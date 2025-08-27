Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

"Con las cartas correctas respaldadas por la legitimidad de un Gobierno que sacó de la pobreza a millones, cualquier reforma fiscal progresiva sería una conquista popular y un caso de transformismo por excelencia".

Mario Campa

27/08/2025 - 12:05 am

https://youtu.be/LmRs5BTAwz4

El debate sobre la urgencia (o no) de una reforma fiscal en México renació de las cenizas volcánicas. El hundimiento de la pobreza fue responsable, para bien. Samuel Freije-Rodríguez, economista líder para América Latina del Banco Mundial, y Oxfam México sugieren recaudar más y mejor para blindar y profundizar lo avanzado. Pero quien capturó mayor atención fue Ricardo Monreal: “[Sheinbaum] Tiene presiones en el gasto público, porque surgen nuevas exigencias, surgen nuevas demandas”, declaró el Diputado. Más allá del emisario, que en poco ayuda a la causa con su carga reputacional y en mucho contribuiría con acciones legislativas, la discusión se revitaliza. Aunque la Presidenta descartó nuevos impuestos para el ejercicio fiscal 2026, adelantó también que “todo es debatible”. Con esa luz amarilla, vale la pena retomar el hilo.

Una reforma fiscal en big bang gatilla las más acaloradas discusiones. Cuando Marx y Engels escribieron que “la reforma de los impuestos es el caballo de batalla de todo burgués radical” tenían en mente un recorte impositivo. En clave histórica, los tributos británicos cambiaron el mundo cuando cebaron el motín del té de 1773 en Boston y atizaron el movimiento independentista estadounidense. En carga bíblica, Jesucristo ordenó a sus discípulos “denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” para contentar la recaudación romana. En general, los impuestos movilizan al pueblo cuando éste olfatea deslegitimidad.

Los impuestos son impopulares cuando los gobernantes alardean de impericia. Escribió Maquiavelo en sus Discursos sobre la primera mitad de Tito Livio (2015) que “una república o príncipe debe aparentar que hace liberalmente aquello a que lo obliga la necesidad”. El florentino retomó un pasaje en Livio del año 405 a.C., cuando el Senado romano deliberó un estipendio para el servicio militar, desmoralizado durante una guerra agotadora. Para contentar a la plebe, los legisladores fingieron que la adversidad no era el móvil legislativo, sino la pura gracia del poder. Para acallar las protestas de los tribunos, los senadores dieron un golpe al tablero de la popularidad equivalente al encuadre contemporáneo Tax the rich: “Los mayores y más pesados [impuestos] recayeron sobre la nobleza, que fue la primera en pagarlos”, relató Livio. Desde entonces, la progresividad tributaria funge como anestesiador de masas.

Las finanzas públicas suelen ser camisas de fuerza para los gobiernos que impugnan la parsimonia. Los presidentes priistas lo saben mejor. Lo supo Echeverría cuando la deslegitimidad frenó su plan de reforma fiscal y gatilló tarifazos con sobreendeudamiento ante el FMI, que impuso en 1977 un ajuste de austeridad; lo palpó José López Portillo cuando nacionalizó la banca para frenar una fuga de capitales y provocó una nueva intervención del FMI que ató a De la Madrid, y lo padeció Salinas cuando su castillo de naipes colapsó al primer soplido. En cada puesta en escena intersexenal, los presidentes se turnaban ser el nuevo Ícaro, personaje mitológico que desoyó advertencias y voló tan cerca del sol hasta quemar sus alas de cera y precipitarse al mar. Como lo aprendió el PRI a las malas, sin salud hacendaria las tragedias griegas renuevan temporada.

López Obrador, sin bono petrolero, practicó como estrategia fiscal lo que el futbol americano conoce como “mover las cadenas”: avanzar pulgadas para renovar ofensiva. Magnates como Salinas Pliego cedieron las primeras yardas. Los Grandes Contribuyentes, quienes aportan el 52 por ciento de los impuestos, pagaron 285 por ciento real más en el año 2024 frente al 2018, lo cual de facto mejoró la progresividad. No obstante, hacia delante queda un margen acotado por las reglas hacendarias, las calificadoras y el cúmulo de urgencias sociales. Ciertamente, un avemaría (hail mary) o pase largo desesperado tendría poca rentabilidad política con un marcador favorable, pero la cautela excesiva puede dar vida al rival cuando eventos inesperados como una guerra comercial cambian las condiciones de juego.

En décadas recientes, todo el arco político ha optado por el gradualismo antes que un big bang. Consecuentemente, los rezagos tributarios se acumulan. Una tasa marginal máxima de ISR (35 por ciento) por debajo del promedio de la OCDE, el paupérrimo cobro del predial y la ausencia de gravámenes a la riqueza han tenido como efecto doble una baja recaudación y una exigua progresividad. De vencer la inercia, hundir más la pobreza y la desigualdad se dificultaría: el salario mínimo tendría beneficios decrecientes al aproximarse al salario medio, mientras la deuda y los programas sociales quedarían condicionados por la realidad hacendaria.

