La semana pasada, querido lector, comentaba aquí sobre el asesinato de la joven Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, ocurrido mientras grababa un video en vivo. Comentaba justamente sobre el hecho de que en este país parece que matar no cuesta nada y lo aterrador que resulta que los asesinos puedan cometer sus crímenes sin el menor temor y de manera muy pública.

Menos de una semana después sucedieron los terribles asesinatos de los funcionarios de la Ciudad de México, Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno y José Muñoz, su coordinador de asesores. Dos funcionarios de confianza cercanísimos a Clara Brugada, como ya se ha informado estos días, parte del movimiento de izquierda que se encuentra actualmente en el poder.

Los asesinatos, cuidadosamente planeados, dejan helada la sangre porque los criminales estudiaron a las víctimas, las esperaron y con total frialdad ejecutaron su plan y acabaron con su vida. Dos personas que, por cierto, se encontraban totalmente indefensas, que no trabajaban en áreas de seguridad y que se dirigían al trabajo como lo hacían todos los días, porque pensaban que vivían en la Ciudad de México, ese oasis donde crímenes de esa naturaleza no ocurrían.

La elección de las víctimas, la hora del crimen, el lugar y la forma hablan de una planeación muy meticulosa, dicen los expertos. El hecho de que la Presidenta Sheinbaum estuviera en la mañanera con el Gabinete de seguridad y que a esa hora decidieran cometer los asesinatos vuelve terriblemente ominosos los hechos. No nos queda más que preguntarnos ¿por qué? ¿y para qué? y ¿quiénes son los responsables? ¿el crimen organizado está intimidando a todo el Gobierno de Morena?

La conmoción, naturalmente, ha sido enorme porque si algo pensábamos era que la Ciudad de México era uno de los poquísimos lugares blindados para los crímenes de alto impacto, y aún más el Gobierno de la Ciudad de México, que no había sufrido crímenes tan graves y ominosos desde que Cuauhtémoc Cárdenas llegó a la Jefatura de Gobierno y la izquierda a la capital del país, es decir, hace más de veinticinco años.

La Fiscalía de la Ciudad de México tiene ante sí un caso de la mayor importancia; dar con los responsables materiales y en su caso intelectuales, detenerlos y hacer justicia. Y tiene que hacerlo rápidamente porque los asesinatos llenan de incertidumbre a la ciudadanía y al propio Gobierno. Es totalmente desconcertante que lo impensable haya ocurrido, por eso todos nos preguntamos qué está ocurriendo y, sobre todo, todos queremos creer que no habrá impunidad.

Y es que no es posible que criminales hayan cometido estos crueles, injustos y barbáricos hechos, de corte político, como no es posible que criminales asesinen a quemarropa a una mujer mientras grababa un tiktok, así como si nada. Pero sucede, querido lector, trágicamente, y es algo que nos debería preocupar mucho a todos. Hemos permitido que la violencia campee a sus anchas, los criminales asesinen a quienes quieran sin tener que enfrentar las consecuencias, sea una mujer dueña de un salón de belleza o sean dos funcionarios del Gobierno capitalino, gente muy cercana a la Jefa de Gobierno. Y es que un día, claro, llega a grados que sencillamente no creíamos posibles, como son los casos de Ximena Guzmán y José Muñoz, tan indignantes e incomprensibles.

Tendremos que esperar a que las autoridades informen sobre las investigaciones y que se aclaren los hechos para poder entender qué está sucediendo. Mientras, querido lector, solo habrá que manifestar nuestro repudio a tan viles asesinatos y manifestar nuestras condolencias a los familiares y amigos de Ximena y José. También, manifestar todo nuestro apoyo a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que es la autoridad que los capitalinos elegimos para gobernarnos. No debemos tolerar que nadie intimide a quien legítimamente nos gobierna. Defender y apoyar a las autoridades frente a la violencia del crimen organizado debería ser nuestra respuesta ¿no cree?

María Rivera https://www.sinembargo.mx/author/maria-rivera/ María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.