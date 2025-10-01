Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

"El mundo donde nos movemos e interactuamos no es el mundo mismo, es una representación del mundo que está construida con el lenguaje entre otras muchas interferencias sociales e históricas".

Óscar de la Borbolla

01/10/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=eUM-0i0fVnU

Todo el mundo distingue entre un mapa y la realidad: entiende que el mapa representa la realidad de forma simplificada y manipulable; pero no cree estar viviendo en el mapa. El mapa es solo la representación del mundo. Con el lenguaje ocurre un fenómeno parecido, todos entendemos que las palabras representan las cosa y que el lenguaje es ese enjambre de relaciones que aspira a representar la complejidad del mundo; sin embargo, el leguaje tiene algo que nos hace vivir en él y, sin percatarnos, es donde en la práctica vivimos: no estamos en contacto con las cosas mismas, sino con las cosas que nombramos o, lo que es lo mismo, la experiencia que debería ser un contacto directo con lo singular y único que posee cada objeto, es una experiencia mediada por el lenguaje: nuestra experiencia es verbalizada y esto nos hace olvidar al objeto concreto: estamos, de hecho relacionados con una imagen verbalizada que aparece dentro de nuestra conciencia. Intentaré explicarme.

Las palabras que empleamos son universales. Por ejemplo, yo tengo un "perro" y todos los días lo saco a pasear y juego con él; es mi perro, un cuadrúpedo simpático al que me liga un fuerte sentimiento de amor. Mi perro no podría ser sustituido por ningún otro perro, ni siquiera por uno de la misma especie o que fuera mejor en algún sentido. Mi perro es un perro concreto al que podría identificar entre cientos de perros semejantes. Sin embargo, cuando me refiero a él diciendo "perro", lo hago con un término universal que sirve para referirme no solo a mi perro sino a todos los cuadrúpedos que ladran (por simplificar la definición). ¿Qué consecuencias tiene esto si consideramos que todo a cuanto nos referimos lo hacemos usando palabras que son universales? Quiero mencionar de una manera más precisa a mi perro y agrego: es "blanco", pero nuevamente "blanco" es una palabra que sirve para identificar todo lo blanco… y persisto en el esfuerzo por especificarlo y añado que es "juguetón" y, una vez más, "juguetón" es otro atributo no único de mi perro sino de todos aquellos seres que juegan. Podría extender la lista de atributos cuanto quisiera, pero siempre cada nuevo atributo solo sumaría un universal más.

Y lo mismo me ocurre con otros seres que son únicos para mí: mi esposa, mi hijo, mi mejor amigo, mi casa. A todos ellos me refiero con palabras universales y, por más que busco determinarlos con atributos para acercarme a lo particular que tienen, se me escapan entre abstracciones, pues aunque son seres únicos, mi lenguaje está compuesto necesariamente por palabras universales, y ni siquiera sus nombres propios tienen nada de "propios". Y no me refiero a las posibles homonimias que son tan frecuentes, sino al hecho de que el nombre con el que los señalo sirve lo mismo para referirme a ellos cuando estaban recién nacidos o ahora que ha pasado el tiempo y han cambiado. No hay un término exclusivo para nombrar lo que son en cada instante, en cada momento: hasta los nombres propios son generalidades.

Y si esto pasa con aquello a lo que me vincula el afecto, ¿qué ocurre con lo demás que está afectivamente más distante?, ¿con lo que mi relación es menos entrañable?, ¿los autos que pasan, los árboles de un bosque, las calles a las que ni siquiera voy…?, Y, además, ¿qué pasa con las palabras cuya extensión es mayor?, pues no es lo mismo "perro" que "animal": este último término se refiere no solo a perros, sino a gatos, elefantes, camellos… Y hay conceptos más extensos aún, como "seres vivos" que incluye no solo animales sino también vegetales... Todo el tiempo hablo con palabras universales y miro a través de ellas los objetos concretos. Si miro a una mujer o a un varón, lo hago a través del filtro de la idea que tengo de las mujeres y de los varones, de construcciones sociales que me disponen a mirar con innumerables prejuicios culturales e históricos; nuestra mirada no es objetiva… el mundo no se ha visto igual en todas las épocas.

Las palabras son los anteojos que se interponen entre la realidad y yo. Por ello digo que nos relacionamos más con las palabras que nombran a los objetos que con los objetos mismos y, también, que de hecho vivimos en las palabras. El mundo donde nos movemos e interactuamos no es el mundo mismo, es una representación del mundo que está construida con el lenguaje entre otras muchas interferencias sociales e históricas.

El lenguaje es un sistema de símbolos con sus reglas, y el mundo es también un sistema, un orden con relaciones que llamamos leyes de la naturaleza. Si no puedo salirme del lenguaje, pues toda experiencia está verbalizada, o como dice Derrida: "nada hay fuera del texto", la pregunta es entonces: ¿se corresponderán el lenguaje y el mundo? La respuesta es no, si por lenguaje nos referimos a la lengua española o a cualquier otra lengua que se hable en el planeta, pues todas las lenguas son, además de lo dicho, metafóricas, o sea, aluden al mundo de una manera vaga. Lo mostraré usando una vez más a mi perro: he dicho que es "un cuadrúpedo simpático y juguetón con el que me liga un fuerte sentimiento". Para empezar la "simpatía" es, según la RAE, un sentimiento entre personas, y mi perro por mucho que lo quiera no es persona. Sin embargo, ustedes me han entendido y me entenderían también si dijera: "mis tardes de tristeza las llena mi perro". Esta metáfora es perfectamente comprensible, pero las palabras con las que la digo no significan estrictamente eso que se entiende, pues "las tardes" es una frase referida al tiempo y no al espacio y es el espacio el que se llena… La lengua es metafórica, o sea, alusiva, vaga y gracias a esas vaguedades la verdadera comunicación es posible. Solo recuérdense las incontables veces en las que hablando metafóricamente hemos podido comunicar hasta lo que no se puede decir: ¿cuánto es "infinito"? Por definición no es una cantidad definida: infinito no es un millón, ni un millón de millones, ni un millón de millones de millones de millones... Y, sin embargo, cuando decimos a alguien que lo queremos infinitamente, ese alguien sonríe complacido porque nos ha entendido. Nos comunicamos muy eficazmente con metáforas, pero las metáforas no son la realidad misma; en el mejor de los casos la sugieren, la comunican, pero no son la realidad.

¿Qué consecuencias tiene que vivamos no en el mundo mismo sino en el lenguaje? En primer lugar, que si las palabras filtran lo que vemos, entonces nuestra visión es de época, contiene una carga cultural e histórica que está presente en las palabras. No es lo mismo lo que vemos en estos tiempos en que los perros se han convertido en las mascotas favoritas, que lo que veríamos si nuestro contexto normal incluyera a los perros en los platillos de los restaurantes. El lenguaje modifica nuestra percepción y, sin embargo, no podemos dejar de admitir que vivimos en el mundo y no en la palabra "mundo". Es imperioso no confundir el mapa con el territorio. Tener clara esta distinción facilita la convivencia.

¿Habrá algún lenguaje que pretenda ser la realidad misma? Sí. Las matemáticas tienen en algunos casos esta pretensión. (Si hay suficiente interés en que aborde este otro lenguaje, háganmelo saber, y sobre eso será mi próxima reflexión.)

X @oscardelaborbol

Óscar de la Borbolla

Óscar de la Borbolla

Escritor y filósofo, es originario de la Ciudad de México, aunque, como dijo el poeta Fargue: ha soñado tanto, ha soñado tanto que ya no es de aquí. Entre sus libros destacan: Las vocales malditas, Filosofía para inconformes, La libertad de ser distinto, El futuro no será de nadie, La rebeldía de pensar, Instrucciones para destruir la realidad, La vida de un muerto, Asalto al infierno, Nada es para tanto y Todo está permitido. Ha sido profesor de Ontología en la FES Acatlán por décadas y, eventualmente, se le puede ver en programas culturales de televisión en los que arma divertidas polémicas. Su frase emblemática es: "Los locos no somos lo morboso, solo somos lo no ortodoxo... Los locos somos otro cosmos."

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
2

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
3

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
4

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
5

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
6

Campeche recupera 3 predios ligados a "Alito" Moreno; son 70 mil metros cuadrados

Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar, es asesinado en Polanco.
7

El estilista Miguel de la Mora es asesinado en Polanco; fue ataque directo: SSC-CdMx

La Global Sumud Flotilla a Gaza llega a zona de alto riesgo.
8

La Global Sumud Flotilla en riesgo: se prepara para eventual intervención de Israel

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
9

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
10

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Límite de transferencias bancarias.
11

¡Último día! Modifica tu límite de transferencias bancarias; AQUÍ te explicamos cómo

12

El Gobierno de EU cierra: 750,000 empleados y servicios federales entran en riesgo

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, advirtió a todos los generales del país sobre una "invasión" dentro del territorio nacional.
13

Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una “invasión interna”

El titular de la SEP reveló que las y los estudiantes de primaria empezarán a recibir la Beca Rita Cetina a partir del próximo 2026.
14

¿Cuándo se entregará la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria? La SEP lo revela

El video viral de un repartidor que insultó a Trump frente a agentes del ICE que no pudieron atraparlo se ha convertido en bandera de resistencia ante abusos.
15

Gritó "Fuck Trump". El ICE quiso atraparlo y no pudo. Ahora es bandera de resistencia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

AÑO 1 ¬ Tres retos mayores para Claudia: Deuda, empleo formal y falta de medicamentos

2

El Gobierno de EU cierra: 750,000 empleados y servicios federales entran en riesgo

Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
3

Campeche recupera 3 predios ligados a "Alito" Moreno; son 70 mil metros cuadrados

4

Sheinbaum cierra inédita gira de rendición de cuentas: destaca logros de Bienestar

Lenia Batres expone que Norma Piña tenía 150 asesores; nos costaban nueve millones.
5

Lenia Batres desmiente despilfarro en asesores de la SCJN y revira: "Piña tenía 150"

La Global Sumud Flotilla a Gaza llega a zona de alto riesgo.
6

La Global Sumud Flotilla en riesgo: se prepara para eventual intervención de Israel

7

Rosa Icela advierte desde el Senado: "quien cruce la ley, asumirá las consecuencias"

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
8

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

Límite de transferencias bancarias.
9

¡Último día! Modifica tu límite de transferencias bancarias; AQUÍ te explicamos cómo

Gobierno de la CdMx cierra Puente de la Concordia por socavón tras lluvias.
10

CdMx cierra el Puente de la Concordia por socavón; personal trabaja en la zona

11

Autoridades detienen a "El Peque", presunto líder del cártel Chiapas-Guatemala

Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar, es asesinado en Polanco.
12

El estilista Miguel de la Mora es asesinado en Polanco; fue ataque directo: SSC-CdMx