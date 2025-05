El Estadio Azteca y un club de golf abusan de concesiones de agua en la reseca CdMx

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– La Conagua dio en los 90 una concesión “para uso agrícola” al Club de Golf Bosques, un sitio residencial ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa, una zona de la Ciudad de México donde contrastan los altos edificios ejecutivos de Santa Fe con colonias populares que padecen tandeo.

De igual forma, desde 2019, como muestra el REPDA, el Estadio Azteca (Televisa) tiene una concesión rumbo al Mundial 2026, a la par de que los pueblos originarios aledaños registran escasez de agua y llevan cuatro años exigiendo que se cancele.

Desde finales de 2024, la Contraloría Ciudadana del Valle de México envío a las oficinas centrales de Conagua estas y otras anomalías en las concesiones, sin que hasta el momento haya una respuesta.

El registro de datos de Conagua muestra que el título de concesión del Club de Golf Bosques (13DFE100012/26AGDA16) se dio por el Organismo de Cuencas del Valle de México el 6 de noviembre de 1995, ya bajo la Ley Nacional de Aguas salinista que ha permitido hasta la fecha el acaparamiento en áreas con baja disponibilidad del agua.

La concesión para este club de golf es de 365 mil 040 m3/año de agua “superficial”, la cual es para consumo humano. Además, está registrado para “uso agrícola” –el cual no paga derechos de uso– pese a ser un club de golf residencial, como se describe en su página web.

Mientras tanto, la Alcaldía Cuajimalpa recibe casi a diario reportes de habitantes por falta de agua.

A inicios de mayo, vecinos reportaron una fuga en la calle Pastores, en la colonia La Navidad, la cual dejó sin agua a cientos de habitantes de colonias como La Navidad y San José de los Cedros, a unos 2.5 kilómetros del club de golf Bosques.

“Se pasan de listos, desde ayer (domingo 4 de mayo) no hay agua en la colonia San José de los Cedros. Calles afectadas: Alcanfores, Naranjo, Oyamel, El Olivo, entre otras. Desde ayer ni hay agua y no mandan mínimo pipas de agua a las calles afectadas. Pónganse a trabajar”, escribió una usuaria de Facebook.

La Contraloría ciudadana del Valle de México identificó esta anomalía y asegura que utiliza agua de calidad potable en vez de agua tratada para mantener verdes los campos de golf, un deporte asociado a la élite política y empresarial.

El Club de Golf Bosques está afiliado a la Asociación de Golf de Valle de México, la cual a su vez pertenece a la Federación Mexicana de Golf. En 2022, Jesús Topete, Secretario y Comité de Responsabilidad Social de la Federación, dijo a SinEmbargo que sus clubs utilizan agua residual tratada.

“La Federación lo que ha intentado es informarse y poner el tema en la mesa para que los presidentes y, sobre todo los intendentes de campo, sean muy cuidadosos con sus sistemas de riego, válvulas, aspersores y que se utilice sólo el agua que el campo requiere", aseveró.

SinEmbargo buscó el comentario del Club de Golf Bosques sin obtener respuesta al cierre de edición.

La activista Elena Burns también enlistó la concesión a Televisa como parte de las anomalías detectadas por la Contraloría ciudadana en el otorgamiento de concesiones en la sobrexplotada cuenca del Valle de México.

“Lo que encontramos fueron inmobiliarias con concesiones de uso agrícola, entonces no pagan derechos. El proyecto Bosque Real, en Huixquilucan, tiene grandes concesiones que no ha utilizado y que deben de ser retiradas; la concesión de Televisa (para el Estadio Azteca), etc. El acuífero de Ciudad de México, Cuautitlán-Pachuca y Texcoco, estos cuatro en el área metropolitana del Valle de México, han sido enormemente sobreconcesionados y por lo tanto estamos en una bomba de tiempo en cuanto a la futura sustentabilidad; vamos a tener que eficientar y reciclar el agua”, aseveró.