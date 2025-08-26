Pemex y Silicon Valley

El descubrimiento del crédito en la historia del dinero fue uno de los momentos estelares que cambiaron para siempre la manera en que vivimos. Como lo dice el historiador escocés Nial Ferguson en su libro El Ascenso del Dinero, el crecimiento económico de la era moderna no habría sido posible sin la revolución financiera que comenzó en el renacimiento, primero en la zona mediterránea y luego en el Norte de Europa.

Desde entonces las empresas pudieron apalancarse para aumentar sus inversiones y poder arriesgar su capital en proyectos innovadores. Por ello elevar la copa para pedir tres brindis por el crédito es apenas justo.

El problema que también se generó, sin embargo, fue el que podríamos llamar de sobre-apalancamiento. Empresas - sobre todo públicas - comenzaron a utilizar el crédito no como un recurso entre muchos para crecer, sino como única estrategia para mantenerse a flote. Todo esto es parte de lo que explica las recurrentes crisis económicas y financieras que ha sufrido la humanidad desde el renacimiento.

Esto nos lleva a hablar de Pemex. Lo primero que hay que decir es que la empresa mexicana es la de mayor endeudamiento en todo el mundo. El carácter extraordinario de esta afirmación no debería pasarse por alto cada vez que se habla del tema.

El problema hoy es que Pemex no ha podido pagar contratos a muchas empresas que la proveen de bienes y servicios. Y no son pocas. Más bien lo contrario es lo cierto: se trata de un ecosistema de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy enfrentan problemas financieros que afectan a muchas familias mexicanas. Hay que decirlo con todas sus letras: una empresa bien administrada jamás hubiera dejado que la situación llegará a tal grado de deterioro.

Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no sin antes pasar por un proceso administrativo que incremente su eficiencia. En vez de eso la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República informó que llevará a cabo una emisión de deuda en los mercados financieros internacionales por hasta 10 mil millones de dólares, con la intención de fortalecer las finanzas de Pemex. Aunque parece una cifra gigantesca - y la es- ella no es suficiente para cubrir el pasivo acumulado ni los adeudos con proveedores de la empresa petrolera.

Quizás es hora de repensar cómo vamos a repartir las oportunidades económicas. Me pregunto si no sería más razonable y racional utilizar recursos financieros para promover a los emprendedores mexicanos en lugar de subsidiar derroches de empresas públicas mal administradas.

Los modelos de desarrollo que han probado ser más eficientes son los que fomentan la iniciativa de innovadores, emprendedores, así como pequeñas y medianas empresas. Ahí está el caso de Silicon Valley, que deberíamos estudiar mejor. Fue en los garajes de gente como Steve Jobs donde se sentaron las bases de las empresas que están cambiando el mundo y no en oficinas suntuosas en torres de Pemex.