La ciencia contra las mentiras

La frase "una mentira mil veces dicha se convierte en una gran verdad" se atribuye al principal propagandista del nazismo, Joseph Goebbels. Goebbels ha sido identificado como uno de los padres de la publicidad y es, sin duda, el padre de las estrategias que utilizan las grandes corporaciones cuando tratan de desviar su responsabilidad por los daños que generan.

Repetir una y otra vez una mentira genera la percepción de que es verdad y, como muchos autores señalan, para las poblaciones manipuladas, la percepción se vuelve más real que la verdad.

Esto es lo que están haciendo la Asociación Mexicana de Bebidas —voz de Coca-Cola y PepsiCo— y la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que dice representar a las tienditas del país.

Sus mentiras caen ante la evidencia: la mentira de MexBeb frente a la cantidad de recomendaciones de la OMS, UNICEF e incluso del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que recomiendan imponer impuestos altos a estas bebidas; las mentiras de ANPEC frente a la evidencia de que Coca-Cola ha aumentado más los precios de las bebidas que el impuesto, y ellos han guardado silencio; así como frente al hecho de que la verdadera causa del cierre de tienditas es el crecimiento de las tiendas de conveniencia, en especial de los OXXOs, con los cuales, paradójicamente, ANPEC ha realizado convenios, a pesar de ser una de las peores amenazas para estos negocios.