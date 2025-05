VERSUS ¬ Periodistas exponen los obstáculos de la primera elección judicial de México

México vivirá un proceso histórico el próximo domingo 1 de junio cuando celebra la primera elección judicial de su historia. Sin embargo, a pesar de la relevancia de estos comicios, aún existe desconocimiento en la sociedad de cómo participar. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta esta elección? ¿Existe un interés de la ciudadanía en acudir a votar? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- A unos días de celebrarse la elección judicial, la cual renovará al Poder Judicial de la Federación (PJF), aún existen muchos obstáculos por superar y que se tendrán que ir disipando y perfeccionando con el paso del tiempo, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

"Yo creo que el primer reto es lo novedoso de la elección. El primer obstáculo es que hay voluntad de ir a votar pero falta información. Hace falta y resultó bastante inequitativa la exposición de la información de los perfiles que se postulan desde l nivel mas alto, la Suprema Corte de Justicia, hasta lo local. Creo que no basta", afirmó Alina Duarte.

La periodista señaló que al tratarse de la primera ocasión en la que los ciudadanos elegirán a los integrantes del nuevo Poder Judicial, el proceso tendrá puntos a mejorar y errores que no se deberán repetir.

"Ese tema de la información me pone a pensar que habíamos dicho que eran perfectibles están elecciones. Yo creo que el tema de la información va a ser brutal. Esto sirve de ejemplo para ver que con todos los obstáculos, errores que tiene la elección judicial está sentando un presente brutal, que depende del medio que lo narre, será un buen o mal ejemplo para el resto de la región, pero que no dudemos que se estará haciendo historia este domingo".

Por su parte, Perla Velázquez retomó la información publicada este día por la encuestadora Enkoll que destaca un desconocimiento de gran parte de la población sobre la elección judicial.

"Es el último llamado a votar a la elección judicial. Acaban de salir datos muy interesantes de la encuestadora Enkoll que sí sorprenden mucho porque pareciera que la gente no está informada que el próximo 1 de junio va a haber una elección judicial y eso es lo que mas preocupa para que haya participación ciudadana".

La comunicadora señaló que a estos obstáculos se suman los intentos desde diversos frentes por desacreditar la elección judicial y el intento permanente de la oposición por boicotearla.

"Se suma también lo que está pasando con la CNTE, después de este llamado que hacen del boicot de la elección judicial sino se reúnen con la Presidenta Claudia Sheinbaum, entonces ya están sumando varios puntos en los cuales hay distintas figuras políticas que están llamando abiertamente al boicot, la semana pasada hablábamos de Ricardo Salinas Pliego".

A seis días de que se lleva cabo la primera elección en la que se votará por elegir a quienes conformarán el Poder Judicial en México, Enkoll hizo públicos los resultados de una encuesta en la cual se refleja que el 86 por ciento de la población tiene conocimiento sobre dicho ejercicio democrático.

Según los resultados obtenidos por Enkoll, el 51 por ciento de las personas encuestadas señaló haberse informado sobre la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas a través de la televisión. Las redes sociales fueron el segundo medio más mencionado, con un 21 por ciento, mientras que en tercer lugar se colocó la propaganda hecha por los propios candidatos.

La encuesta también reveló que un 38 por ciento de las personas que participaron en el estudio tienen planeado ir a votar este 1 de junio, comparado con un 24 por ciento que señaló ver "poco probable" su asistencia. Un 11 por ciento mencionó que ve como "nada probable" su participación.

De acuerdo con los datos de la encuestadora, se prevé que haya una participación del 23 por ciento en la elección.

Por su parte, Meme Yamel señaló que las campañas desplegadas por el INE para este proceso electoral no fueron suficientes ni estuvieron bien pensadas.

"No fue suficiente lo que hizo el INE de poner el portal Conóceles y decir que con eso ya era suficiente para conocer a los aspirantes, es incluso hasta una burla teniendo en cuenta que no todas las personas en México caben utilizar una página web o que tienen acceso a internet".

La periodista mencionó que el INE comenzó tarde con la difusión de la información de la elección judicial, se concentró solo en los medios electrónicos para dar a conocer los detalles del proceso y dejó de lado otros medios.

"A mí se me puede ocurrir muchas otras herramientas para que la gente conozca a las y a los aspirantes al Poder Judicial. Estaban los tiempos oficiales de radio y televisión, estaban los espectaculares para autobuses y apenas, ya cuando estamos por llegar a la elección, es que vemos espectaculares y publicidad en las calles".

Finalmente, Daniela Barragán indicó que esta elección judicial será de "prueba y error", pues al ser la primera ocasión en la que se celebrará tendrá puntos a corregir para futuros procesos.

"Si bien a lo largo de todo este proceso hemos asimilado que esta primera votación va a ser como de prueba y error, que es algo malo porque los puestos que se disputan son muy importantes como para que estén en este tipo de circunstancias, pero desafortunadamente es lo que hay. Ya estamos de frente a este proceso y ahora a hacerlo".

Barragán recalcó que el modelo empleado por las autoridades electorales para esta elección judicial no deberá repetirse, pues evidencia que la gente desconoce los detalles del proceso.

"Esto demuestra que para la siguiente elección este modelo que se utilizó no se tiene que repetir, no funcionó. Fue lo que tenían que sacar rápido y lo muestran los resultados de la encuesta de Enkoll. La gente no sabe siquiera la fecha de la elección y el 70 por ciento no sabe de los candidatos, es un modelo que no puede dar para mas".

