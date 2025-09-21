Muna D. Buchahin

Control de confianza

"Aquí tendríamos que aplicar este control de confianza hacia el interior. No solamente a las fiscalías estatales, la federal -que hay que vaciarla completamente-, en las fiscalías anticorrupción, sino que la mayor parte que están de fiscales brincan de Diputado a Fiscal, de Fiscal a Secretario de Gobierno, de Secretario de Gobierno regresan. No, si no son complacencias musicales 'a ver dónde hay un espacio y se requiere'".

21/09/2025 - 12:04 am

https://youtu.be/0hoLBPbCy_I

Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.

