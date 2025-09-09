DATOS ¬ Claudia pide 466,674 millones para “Sociedad de Cuidados”. ¿Qué es, para qué?

La creación de una Sociedad de Cuidados es una acción de justicia para el tiempo y actividades de las mujeres. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, las mujeres dedicaron en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, mientras que los hombres,18.2 horas: la brecha fue de 21.5 horas.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El primer Paquete Presupuestal del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum contempla recursos para la Consolidación de una Sociedad de Cuidados, atendiendo un reclamo antiguo de colectivos feministas y de mujeres en general que abogan porque el Estado asuma tareas de cuidado que históricamente han sido asignadas a las mujeres sólo por un rol de género.

El Proyecto de Presupuesto plantea la creación del Anexo Transversal 31 que tendrá el fin de avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. El Gobierno de México solicitará un monto de 466 mil 674 millones de pesos para dicho fin.

Incluye 49 programas presupuestarios de 18 ramos, que estarían destinados a modificar la organización social del cuidado en México y a “contribuir en la garantía del acceso efectivo al cuidado de infancias, personas mayores con diversos niveles de autonomía y apoyos para personas con discapacidad, así como al reconocimiento de derechos de las personas cuidadoras”. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 75 por ciento de las personas que trabajan en cuidados son mujeres.

Pero además de las personas que reportan trabajo de cuidados, estas actividades han sido asignadas a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres independientemente de su edad, desde la infancia una mujer puede empezar a cuidar a los hermanos, a los padres, a los adultos mayores.

Esta dinámica ha tenido como consecuencia que muchas mujeres no puedan acceder a un empleo formal, ya que deben atender el trabajo en los hogares. Para muchas de ellas, la informalidad ha sido una opción pero conlleva no tener acceso a la seguridad social y demás prestaciones de ley.

Hay generado también que muchas mujeres en edad productiva que deciden ser madres no pueden reincorporarse a sus trabajos para atener a los hijos o adultas mayores que tienen que hacerse cargo de nietos o familiares enfermos a pesar de ellas también tener dolencias.

Este Anexo Transversal, puede leerse en la exposición de motivos, buscará reconocer la importancia de los cuidados como un trabajo, un derecho y un bien público; reducir el tiempo que dedican las familias al trabajo de cuidados; redistribuir los cuidados para garantizar una participación más justa y equitativa de los hombres; ampliar la cobertura de los servicios de cuidados; reducir las barreras al acceso a los programas y servicios de cuidados, y garantizar la pertinencia de los servicios de cuidados.

Implicará también proyectos de inversión para ampliar la capacidad instalada para la prestación de servicios de cuidados como la construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil; programas de transferencias monetarias; prestación de servicios de cuidados y otros proyectos que contribuyen a reducir barreras económicas y físicas a los servicios de cuidados.

En su carta de exposición de motivos, la Presidenta Claudia Sheinbaum establece que la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, impulsará la autonomía de las mujeres y fortalecerá su participación plena en todos los ámbitos de su vida, “asegurando que sus derechos sean respetados y promovidos en todos los espacios donde se desarrollen”.

Se trata de una acción de justicia para el tiempo y actividades de las mujeres. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del INEGI, las mujeres dedicaron en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, mientras que los hombres,18.2 horas: la brecha fue de 21.5 horas.

Esta brecha de género es aún más amplia para hablantes de lengua indígena (27.3 horas) y para quienes residen en localidades con menos de 10 mil habitantes (26.4 horas).

Las mujeres dedicaron, en promedio, 9.4 horas más a la semana que los hombres al cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años y 5.3 horas más en cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la creación de este Anexo es una medida que busca hacer efectivo el derecho al cuidado y que, adicionalmente, contribuye a cerrar brechas de ingreso, sociales y de género.

"Reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar las tareas de cuidados —que recaen de forma desproporcionada en las mujeres— significa avanzar hacia un país más igualitario y justo".

El Paquete Económico cita cifras del INEGI sobre el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados que ascendió a 8.4 billones de pesos en 2023, equivalente al 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La carga desigual limita directamente la participación laboral femenina, que en 2025 fue de 45.6 por ciento, muy por debajo del 74.9 por ciento de los hombres.

"Continuar con la construcción de un sistema de cuidados robusto permitirá liberar tiempo y generar oportunidades laborales para millones de mujeres. Si todas aquellas fuera de la fuerza laboral, pero con interés de trabajar de forma remunerada y que hoy dedican su tiempo exclusivamente al cuidado no remunerado lograran incorporarse al mercado laboral, el empleo femenino podría aumentar en 2.6 millones de personas. Si además este sistema demuestra las ventajas de autonomía para las mujeres y provee las condiciones adecuadas de apoyo y corresponsabilidad, la cifra podría ascender en 18.2 millones de mujeres más que, actualmente, se encuentran fuera de la fuerza laboral y no disponibles", agrega Hacienda.