Las mentadas de madre se han venido normalizando en nuestro ambiente político y tomó un nuevo vuelo con la llegada de Andrés López Obrador a la Presidencia de la República, más cuando su partido, con buenas y malas artes, se hizo del control de los tres poderes de la federación.

Pero antes, el 10 de mayo de 2013, recordemos, hubo una convocatoria en redes sociales para “mentar la madre más grande del mundo” al entonces Presidente Enrique Peña Nieto por la reforma eléctrica.

Años, más tarde, en diciembre de 2019, Porfirio Muñoz Ledo siendo presidente de la Cámara de Diputados en una sesión del pleno estaba molesto con los diputados y Dolores Padierna, quien fungía como vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese recinto legislativo, y soltó con audio abierto el ruidoso: “Chinguen a su madre, que manera de legislar”.

Pasaron otros años y vendría una más de las grandes mentadas de madres del anecdotario. El boquiflojo Vicente Fox en noviembre de 2023 le mentó la madre al Presidente López Obrador por el pobre desempeño de su administración ante los estragos mayúsculos del huracán Otis que, recordemos, destruyó la infraestructura turística de Acapulco y AMLO no se enganchó, sereno, dejó que se exhibiera el expresidente guanajuatense diciendo lacónicamente que su madre “era muy buena y que estaba en el cielo”.

Sin embargo, quien ha sido premiado con más mentadas de madre en la historia de México sin duda es el Senador Gerardo Fernández Noroña, al que primero un ciudadano de a pie le mentó en Estados Unidos y estuvieron a punto, ahora sí, de partirse la madre, pero, no pasó de los improperios propios de dos peleoneros.

Después fueron los trabajadores del Poder Judicial molestos en un acto de resistencia en la explanada del Monumento a la Revolución contra de la elección de jueces, magistrados y ministros corearon en repetidas ocasiones “que chingue a su madre Noroña”.

Y, más, le llovieron mentadas en redes cuando un ciudadano de a pie fue a la sede del Senado de la República a pedirle una disculpa frente a las cámaras de televisión por haberle increpado en una sala del aeropuerto de la Ciudad de México con lo que provocó un precedente para que sucediera lo propio con otros Noroñas en Tamaulipas, Sonora y Campeche.

Y la última gran mentada de madre, la tuvimos esta semana cuando Beatriz Pagés, periodista y directora de la legendaria revista Siempre en una mesa coordinada por Carlos Alazraki mentó la madre a la Presidenta Sheinbaum.

Sucedió, cuando Pagés, comentaba el drama de los niños con cáncer y sin medicinas en las instituciones de salud públicas. Recordó que la Presidenta descalificó la movilización de los padres de esos niños enfermos sólo porque estuvieron acompañados por la Diputada y exprimera dama del país Margarita Zavala, lo que llevó a Pagés a parodiar la escena y a reconocer la justeza del reclamo de ese colectivo y, por lo tanto, la llevó a decir que esa marcha pudo estar “¡acompañada por su chingada madre!”.

Ni duda cabe que la Presidenta Sheinbaum se vio insensible en el tema de estos niños con cáncer y peor, reírse, por el acompañamiento de una Diputada independientemente de quien sea, pero también es conocida la animadversión política de Pagés por la Presidenta Sheinbaum, como se manifestó en mayo de 2024, cuando una portada de la revista Siempre la mostró con una banda de esvásticas nazis y la leyenda: "No permitamos que gane". Lo que le granjeó a la periodista una sanción del TEPJF por haberse dado en el contexto de la elección presidencial.

Ahora bien, la única diferencia de esta mentada a las anteriores mentadas es que va dirigida contra la Presidenta Claudia Sheinbaum y viene de una “mujer, madre y ciudadana”, como se auto reconoció la periodista en el foro de Alazraki donde, hay que decirlo claramente, con mucha frecuencia se atiza la polarización entre mexicanos.

Pero yendo a lo que está detrás de estas mentadas de madre que corre el riesgo de convertirse en una sinfonía. El clima de polarización social y política cada vez es mayor y las mentadas de madre se escuchan por todos lados, contra tirios y troyanos, dentro de cualquier círculo social. No se diga contra los políticos. O sea, cada mentada de madre es otra mancha a ese tigre que anda suelto por el país y que no se ve, quien pueda domesticarlo.

Y es que la polarización cada vez se ve más que es un insumo de la lucha política o acaso, esta no se potenció cuando unos políticos señalaron a los demás como corruptos; cuando se nos dividió entre liberales y neoliberales; entre izquierda y derecha; chairos y fifís…

Entonces, este tipo de expresiones oníricas se han vuelto el pan de cada día en el discurso político tanto como expresión de descontento por el rendimiento de los gobiernos de distinta bandera como porque a cada uno de los mexicanos se nos ubicó en uno de los bandos por lo que pensamos, estudiamos, leemos, consumimos, vivimos y a donde viajamos.

El problema es que a un segmento de los promotores de la polarización los encontraron distantes entre el decir y el hacer (lo acabamos de ver con el tema de los viajes de algunos de los miembros de Morena que practican una suerte malinchismo turístico cuando en lugar de ir a los destinos de nuestro país y asumir los riesgos de cualquier mexicano mejor se van a Lisboa, Madrid, Ibiza, Génova, Tokio…) y eso, tiene a muchos mexicanos echando madres.

En definitiva, ahora que estamos ante un cambio de régimen con las llamadas reformas de Estado, vamos directos a batallas que ya están viviendo otros países, donde la polarización rompe la necesaria capacidad de diálogo entre quienes tienen distintas formas de hacer y pensar frente a los grandes desafíos que tiene nuestro país.