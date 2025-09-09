DATOS ¬ El Presupuesto 2026 pide incentivos fiscales para organizadores del Mundial

Arturo Daen

09/09/2025 - 4:16 pm

La propuesta de Ley Ingresos no detalla qué empresas son las que tendrán el beneficio, sólo se propone un artículo transitorio para que el SAT se encargue de identificarlas.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).–En el paquete económico para 2026, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum propone “liberar de cargas tributarias y administrativas” a las empresas y personas físicas que participen en la “organización, desarrollo y realización” de actividades vinculadas con el Mundial de Futbol, que tendrá en junio partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“En 2026, México será una de las sedes que albergará uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional denominado Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual constituye una ocasión histórica para detonar beneficios económicos, turísticos y sociales, proyectando a nuestro país en el ámbito internacional acorde al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a la visión de largo plazo del Plan México”, dice al respecto la propuesta de Ley de Ingresos.

“En ese sentido y en cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la Garantía y Declaración Gubernamental suscrita con la FIFA en 2018, se propone a esa Soberanía liberar de cargas tributarias y administrativas a las personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas con dicha competencia”, agrega. 

No se detallan nombres de empresas a las que se les perdonarían impuestos por estar involucradas en la organización del Mundial. Tampoco se aclara si se consideraría a las televisoras y medios de comunicación que transmitan los partidos.

Sólo se menciona que para aplicar esa medida será necesario incluir un artículo transitorio, para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda “identificar y clasificar” a los beneficiarios de la medida, así como precisar los alcances y condiciones en que se tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales derivadas de las actividades vinculadas con la competencia relativas al pago, retención, recaudación y entero”.

Apenas el pasado 28 de agosto la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para dialogar sobre los preparativos del torneo internacional, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca”, publicó la Presidenta en su cuenta de X.

En los Criterios Generales de Política Económica para el próximo año se menciona que  en 2026 “se anticipa un impulso adicional en los servicios culturales, deportivos y turísticos, así como en la preparación de alimentos, en el marco del Mundial de Futbol, evento que generará una derrama económica significativa hacia las empresas nacionales”.

Aunque, por otro lado, las tres ciudades mexicanas que fueron elegidas como sede han tenido que realizar un gasto adicional en obras. El Gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, asignó al menos seis mil millones de pesos en trabajos de infraestructura, agua, seguridad, movilidad e iluminación de avenidas.

Algunas obras para el Mundial han generado críticas por parte de la población. Es el caso de los habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa, que alertaron sobre el riesgo de enfrentar más escasez de agua y daños ambientales con los proyectos anunciados por el Gobierno de la Ciudad de México para recibir la Copa del Mundo 2026, y la remodelación del Estadio Azteca.

La organización El Poder del Consumidor, en tanto, señaló que empresas que ofertan productos dañinos para la salud se encuentran entre las patrocinadoras de la Copa Mundial de Futbol 2026. Entre estas empresas están refresqueras, y justo el paquete económico para el próximo año considera aumentar el impuesto en la compra de bebidas azucaradas, para reducir su consumo y prevenir daños a la salud pública.

Para el consumo de bebidas saborizadas, se plantea incrementar la cuota del impuesto IEPS a 3.0818 pesos por litro de producto, “incluyendo aquellas que contienen cualquier tipo de azúcares no calóricos”.

