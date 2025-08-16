Ernesto Hernández Norzagaray

Las mentadas de madre

"Ahora bien, la única diferencia de esta mentada a las anteriores mentadas es que va dirigida contra la Presidenta Claudia Sheinbaum y viene de una 'mujer, madre y ciudadana', como se auto reconoció la periodista en el foro de Alazraki donde, hay que decirlo claramente, con mucha frecuencia se atiza la polarización entre mexicanos."

Ernesto Hernández Norzagaray

16/08/2025 - 12:01 am

Un grupo de personas le mientan la madre al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, esto durante un evento denominado “Mega Mentada para Alfaro” realizado en 2020. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro.

Las mentadas de madre se han venido normalizando en nuestro ambiente político y tomó un nuevo vuelo con la llegada de Andrés López Obrador a la Presidencia de la República, más cuando su partido, con buenas y malas artes, se hizo del control de los tres poderes de la federación.

Pero antes, el 10 de mayo de 2013, recordemos, hubo una convocatoria en redes sociales para “mentar la madre más grande del mundo” al entonces Presidente Enrique Peña Nieto por la reforma eléctrica.

Años, más tarde, en diciembre de 2019, Porfirio Muñoz Ledo siendo presidente de la Cámara de Diputados en una sesión del pleno estaba molesto con los diputados y Dolores Padierna, quien fungía como vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese recinto legislativo, y soltó con audio abierto el ruidoso: “Chinguen a su madre, que manera de legislar”.

Pasaron otros años y vendría una más de las grandes mentadas de madres del anecdotario. El boquiflojo Vicente Fox en noviembre de 2023 le mentó la madre al Presidente López Obrador por el pobre desempeño de su administración ante los estragos mayúsculos del huracán Otis que, recordemos, destruyó la infraestructura turística de Acapulco y AMLO no se enganchó, sereno, dejó que se exhibiera el expresidente guanajuatense diciendo lacónicamente que su madre “era muy buena y que estaba en el cielo”.

Sin embargo, quien ha sido premiado con más mentadas de madre en la historia de México sin duda es el Senador Gerardo Fernández Noroña, al que primero un ciudadano de a pie le mentó en Estados Unidos y estuvieron a punto, ahora sí, de partirse la madre, pero, no pasó de los improperios propios de dos peleoneros. 

Después fueron los trabajadores del Poder Judicial molestos en un acto de resistencia en la explanada del Monumento a la Revolución contra de la elección de jueces, magistrados y ministros corearon en repetidas ocasiones “que chingue a su madre Noroña”.

Y, más, le llovieron mentadas en redes cuando un ciudadano de a pie fue a la sede del Senado de la República a pedirle una disculpa frente a las cámaras de televisión por haberle increpado en una sala del aeropuerto de la Ciudad de México con lo que provocó un precedente para que sucediera lo propio con otros Noroñas en Tamaulipas, Sonora y Campeche.

Y la última gran mentada de madre, la tuvimos esta semana cuando Beatriz Pagés, periodista y directora de la legendaria revista Siempre en una mesa coordinada por Carlos Alazraki mentó la madre a la Presidenta Sheinbaum.

Sucedió, cuando Pagés, comentaba el drama de los niños con cáncer y sin medicinas en las instituciones de salud públicas. Recordó que la Presidenta descalificó la movilización de los padres de esos niños enfermos sólo porque estuvieron acompañados por la Diputada y exprimera dama del país Margarita Zavala, lo que llevó a Pagés a parodiar la escena y a reconocer la justeza del reclamo de ese colectivo y, por lo tanto, la llevó a decir que esa marcha pudo estar “¡acompañada por su chingada madre!”.

Ni duda cabe que la Presidenta Sheinbaum se vio insensible en el tema de estos niños con cáncer y peor, reírse, por el acompañamiento de una Diputada independientemente de quien sea, pero también es conocida la animadversión política de Pagés por la Presidenta Sheinbaum, como se manifestó en mayo de 2024, cuando una portada de la revista Siempre la mostró con una banda de esvásticas nazis y la leyenda: "No permitamos que gane". Lo que le granjeó a la periodista una sanción del TEPJF por haberse dado en el contexto de la elección presidencial.

Ahora bien, la única diferencia de esta mentada a las anteriores mentadas es que va dirigida contra la Presidenta Claudia Sheinbaum y viene de una “mujer, madre y ciudadana”, como se auto reconoció la periodista en el foro de Alazraki donde, hay que decirlo claramente, con mucha frecuencia se atiza la polarización entre mexicanos. 

