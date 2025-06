Salvemos a Laureano

Primero fue Eugenio, un esbelto fresno de 150 años de antigüedad ubicado en la cerrada de Eugenia de la colonia del Valle de la capital del país. Una construcción amenazaba su vida, pero los vecinos se organizaron y mantuvieron semanas de resistencia hasta lograr que el Gobierno de Ciudad de México lo declarara Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad. Se salvó.

Según el decreto del entonces Jefe de Gobierno interino, Martí Batres Guadarrama, publicado el 13 de junio de 2024 en la Gaceta Oficial de CMX, la medida tuvo como objeto “salvaguardar la integridad del árbol e impulsar acciones de protección y reconocimiento de este ejemplar, además de difundir conocimiento sobre sus características físicas y la relevancia que tiene para el medio ambiente y el entorno”.

Hoy, vecinos de la colonia Tlacoquemécatl del Valle, en la misma Alcaldía Benito Juárez, se organizan y movilizan para salvar otro ejemplar histórico, un enorme y frondoso laurel de la India, centenario también, amenazado por la construcción de un edificio de cuatro niveles en la esquina de Miguel Laurent y Fresas. A tres cuadras de la avenida Insurgentes Sur. Los vecinos lo han bautizado como Laureano, en alusión a su especie y su ubicación.

La lucha vecinal por salvarlo inició hace unas semanas, cuando la empresa Núcleo Urbano inició la demolición de dos viejas casas ubicadas en el predio de 500 metros cuadrados en preparación por la construcción de un nuevo edificio. Y aunque la Alcaldía BJ ha confirmado que no ha otorgado ningún permiso de tala o poda de ese hermosísimo árbol de más de 30 metros de altura, los residentes desconfían de las autoridades y sobre todo de los desarrolladores inmobiliarios que en las últimas décadas han cometido abusos sin cuento en esa zona de la ciudad.

Leo en una investigación histórica que el antiguo pueblo de San Lorenzo Xochimanca, ahora parte de Tlacoquemécatl del Valle, conserva un legado de árboles que son más que ornamentos: son raíces de identidad. “Los árboles –pone el texto-- son un recordatorio visible de los Pueblos Originarios y su historia en la zona urbanizada de la capital mexicana”.

Hay que considerar que los árboles en el antiguo pueblo y la colonia toda son importantes para la memoria y el paisaje urbano, así como para el ecosistema local. Su preservación es esencial para mantener la identidad del lugar y su relación con la naturaleza.

El punto en que se localiza Laureano era a principios de los años veinte del siglo pasado parte del todavía pueblo, una comunidad elemental de calles de tierra dedicada fundamentalmente al cultivo de plantas de ornato, florales. El nombre de Tlacoquemécatl, por cierto, significa en Náhuatl “lugar donde se ofrecen flores”.

El caso de Laureano (como el de Eugenio hace un año), ejemplifica el conflicto permanente y al parecer irremediable que se da en la ciudad entre el desarrollo inmobiliario y la tradición, entre el negocio y la preservación del medio ambiente, entre el dinero –finalmente-- y el amor de los residentes por el hábitat natural de su familia, su comunidad, su ciudad.

Los empresarios de Núcleo Urbano defienden sus derechos aparentemente legítimos a realizar un millonario negocio inmobiliario. Los vecinos luchan por una causa comunitaria, de interés público, como es la preservación del medio ambiente. Defienden, en efecto a la naturaleza, y a sus raíces históricas y culturales.

El representante de la empresa constructora, Salomón Levi, asegura que no se afectará el árbol, porque está contemplada su conservación en el proyecto arquitectónico. En una reunión con los vecinos la tarde de este jueves 5, el empresario ofreció apertura y diálogo… pero evadió informar sobre los pormenores de la obra y no permitió el ingreso de una comisión de residentes para constatar que las primeras excavaciones no han dañado las raíces. Se negó de manera rotunda también a mostrar el proyecto arquitectónico y a retirar la solicitud de poda al viejo laurel que su empresa presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema).

Ante esas actitudes, los vecinos desconfían ahora más y exigen no tocar a Laureano, ni siquiera con una poda. Nada. “Ni una rama”. Y temen que la excavación necesaria para la cimentación y un estacionamiento subterráneo afecten las raíces del bello ejemplar, lo que podría causarle la muerte. Piden la opinión de biólogos arboristas certificados.

E iniciaron de inmediato un primer plantón y cierre de la circulación de la calle Miguel Laurent, que se prolongó por más de dos horas. También anunciaron nuevas movilizaciones de protesta en los próximos días, bajo la consigna “¡Salvemos a Laureano!”, así como la tramitación de amparos para detener la obra y una lluvia de quejas ante la Procuraduría del Medio Ambiente (PAOT) para que intervenga en defensa de Laureano y dos dos acompañantes, un colorín y una palmera ubicados en la misma acera.

También han pedido a la Jefa de Gobierno actual, la morenista Clara Brugada Molina, que intervenga para salvar a Laureano --un árbol que ha sido respetado y admirado por cinco generaciones--, y lo declare Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad, como ocurrió con Eugenio

En su publicidad por Internet, la inmobiliaria ofrece en el futuro edificio de Miguel Laurent 48, que esa es la dirección oficial, 10 departamentos de lujo, de entre 115 y 330 metros cuadrados de superficie, con dos y tres recámaras, 2.5 y 3.5 baños, y dos estacionamientos subterráneos por vivienda. Sus precios van de los siete millones 500 mil a más de 10 millones de pesos. O sea, hablamos de un negocio de 100 millones de pesos.

¿Cuánto vale Laureano? Válgame.

