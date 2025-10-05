Muna D. Buchahin

Fraude romántico

"Hablamos de un fraude romántico, hablando de personas que carecen de escrúpulos. Los defraudadores, los estafadores no tienen absolutamente un ápice de escrúpulos, se parecen mucho a los políticos en esto, y en esta en esta falta de escrúpulos, pues no hay frenos éticos, no tienen límites, no les preocupa quitar a una persona mayor toda su jubilación con el tema. Simple y sencillamente ellos utilizan la empatía como una herramienta, una herramienta que les va a permitir romper esa barrera, la primera barrera que alguien interpone cuando conoce a una persona".

05/10/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=rDIBN9n-Aig

Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.

