Sheinbaum recibe a Gianni Infantino y confirma sedes del Mundial 2026 en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para hablar sobre el Mundial 2026 y los preparativos en México.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves al presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, a fin de conversar sobre los preparativos de la Copa Mundial de Futbol 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal destacó que México vivirá un acontecimiento de gran relevancia al ser sede de la inauguración el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, debido a que colocará nuevamente al país en la mira internacional.

"Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca", escribió la mandataria en sus redes sociales junto a una serie de imágenes que muestran la Copa del Mundo y el boleto número uno del partido inaugural en el Coloso de Santa Úrsula.

Asimismo, confirmó que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes del torneo con la realización de 13 partidos de esta fiesta deportiva, lo que consolidará al país como un actor central en la organización del campeonato.

Por su parte, el presidente de la FIFA reconoció el papel histórico que México ha tenido en la organización de Copas del Mundo, ya que será la primera Nación en albergar tres ediciones, después de haber sido anfitrión en 1970 y 1986. Con ello, Infantino aseguró que el torneo de 2026 será el más grande en la historia del futbol, con 48 selecciones participantes y más de 100 partidos programados en los tres países.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado una inversión histórica de más de seis mil millones de pesos en obras de infraestructura, agua, seguridad y movilidad. Esto incluye la iluminación de las principales avenidas como 48 kilómetros en el Centro Histórico, ciclovías como la Gran Tenochtitlán y el fortalecimiento de la electromovilidad con más líneas y más trenes.

El espíritu mundialista se extenderá más allá de los estadios, con eventos de celebración programados en toda la ciudad. Por ejemplo, más de 40 edificios emblemáticos de la Ciudad de México, incluyendo el Zócalo, Bellas Artes, la Rueda de la Fortuna y el Ángel de la Independencia, se iluminarán de verde para conmemorar esta cuenta regresiva.

Además, se organizarán 16 festivales futboleros gratuitos en cada Alcaldía para que la población disfrute de los 104 partidos, y el FIFA Fan Festival en el Zócalo, que también expondrá la raíz cultural a través del "Juego Eterno", dedicado al juego de pelota ancestral.