Así como sin maíz no hay país, sin impuestos no hay presupuestos. La segunda Presidencia de Morena enfrenta un acotado espacio fiscal como condición de posibilidad a una profundización de derechos y la erradicación de la pobreza extrema. La austeridad republicana, cuya gemela perversa es la austeridad regresiva impuesta por la troika o la ensayada por Milei, dio jugosos frutos antes, aunque obsequiará improbables milagros después.

Por economía política, el error de partida a evitar es el de la proporcionalidad. En un país donde, a pesar de los notables avances, el 29.6 por ciento aún padece pobreza, cualquier reforma fiscal debe exigir más a los ricos para dar oxígeno a los desfavorecidos. No solamente está en juego la justicia social, deseable en solitario, sino también el vigor de un mercado doméstico que mitigue los caprichos del vecino.

Con las cartas correctas respaldadas por la legitimidad de un Gobierno que sacó de la pobreza a millones, cualquier reforma fiscal progresiva sería una conquista popular y un caso de transformismo por excelencia. En cambio, de prevalecer la táctica gradual —el reformismo—, un salto de pértiga sería condición necesaria para alcanzar un tercer piso de transformación que no sea una mera fachada.

Mario Campa

Mario Campa

Mario A. Campa Molina es economista político e industrial, graduado del MPA de la Universidad de Columbia (2013-2015). Colabora como columnista y panelista en diversos medios y es editor contribuyente en español de la revista de ideas Phenomenal World, del Jain Family Institute (NY). Tiene experiencia laboral en el sector financiero, energético, público y académico.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Piña se dice víctima de “asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión”

24 familias son desalojadas de un edificio en la Roma Norte en CdMx.
2

CdMx: 24 familias denuncian desalojo violento e ilegal en un edificio de Roma Norte

3

El MENSAJE COMPLETO de “El Mayo” revela a detalle la operación del Cártel de Sinaloa

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.
4

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

5

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
6

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

Sujeto dispara a una mujer extranjera durante asalto; responsables huyen al metro.
7

Mujer extranjera es herida de bala en asalto afuera de su hotel en el centro de CdMx

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
8

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

Policía que mató a motociclista en la Venustiano Carranza es vinculado a proceso.
9

Policía que disparó a joven en la CdMx es vinculado a proceso; compañero queda libre

10

Trump alista batalla legal con Lisa Cook, gobernadora de la FED a la que despidió

Toma de protesta en Venezuela.
11

Venezuela anuncia patrullaje con buques y tras despliegue militar de EU en el Caribe

Estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato que iniciarán sus estudios en el ciclo escolar 2025-2026 deben registrarse para recibir la Beca Benito Juárez.
12

Beca Benito Juárez: ¿Cómo pedir apoyo para estudiantes de nuevo ingreso a la prepa?

El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su lugar de trabajo en Mexicali para conducir su programa junto al también periodista Eduardo Villalugo, Ciudad Capital.
13

El periodista Jorge Heras, de Ciudad Capital, es golpeado y amenazado en Mexicali

14

Rusia denuncia que Ucrania y "patrocinadores europeos" quieren anular acuerdos con EU

integrantes tribunal de disciplina
15

#PuntosYComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial se alista para iniciar funciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
1

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

2

Trump alista batalla legal con Lisa Cook, gobernadora de la FED a la que despidió

Sujeto dispara a una mujer extranjera durante asalto; responsables huyen al metro.
3

Mujer extranjera es herida de bala en asalto afuera de su hotel en el centro de CdMx

4

TEPJF avala elección del Tribunal de Disciplina Judicial: "acordeones no influyeron"

24 familias son desalojadas de un edificio en la Roma Norte en CdMx.
5

CdMx: 24 familias denuncian desalojo violento e ilegal en un edificio de Roma Norte

integrantes tribunal de disciplina
6

#PuntosYComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial se alista para iniciar funciones

El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su lugar de trabajo en Mexicali para conducir su programa junto al también periodista Eduardo Villalugo, Ciudad Capital.
7

El periodista Jorge Heras, de Ciudad Capital, es golpeado y amenazado en Mexicali

8

El MENSAJE COMPLETO de “El Mayo” revela a detalle la operación del Cártel de Sinaloa

Toma de protesta en Venezuela.
9

Venezuela anuncia patrullaje con buques y tras despliegue militar de EU en el Caribe

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum.
10

Jessica Chastain, ganadora del Óscar, se declara admiradora de Claudia Sheinbaum

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
11

"Esta en mi declaración, la pagó a crédito", dice Noroña sobre su casa en Tepoztlán

12

Rusia denuncia que Ucrania y "patrocinadores europeos" quieren anular acuerdos con EU