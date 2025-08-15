La FIFA abre venta de boletos para el Mundial 2026 en México: ¿Cuánto cuestan?

Los paquetes de la FIFA ofrecerán experiencias premium en las sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ya abrió la venta de los primeros boletos para que no te la pierdas.

En esta primera etapa, se liberaron exclusivos paquetes Hospitality, con los cuales podrás disfrutar con comodidad y lujo el ansiado torneo deportivo.

En esta edición, el Estadio Azteca dará inicio a la Copa del Mundo el 11 de junio de 2026 y se convertirá en el primer inmueble en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Los paquetes de la FIFA ofrecerán experiencias premium en las sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El mundial se celebrará del jueves 11 de junio de 2026 al domingo 19 de julio de 2026 y por primera vez tres países tendrán su sede: Estados Unidos, México y Canadá.

Los costos van desde los 34 mil 700 hasta los 129 mil 800 pesos por persona, dependiendo de la ciudad, la ubicación en el estadio y la fase del torneo.

Pitchside Lounge

Este paquete consiste en un asiento en una ubicación junto a la línea de banda, servicio de bebidas premium, platillos gourmet, entretenimiento de alto nivel, estacionamiento, el cual estará sujeto a disponibilidad, y obsequios exclusivos.

En Monterrey, el 14 junio, el paquete costará 87 mil 500 pesos; 85 mil 500 pesos el 24 de junio y 102 mil 600 pesos el 29 de junio.

Por otro lado, en Guadalajara, el 23 junio, esta experiencia tendrá un precio de 77 mil 450 pesos y el 26 junio costará 91 mil 500 pesos.

Paquete VIP

Este paquete incluye asientos elevados laterales; atención antes, durante y después del juego; alta cocina; entretenimiento; estacionamiento, aunque está sujeto a disponibilidad; y regalos especiales. Los costos varían desde los 76 mil pesos a los 129 mil pesos y son:

Guadalajara, el 11 junio: 76 mil 450 pesos.

Ciudad de México, el 17 junio: 108 mil 600 pesos.

Monterrey, el 20 junio: 76 mil 450 pesos.

Guadalajara, el 23 junio: 64 mil 400 pesos.

Monterrey, el 24 junio: 73 mil 450 pesos.

Monterrey, el 29 junio: 89 mil 550 pesos.

Ciudad de México, el 30 junio 129 mil 800 pesos.

Paquete Trophy Lounge

Este paquete es para Guadalajara e incluye asientos preferentes en laterales, menú de autor, bebidas, experiencias especiales, estacionamiento, también sujeto a disponibilidad, y un recuerdo conmemorativo. Para el 23 junio, el precio individual es de 56 mil 350 pesos y para el 26 junio, tendrá un costo 72 mil 450 pesos.

Champions Club

El paquete incluye asientos cercanos a las áreas de hospitalidad, bebidas selectas, propuesta gastronómica internacional, regalo conmemorativo, pero no incluye estacionamiento.

Para la fecha del 17 junio, en la Ciudad de México, el precio es de 73 mil 400 pesos. El paquete subirá a 78 mil 500 pesos para el 30 de junio.

En Monterrey, el 24 junio, el precio será de 55 mil 350 pesos. El 29 junio aumenta a 77 mil 450 pesos.

Paquete FIFA Pavillion

Este tiene asientos preferentes, comida callejera gourmet, bebidas, entretenimiento y regalo conmemorativo, sin estacionamiento. Los precios serán de:

Guadalajara (11 junio) 35 mil 700 pesos.

Monterrey (14 junio) 35 mil 700 pesos.

Monterrey (20 junio) 35 mil 700 pesos.

Monterrey (24 junio) 34 mil 700 pesos.

Monterrey (29 junio) 55 mil 350 pesos.

Estos paquetes están diseñados para quienes buscan vivir el Mundial 2026 con lujo y comodidad, combinando el mejor futbol del planeta con experiencias gastronómicas y de entretenimiento únicas.