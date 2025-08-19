El historiador, viajero, corresponsal y ensayista neoyorquino, Robert D. Kaplan, nos ha venido advirtiendo, en varias de sus obras, sobre lo que él llama "el regreso de la geografía". Diríamos también que se trata del retorno de la geopolítica. Su argumento es que después del consenso liberal de finales del siglo XX y principios del XXI, las disputas por razones de territorio comenzarán a ser más determinantes en la agenda global y en la de cada uno de los países en sus relaciones internacionales.

En México más nos vale atender la sugerente idea de Kaplan si no queremos quedar al margen de la nueva configuración mundial.

Uno de los casos más patentes es el del reciente anuncio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) - un mecanismo bilateral para administrar las aguas de los ríos que navegan por ambas naciones - de que en 2026 se aplicará, de nueva cuenta, una reducción de la cuota de agua que recibe México del Río Colorado. El problema mayor será para el estado de Baja California, que recibe del río mencionado, el 62 por ciento del agua que se utiliza en la entidad. Esto significa que el estado recibirá 10 por ciento menos el próximo año de lo establecido en el Tratado de Aguas Internacionales signado por México y Estados Unidos en 1944.

No es la primera vez que Estados Unidos aplica importantes recortes. De hecho, desde al menos el 2020, este ha sido el caso. No obstante, la caída entre el 2024 y 2025 fue históricamente pronunciada, lo cual es ciertamente muy preocupante.

Al tiempo que la parte estadounidense hizo este anuncio, se reveló que la Subsecretaria Adjunta del Departamento de Estado, Katherine Dueholm, así como el Departamento de Agricultura no cejará en lograr que México compense el déficit de suministro de agua del Río Bravo a Estados Unidos de acuerdo al Tratado de 1944.

Hay que entender el contexto político en el que esto está sucediendo.

El arribo de Trump al poder ha significado que Washington ya no negociará con otros países a partir de una visión de interés común, sino teniendo en cuenta únicamente su propio interés nacional.

Este cambio, que no es exagerado llamar "copernicano”, afectará las relaciones internacionales a nivel global. Aunque esto podría cambiar dependiendo lo que sucede en las elecciones intermedias en la Unión Americana a celebrarse en 2026 y, sobre todo, en las elecciones presidenciales del 2028, lo más seguro es que durante los próximos dos años todas las naciones del mundo deban realizar cambios importantes en su visión de las relaciones bilaterales y multilaterales con Estados Unidos.

Es razonable preguntarse si ese ejercicio ya fue realizado por el Gobierno mexicano. Si aún no lo han hecho, urgiría que lo hagan pronto. No hacerlo de manera apropiada puede afectar a millones de mexicanos en su bienestar. Por ahora una enorme espada de Damocles flota sobre las cabezas de muchos bajacalifornianos que podrían sufrir por la pérdida de acceso al agua. Podría tratarse de una tragedia.

Contra lo que señaló en su momento el antecesor de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República, de que la mejor política exterior era la política interior, hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra relación con Estados Unidos.