Pero yendo a lo que está detrás de estas mentadas de madre que corre el riesgo de convertirse en una sinfonía. El clima de polarización social y política cada vez es mayor y las mentadas de madre se escuchan por todos lados, contra tirios y troyanos, dentro de cualquier círculo social. No se diga contra los políticos. O sea, cada mentada de madre es otra mancha a ese tigre que anda suelto por el país y que no se ve, quien pueda domesticarlo.

Y es que la polarización cada vez se ve más que es un insumo de la lucha política o acaso, esta no se potenció cuando unos políticos señalaron a los demás como corruptos; cuando se nos dividió entre liberales y neoliberales; entre izquierda y derecha; chairos y fifís…    

Entonces, este tipo de expresiones oníricas se han vuelto el pan de cada día en el discurso político tanto como expresión de descontento por el rendimiento de los gobiernos de distinta bandera como porque a cada uno de los mexicanos se nos ubicó en uno de los bandos por lo que pensamos, estudiamos, leemos, consumimos, vivimos y a donde viajamos.

El problema es que a un segmento de los promotores de la polarización los encontraron distantes entre el decir y el hacer (lo acabamos de ver con el tema de los viajes de algunos de los miembros de Morena que practican una suerte malinchismo turístico cuando en lugar de ir a los destinos de nuestro país y asumir los riesgos de cualquier mexicano mejor se van a Lisboa, Madrid, Ibiza, Génova, Tokio…) y eso, tiene a muchos mexicanos echando madres.

En definitiva, ahora que estamos ante un cambio de régimen con las llamadas reformas de Estado, vamos directos a batallas que ya están viviendo otros países, donde la polarización rompe la necesaria capacidad de diálogo entre quienes tienen distintas formas de hacer y pensar frente a los grandes desafíos que tiene nuestro país.

Ernesto Hernández Norzagaray

Ernesto Hernández Norzagaray

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

De qué nos morimos en México

"La enfermedad cardíaca se mantiene como la principal causa de muerte en México, con 192 mil 563...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las mentadas de madre

"Ahora bien, la única diferencia de esta mentada a las anteriores mentadas es que va dirigida contra...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Mexicanos al grito de guerra

"La frase de Trump –o la calumnia, mejor dicho--, de que "México hace lo que le decimos...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
1

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
2

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

3

Trenes, narco, migrantes, energía. Integración. México y Guatemala planean en grande

Reunión de Trump y Putin termina sin acuerdo sobre Ucrania
4

No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

Trump ordena despliegue de cuatro mil marinos en aguas de América Latina y el Caribe
5

Trump embarca a 4 mil marines. Van "contra el narco" en los mares de AL y el Caribe

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
6

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

La FGJ-Edomex detiene a German "N", empresario que golpeó a hombre en club de pádel.
7

Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
8

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

En México, los indígenas y los afrodescendientes son los más pobres. Ambas poblaciones registran promedios superiores a la media nacional (29.6%), según Inegi.
9

DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

El Magistrado Reyes Rodríguez propone anular elección de ministros por acordeones.
10

Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
11

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

¿De qué nos morimos en México?
12

De qué nos morimos en México

La Conavi puso en marcha el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
13

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo es el registro? ¿Qué documentos necesitas?

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz.
14

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
15

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En México, los indígenas y los afrodescendientes son los más pobres. Ambas poblaciones registran promedios superiores a la media nacional (29.6%), según Inegi.
1

DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

Deportistas que representan a México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llegaron a la marca de 50 medallas ganadas de oro, plata y bronce.
2

México llega a 50 medallas ganadas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

3

La Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al CJNG

La Semar desmanteló un laboratorio clandestino en Nayarit y aseguró más de 12.8 toneladas de metanfetamina, con un valor de más de 3 mil millones de pesos.
4

La Semar desmantela narcolaboratorio en Nayarit; decomisa 12.8 toneladas de droga

Trump ordena despliegue de cuatro mil marinos en aguas de América Latina y el Caribe
5

Trump embarca a 4 mil marines. Van "contra el narco" en los mares de AL y el Caribe

Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía de investigación y que ha sido colaborador de Omar García Harfuch, es el nuevo titular de la UIF.
6

#PuntosYComas ¬ La UIF, con policía al frente, debe justificar sus amplias facultades

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
7

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) anunció que México y EU firmaron un acuerdo para controlar al gusano barrenador del ganado.
8

México y EU firman acuerdo para controlar la plaga de gusano barrenador en el ganado

La CBP de Estados Unidos incautó 389 kilogramos de metanfetamina que fue traficada oculta en un tráiler cargado con rosas a través de la frontera con México.
9

EU decomisa casi 400 kilos de metanfetamina oculta entre rosas en frontera con México

Reunión de Trump y Putin termina sin acuerdo sobre Ucrania
10

No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

El Magistrado Reyes Rodríguez propone anular elección de ministros por acordeones.
11

Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
12

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza