Vislumbres de la India y México

India es cuna y sustento de una de las grandes civilizaciones en la historia humana. Es, además, una nación con una gran influencia en la política internacional, no sólo a nivel regional sino a escala global. La voz de sus diplomáticos siempre es escuchada con atención por la comunidad internacional. Se trata de una civilización que ha aceptado la diversidad de las culturas que la conforman y, decidió, ya como país independiente, adoptar la democracia como forma de Gobierno y como un estilo civilizatorio de convivencia. No por nada su régimen político es conocido como la democracia más grande del mundo. No olvidemos tampoco que recientemente se convirtió en el país más poblado del planeta, con todo lo que esto significa. Su pirámide demográfica muestra además que es un país poblado por gente joven y dinámica que pronto habrá de imprimir su huella en el futuro de ese gran país.

Con una de las tasas de crecimiento económico más altas y constantes, la India se ha convertido en uno de los centros de más dinamismo en el mundo entero. Hace poco su Gobierno decidió que parte de los ingresos producto de ese crecimiento se gastaran en importantes proyectos de infraestructura que fortalecerá aún más su economía.

Al ser un miembro destacado del G-20, del grupo denominado BRICS, del Movimiento de los Países No Alineados, así como de otras instituciones multilaterales, la India influye cada vez más en los asuntos más importantes de la agenda internacional.

La relación de México con la India no sólo es una entre dos países de extraordinaria gravitación económica (ambos se encuentran entre las 15 economías más prósperas sobre la faz de la tierra), sino entre dos culturas milenarias, cuyo poder suave y económico es de gran importancia en el mundo.

Junto con Brasil, México es el principal socio comercial de India en América Latina, mientras que la India se encuentra entre los diez mayores socios comerciales en todo el mundo.

A pesar de esto, la cooperación entre nuestros países tiene un gran potencial hacia el futuro. Creado en 2007, el Grupo de Alto Nivel sobre Comercio, Inversión y Cooperación Económica entre India y México sigue siendo un mecanismo privilegiado para discutir los grandes temas de la agenda bilateral. En los próximos años esperamos aumentar nuestra cooperación en sectores como el farmacéutico y de salud, el agroalimentaria, el automotriz y de autopartes, el del petróleo y gas; el de la energía solar, el de las tecnologías de la información y la producción audiovisual, así como el del turismo, la propiedad intelectual, y el financiamiento.

También necesitamos discutir la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio que eleve más aún el nivel de nuestra relación económica y comercial.

La importancia que México le otorga a la India no podía ser más clara que en la obra del gran poeta y Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz.

Sus Vislumbres de la India nos abren - a indios y mexicanos - un espacio también para pensar los Vislumbres de México. Un diálogo entre nuestras naciones puede dar paso a una visión generosa del mundo. No me queda la menor duda.

