La gran estrella que guía nuestro camino hacia un futuro de progreso”, nuestros vecinos del norte, han sufrido un cambio en su forma de gobernar a sus súbditos y luchan con denuedo para convertir a nuestros países latinoamericanos en "novo-colonias".

Nos quedan dos opciones como humanidad: la vieja Europa, donde la tiranía, encubierta en partidos políticos, intenta controlarla; y los países más importantes de América Latina, que luchamos por mantenernos dentro de la democracia que anunciaron Montesquieu, Rousseau y los "Padres Fundadores" de Estados Unidos.

Otra vez recuerdo a mi padre, en sus largos discursos de sobremesa: “México es la mejor opción para el futuro, porque somos un país democrático, y sólo falta rescatar el valor de las elecciones, lo cual se puede lograr como lo hizo Cárdenas, sin violencia armada. Sólo debemos mantener nuestro sistema de economía mixta”.

Y yo, siendo el niño preguntón, le decía: “¿Qué es eso, papá?”

“Es un país con libertad de mercado, con elecciones periódicas, con inversión del Gobierno y libertad para la inversión de los particulares”. Y yo volví a preguntar: “¿Y eso qué es?”

“¿Ya sabes leer?”

“Sí.”

“Pues empieza a leer en los libros y revistas desde chiquito, y cuando salgas de la escuela (primaria, desde luego) lo sabrás”.

Han pasado 70 años. He vivido en un país con una democracia muy limitada, luché por un país socialista y democrático, y me incluí en un movimiento por un país democrático y de bienestar. Ahora comprendo lo que decía mi padre, y por eso, frente a las nuevas realidades, me pregunto: ¿será el tiempo de los tiranos? Y nosotros seguimos en la lucha, un paso atrás, ahora por defender la República Democrática de Economía Mixta, como en los años 50.