Fraude romántico
"Hablamos de un fraude romántico, hablando de personas que carecen de escrúpulos. Los defraudadores, los estafadores no tienen absolutamente un ápice de escrúpulos, se parecen mucho a los políticos en esto, y en esta en esta falta de escrúpulos, pues no hay frenos éticos, no tienen límites, no les preocupa quitar a una persona mayor toda su jubilación con el tema. Simple y sencillamente ellos utilizan la empatía como una herramienta, una herramienta que les va a permitir romper esa barrera, la primera barrera que alguien interpone cuando conoce a una persona".
Muna D. Buchahin
05/10/2025 - 12:04 am
Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.